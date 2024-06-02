Уникальный опыт – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Баку на русском языке, цены от €16, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160128 за всё до 4 чел.
Мистический Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города
Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
12 июня в 14:30
13 июня в 13:30
65 за всё до 4 чел.
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Мини-группа
1 час
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Открыть уникальное арт-пространство в компании автора проекта
Начало: В селе Новханы
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
    У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!
    У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
    Вернулись из поездки в полном восторге! Экскурсовод Юсиф оказалась отличным рассказчиком и собеседником. Узнали много как об истории страны, так
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    и о менталитете, быте местных жителей. Кроме того, по нашей просьбе, Юсиф помог с покупкой фруктов на колоритном местном рынке, и накормил вкуснейшим ужином с экзотическим верблюжьим мясом. Очень рекомендуем данную экскурсию и экскурсовода!

    Вернулись из поездки в полном восторге! Экскурсовод Юсиф оказалась отличным рассказчиком и собеседником. Узнали много какВернулись из поездки в полном восторге! Экскурсовод Юсиф оказалась отличным рассказчиком и собеседником. Узнали много какВернулись из поездки в полном восторге! Экскурсовод Юсиф оказалась отличным рассказчиком и собеседником. Узнали много как
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
    Экскурсия понравилась. Гид был внимателен ко всем нашим пожеланиям, подачей материала остались довольны. Юсуф оказался интересным собеседником, с которым незаметно пролетел весь день. Спасибо
  • В
    Вероника
    11 октября 2023
    Мистический Баку
    Алиса стала мои первым гидом по Баку! Очень приятное общение, Алиса позитивная и открытая! Очень много дала дополнительного материала, спасибо! С удовольствием увижусь вновь!
  • Д
    Дмитрий
    29 сентября 2023
    Мистический Баку
    Экскурсии по Баку с Алисой это какое-то произведение искусства! Сколько бы мы не гуляли до этого по Старому городу, на
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    прогулке с Алисой он буквально наполнился жизнью. Время пролетело незаметно и прощаться совсем не хотелось, а хотелось слушать рассказы Алисы об истории этих мест ещё как минимум столько же. Однозначно рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    24 сентября 2023
    Мистический Баку
    Алиса очень любит свой город и заразила этим чувством нас. Вы услышите интересные и мистические истории о людях и домах
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    где они жили, узнаёте о традициях и семейных ценностях бакинцев. Погуляете по уютным дворикам и садикам старого города. Рекомендуем эту экскурсию, получите много удовольствия.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
  2. Мистический Баку
  3. Музей Farhouse и магия неонового искусства
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 128 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 42 ⭐ отзыва, цены от €16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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