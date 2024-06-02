1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города
Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
12 июня в 14:30
13 июня в 13:30
€65 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Открыть уникальное арт-пространство в компании автора проекта
Начало: В селе Новханы
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
€16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел2 июня 2024У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!
- ННаталья31 мая 2024Вернулись из поездки в полном восторге! Экскурсовод Юсиф оказалась отличным рассказчиком и собеседником. Узнали много как об истории страны, так
- ТТатьяна28 мая 2024Экскурсия понравилась. Гид был внимателен ко всем нашим пожеланиям, подачей материала остались довольны. Юсуф оказался интересным собеседником, с которым незаметно пролетел весь день. Спасибо
- ВВероника11 октября 2023Алиса стала мои первым гидом по Баку! Очень приятное общение, Алиса позитивная и открытая! Очень много дала дополнительного материала, спасибо! С удовольствием увижусь вновь!
- ДДмитрий29 сентября 2023Экскурсии по Баку с Алисой это какое-то произведение искусства! Сколько бы мы не гуляли до этого по Старому городу, на
- ЮЮлия24 сентября 2023Алиса очень любит свой город и заразила этим чувством нас. Вы услышите интересные и мистические истории о людях и домах
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 128 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 42 ⭐ отзыва, цены от €16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август