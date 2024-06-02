читать дальше прогулке с Алисой он буквально наполнился жизнью. Время пролетело незаметно и прощаться совсем не хотелось, а хотелось слушать рассказы Алисы об истории этих мест ещё как минимум столько же. Однозначно рекомендуем!

Экскурсии по Баку с Алисой это какое-то произведение искусства! Сколько бы мы не гуляли до этого по Старому городу, на