1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €247 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от €250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
9 часов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
скидка
9%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
33€30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€170 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35€28 за человека
Индивидуальная
5 часов
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от €125 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€250 за человека
Индивидуальная
4 часа
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €240 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от €200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мир ремёсел Азербайджана
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Начало: В районе метро Ичери-шехер
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Начало: В районе метро Ичери Шехер
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный Туфандаг
Зимние развлечения на бюджетном курорте
Начало: в вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
€100 за человека
Мини-группа
1 час
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Открыть уникальное арт-пространство в компании автора проекта
Начало: В селе Новханы
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
€16 за человека
Индивидуальная
5 часов
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€60 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
- MMaliya3 июня 2024Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
- ААлександр3 июня 2024Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
- ГГалина29 мая 2024Наконец-то мы побывали в прекрасном городе Баку! Планировали обязательно съездить в Ленкорань и вспомнить все места где бывали раньше. Водителем
- РРита25 мая 2024Очень удачный мастер-класс. Работать с глиной понравилось, получила новый экспириенс. Кроме мастер-класса посетили ещё храм и центр Гейдара Алиева. Конечно
- ННина24 мая 2024Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень
- ВВасилий16 мая 2024Доброго времени суток. В этом агентстве я брал 2 тура, и 2 раза они меня не подвели. Очень качественные и
- ММаксим13 мая 2024Открыл для себя новое увлечение после этой поездки. Я вообще любитель делать что-то своими руками и работа с глиной стало для меня открытием. Спасибо нашему непревзойденному мастеру и агентству за тур, все было отлично.
- ТТатьяна13 мая 2024Нас было 5 человек включая 2х детей (12 и 9 лет). Экскурсия очень понравилась. Очень интересно и познавательно. А общение
- ААлексей12 мая 2024Все отлично. Но дороговато.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Активности»
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