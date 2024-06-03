Активности – экскурсии в Баку

Найдено 18 экскурсий в категории «Активности» в Баку на русском языке, цены от €16, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 247 за всё до 18 чел.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от 250 за всё до 15 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 7 чел.
Тур-игра по барам Баку
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
4 часа
20 отзывов
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
3330 за человека
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.
По городским паркам - на самокате
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3528 за человека
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от 125 за всё до 10 чел.
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250 за человека
Бакинские базары вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 240 за всё до 20 чел.
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 200 за всё до 20 чел.
Джип-сафари в Гобустане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
225 за всё до 4 чел.
Мир ремёсел Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Мир ремёсел Азербайджана
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Начало: В районе метро Ичери-шехер
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Начало: В районе метро Ичери Шехер
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
Горнолыжный Туфандаг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный Туфандаг
Зимние развлечения на бюджетном курорте
Начало: в вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
100 за человека
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Мини-группа
1 час
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Открыть уникальное арт-пространство в компании автора проекта
Начало: В селе Новханы
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
16 за человека
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
60 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
  • M
    Maliya
    3 июня 2024
    По городским паркам - на самокате
    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
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    самых разных цветов, старинные постройки красивых зданий, в добавок слушать их историю происхождения! Получилась такая легкая, познавательная утренняя зарядока и позитивный настрой на весь день. Спасибо большое Самиру, все было отлично!!

    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Тур-игра по барам Баку
    Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Наконец-то мы побывали в прекрасном городе Баку! Планировали обязательно съездить в Ленкорань и вспомнить все места где бывали раньше. Водителем
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    и гидом был Рамиль. Все прошло четко, вовремя и комфортно))) С Рамилем мы чувствовали себя, как со старым другом. Посетили чайную плантацию, попили чай с вкусным вареньем. Были в цитрусовом саду. Пообедали в кафе. Все было просто и душевно. Благодарю Рамиля за поездку!

  • Р
    Рита
    25 мая 2024
    Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
    Очень удачный мастер-класс. Работать с глиной понравилось, получила новый экспириенс. Кроме мастер-класса посетили ещё храм и центр Гейдара Алиева. Конечно
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    же места, насыщенные историей и культурой. Гид там отработал на все 100, грамотно делясь с нами своими знаниями. Осталась всем довольна. Что маршрут, что реализация на достойном уровне, могу порекомендовать

  • Н
    Нина
    24 мая 2024
    Джип-сафари в Гобустане
    Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень
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    милый коллега водитель, с которым чувствуешь себя в надёжных руках даже на самых крутых виражах:) Лала очень приятная и душевная! В конце экскурсии нас ждали неожиданно приятные сувениры от Лалы в подарок на память:)

    Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временамиОгромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временамиОгромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временамиОгромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
  • В
    Василий
    16 мая 2024
    Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
    Доброго времени суток. В этом агентстве я брал 2 тура, и 2 раза они меня не подвели. Очень качественные и
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    проработанные маршруты, ответственное отношение к делу. И сам Азербайджан - страна с историей, культурой. Есть что посмотреть. И я рад, что ребята очень грамотно и с любовью проводят нас в этот мир.

  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
    Открыл для себя новое увлечение после этой поездки. Я вообще любитель делать что-то своими руками и работа с глиной стало для меня открытием. Спасибо нашему непревзойденному мастеру и агентству за тур, все было отлично.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Мир ремёсел Азербайджана
    Нас было 5 человек включая 2х детей (12 и 9 лет). Экскурсия очень понравилась. Очень интересно и познавательно. А общение
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    с настоящими мастерами-творцами останется в памяти надолго. Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем гостям Баку. Спасибо Эльнуру за такую возможность познать азербайджанский народ.

  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
    Все отлично. Но дороговато.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Активности»

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  3. Весь Баку на велосипеде
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  5. Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Какие места ещё посмотреть в Баку
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  2. Самое главное
  3. Девичья башня
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
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  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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