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🚲 На велосипеде Индивидуальная 4.5 часа 43 отзыва Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе от € 160 за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана € 170 за всё до 7 чел.

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🚶 Пешая 🛴 На самокатах 20% скидка Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва По городским паркам - на самокате Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии Начало: У Центрального парка Расписание: ежедневно в 09:00 35 € 28 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан 33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества от € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку Начало: В парке имени Сабира Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 250 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Бакинские базары вдоль и поперек Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца Начало: В вашем отеле от € 240 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов «Гала» - быт и история древнего Азербайджана Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе от € 200 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Джип-сафари в Гобустане Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой Начало: У вашего отеля € 225 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Мир ремёсел Азербайджана Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит Начало: В районе метро Ичери-шехер от € 78 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Бакинский хамам, или 33 удовольствия Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана Начало: В районе метро Ичери Шехер от € 129 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов Горнолыжный Туфандаг Зимние развлечения на бюджетном курорте Начало: в вашем отеле Расписание: в воскресенье в 08:00 € 100 за человека

Мини-группа 1 час Музей Farhouse и магия неонового искусства Открыть уникальное арт-пространство в компании автора проекта Начало: В селе Новханы € 16 за человека