Мои заказы

Земной Марс, Горящая гора, Розовое озеро, гора Бешбармаг и дегустация икры

Огненная симфония Азербайджана — однодневное путешествие, сочетающее уникальные природные явления и гастрономическое наслаждение.

От пылающей горы Янардаг до мистических скал Бешбармаг, от розовых вод озера до земного марса и дегустации премиальной чёрной икры — каждый пункт маршрута раскрывает стихи из этой удивительной земли: огонь, камень, воду и вкус.
5
33 отзыва
Земной Марс, Горящая гора, Розовое озеро, гора Бешбармаг и дегустация икры
Земной Марс, Горящая гора, Розовое озеро, гора Бешбармаг и дегустация икры
Земной Марс, Горящая гора, Розовое озеро, гора Бешбармаг и дегустация икры
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя21
ноя
Время начала: 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас в незабываемое однодневное путешествие по Азербайджану — «Радужная симфония», где природа, легенды и гастрономические изыски сливаются в гармоничную мелодию. Эта экскурсия откроет вам магию страны огней, проведя через её самые удивительные природные и культурные сокровища. Вас ждут пылающие языки вечного пламени, священные скалы, розовые воды, марсианские пейзажи и утончённая дегустация чёрной икры.

Янардаг — вечное пламя земли

В 25 км. от Баку, на склоне холма, горит Янардаг — природное чудо, где пламя вырывается прямо из недр земли, не угасая ни днём, ни ночью. Это символ Азербайджана, окутанный мистикой и древними легендами. Вечером, на фоне закатного неба, танец огня создаёт завораживающее зрелище, которое останется в вашей памяти навсегда.

Гора Бешбармаг — ладонь неба

Священная гора, напоминающая раскрытую ладонь с пятью пальцами, возвышается над Каспийским побережьем. Это место силы, где паломники оставляют записки с желаниями, а ветер шепчет древние истории. Бешбармаг — не только природный шедевр, но и духовный ориентир, окружённый мифами и умиротворяющей атмосферой.

Розовое озеро — сказочная палитра

Озеро, окрашенное в нежные розовые и лиловые тона благодаря высокой солёности и микроорганизмам, поражает своей красотой. Цвет воды меняется в зависимости от света и времени года, создавая живописные пейзажи, идеальные для фотосессий и спокойных прогулок.

Земной Марс — инопланетные просторы

Красные скалы, сухие каньоны и пустынные ландшафты, напоминающие поверхность Марса, перенесут вас в другой мир. Эти места использовались для испытаний марсоходов, а теперь ждут вас, чтобы вы почувствовали себя исследователем космоса, не покидая Землю.

Дегустация чёрной икры — роскошь на вкус

Вас ждёт эксклюзивная дегустация осетровой икры — деликатеса, который включён в стоимость экскурсии. По желанию можно устроить обед в одном из лучших рыбных ресторанов на берегу Каспийского моря, чтобы дополнить день гастрономическим удовольствием. Важная информация:
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
  • В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
  • Обед на берегу Каспиского моря в рыбном ресторане.
  • Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
  • Экскурсию можно начать или завершить в аэропорту. Цену уточняйте у гида.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Янардаг
  • Гора Бешбармаг
  • Розовое озеро
  • Земной Марс
  • Дегустация икры
  • Обед на берегу Каспийского моря
Что включено
  • Транспорт
  • Услуга гида
  • Бутилированная вода
  • Дегустация черной икры
Что не входит в цену
  • Обед
  • Билеты на гору Янардаг 5 $ (9 манат) за человека
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
  • Обед на берегу Каспиского моря в рыбном ресторане
  • Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно
  • Экскурсию можно начать или завершить в аэропорту. Цену уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
Н
Наталья
6 ноя 2025
Наш гид Латиф — невероятно харизматичный и обаятельный человек! Он прекрасно знает историю и рассказывает её так увлекательно, что слушать можно бесконечно. Благодаря Латифу мы узнали много нового и почувствовали дух древних мест. Отдельно хочется отметить, как аккуратно он водит машину — вся поездка прошла спокойно, комфортно и с удовольствием. Замечательный гид и просто прекрасный человек!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Экскурсия знакомит с природными особенностями окрестностей Баку. В сопровождении великолепного рассказчика Латифа время пролетело незаметно. Наш гид знает прекрасно заявленные локации. Все потайные тропы, подходы и проходы. Погода была очень переменчива: и дождь, и сильный ветер. Но ничто не смогло омрачить нашу поездку. Латиф был очень заботлив, с юмором и позитивом. Однозначно рекомендую всем обращаться к Латифу!
С
Светлана
4 ноя 2025
Гид Латиф открыл для нас не просто туристический Азейбаджан, но и его душу! Экскурсия превзошла все ожидания! Отличное чувство юмора, день пролетел незаметно!
А
Андрей
1 ноя 2025
Замечательная экскурсия…. прекрасный экскурсовод. Интересно, познавательно, комфортно!! Полностью погрузились в азербайджанский колорит))). Рассказывать не буду, будет не так интересно когда поедете сами. Рекомендую…!!
Е
Евгения
1 ноя 2025
Мы остались очень довольны экскурсией! Латиф много рассказывает об истории, старается сделать тур интересным, учитывая пожелания туристов. Экскурсия прекрасная! Мы остались в восторге от подъема на гору. Вид фантастический! Марсианские пейзажи навсегда останутся с нами благодаря фотографиям, сделанным Латифом. Обед тоже очень понравился. Быстро, вкусно и дешевле, чем в городе. Спасибо за прекрасный день!
I
Iuliia
29 окт 2025
Экскурсия прошла на" ура"! Дети, взрослые были очень довольны: обалдено красивые места, правильно продуманная логистика, весёлая компания в качестве хорошего гида, интересный и содержательный рассказ. Любой вопрос- незаурядный и интеллектуальный
читать дальше

ответ! Дегустация икры- отдельная тема ооочень вкусная!!!
Резюме, если хотите хорошо отдохнуть, послушать про историю страны, города, увидеть красивые места и пообщаться с приятным и весёлым человеком, то выбирайте Латифа!
10 из 10… хотя наверное, 11 из 10… потому что харизма этого человека +1

А
Антонина
28 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно благодаря профессионализму гида Латифа. Его увлекательные рассказы сделали путешествие незабываемым, позволяя глубже погрузиться в историю и культуру Азербайджана. Отдельно хочется отметить внимательное отношение к туристам и умение создать приятную атмосферу. А сделанные фотографии станут отличным дополнением к воспоминаниям об экскурсии. Рекомендую Латифа как превосходного экскурсовода, способного превратить любую поездку в настоящее приключение.
А
Анастасия
25 окт 2025
Попали к Латифу на экскурсию. 8 часов не земной красоты в приятной компании, гид очень хорошо и интересно рассказывает. Делает шикарное фото.
Маршрут не такой, как у всех гидов. Он водит не избитыми дорогами и проводит ее с душой.

А какие пейзажи, вы точно не останетесь равнодушными.
Так же вас завезут вкусно и недорого покушать и продегустировать черную икру…
И
Ирина
24 окт 2025
Спасибо Латифу за потрясающую экскурсию по интересным природным локациям, эта поездка запомнится на долгие годы. Латиф интересный рассказчик, очень харизматичный и позитивный человек. Места, куда нас отвез наш гид, не переполнены толпами туристов и поражают своей первозданной красотой! Рекомендуем экскурсии Латифа и надеемся вернуться в Азербайджан и открыть для себя новые места в компании этого чудесного гида!
S
Svetlana
23 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Надо обязательно побывать в этих местах. И берите с собой Латифа!!! Без него даже не думайте ехать:))) Интересно, познавательно, с юмором. И вкусно:))) Латиф сумел сделать этот день незабываемым!
Е
Елена
20 окт 2025
Очень интеллектуальный,вежливый и внимательный гид. Показывает интересные места, до которых некоторые туристы не доезжают. Выбирает интересные ракурсы для фото и сам отлично фотографирует. Однозначно могу рекомендовать!
Т
Татьяна
16 окт 2025
Сегодня вернулись с экскурсии Розовое озеро, Земной марс, Бешбармаг и дегустации чёрной икры.
Незабываемая и насыщенная экскурсия которую провел гид Латиф!
Даже плохая погода не испортила настроение с таким замечательным человеком влюбленным
читать дальше

в свою страну и народ!
Латиф позитивный, с чувством юмора и широкими познаниями гид, расположил к себе, окружил заботой и вниманием.
А ужин который он организовал не в какие сравнения с другими экскурсиями где мы были ранее.
Огромное ему спасибо и наши рекомендации!
Латиф ты в нашем сердце!

Л
Лариса
15 окт 2025
Спасибо большо, Латифу за яркое путешествие по окрестностям Баку😻 Супер харизматичный, веселый и заботливый гид! Сделал нам настроение с дочкой👍👍👍 Всем рекомендую от души🫶
В
Виктория
14 окт 2025
Латиф классный харизматичный гид, с отличным чувством юмора и внимательным отношением к людям. Провел нас по живописным местам окрестности,показал и рассказал про достопримечательности. А какие сделал нам фото…. Мммм сказка!
читать дальше

Экскурсия легкая, не перегруженная информацией и длинной ходьбой,что,безусловно,отлично,когда вы в отпуске:) Мы пили чай на вершине горы с шикарным видом и местными сладостями. После экскурсии Латиф показал нам замечательное заведение с вкусной кухней на берегу моря, с очень доступными ценами, суперское завершение дня! Всем однозначно советую и посещение экскурсии и Латифа,как замечательного гида.

К
Ксения
13 окт 2025
В Баку мы приехали буквально на пару дней и нашей задачей было посмотреть как можно больше, но не убиться при этом 🤣 поэтому мы изучили внимательно все предложения, остановились на
читать дальше

экскурсии Латифа и не ошиблись! Более открытого, дружелюбного и готового прийти на помощь человека трудно себе представить)
Экскурсия была наполнена не только историческими справками, но так же и личными рассказами, что придавало особый шарм местам, где мы побывали. А ещё, что немаловажно для путешествующих, всегда предлагал сделать фото - подсказывал лучшие локации и позы 📸
Так что, нам обещали насыщенный отдых - мы получили именно его!

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Из Баку - к марсианским пейзажам, горящей горе, розовому озеру и скале Бешбармаг
На машине
6 часов
-
35%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам, горящей горе, розовому озеру и скале Бешбармаг
Почувствовать себя на другой планете, подняться на мистическую гору и попробовать чёрную икру
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
от €98€150 за всё до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
На машине
На микроавтобусе
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры (обед включён)
На машине
На микроавтобусе
7 часов
-
14%
73 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Гора Бешбармаг и розовое озеро
Уникальная возможность посетить мистическую гору Бешбармаг, увидеть розовое озеро и насладиться дегустацией икры. Путешествие по природным чудесам Азербайджана
Начало: В Старом городе
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
€59€69 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку