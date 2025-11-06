Приглашаем вас в незабываемое однодневное путешествие по Азербайджану — «Радужная симфония», где природа, легенды и гастрономические изыски сливаются в гармоничную мелодию. Эта экскурсия откроет вам магию страны огней, проведя через её самые удивительные природные и культурные сокровища. Вас ждут пылающие языки вечного пламени, священные скалы, розовые воды, марсианские пейзажи и утончённая дегустация чёрной икры.

Янардаг — вечное пламя земли

В 25 км. от Баку, на склоне холма, горит Янардаг — природное чудо, где пламя вырывается прямо из недр земли, не угасая ни днём, ни ночью. Это символ Азербайджана, окутанный мистикой и древними легендами. Вечером, на фоне закатного неба, танец огня создаёт завораживающее зрелище, которое останется в вашей памяти навсегда.

Гора Бешбармаг — ладонь неба

Священная гора, напоминающая раскрытую ладонь с пятью пальцами, возвышается над Каспийским побережьем. Это место силы, где паломники оставляют записки с желаниями, а ветер шепчет древние истории. Бешбармаг — не только природный шедевр, но и духовный ориентир, окружённый мифами и умиротворяющей атмосферой.

Розовое озеро — сказочная палитра

Озеро, окрашенное в нежные розовые и лиловые тона благодаря высокой солёности и микроорганизмам, поражает своей красотой. Цвет воды меняется в зависимости от света и времени года, создавая живописные пейзажи, идеальные для фотосессий и спокойных прогулок.

Земной Марс — инопланетные просторы

Красные скалы, сухие каньоны и пустынные ландшафты, напоминающие поверхность Марса, перенесут вас в другой мир. Эти места использовались для испытаний марсоходов, а теперь ждут вас, чтобы вы почувствовали себя исследователем космоса, не покидая Землю.

Дегустация чёрной икры — роскошь на вкус

Вас ждёт эксклюзивная дегустация осетровой икры — деликатеса, который включён в стоимость экскурсии. По желанию можно устроить обед в одном из лучших рыбных ресторанов на берегу Каспийского моря, чтобы дополнить день гастрономическим удовольствием. Важная информация: