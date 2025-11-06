Огненная симфония Азербайджана — однодневное путешествие, сочетающее уникальные природные явления и гастрономическое наслаждение.
От пылающей горы Янардаг до мистических скал Бешбармаг, от розовых вод озера до земного марса и дегустации премиальной чёрной икры — каждый пункт маршрута раскрывает стихи из этой удивительной земли: огонь, камень, воду и вкус.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в незабываемое однодневное путешествие по Азербайджану — «Радужная симфония», где природа, легенды и гастрономические изыски сливаются в гармоничную мелодию. Эта экскурсия откроет вам магию страны огней, проведя через её самые удивительные природные и культурные сокровища. Вас ждут пылающие языки вечного пламени, священные скалы, розовые воды, марсианские пейзажи и утончённая дегустация чёрной икры.
Янардаг — вечное пламя земли
В 25 км. от Баку, на склоне холма, горит Янардаг — природное чудо, где пламя вырывается прямо из недр земли, не угасая ни днём, ни ночью. Это символ Азербайджана, окутанный мистикой и древними легендами. Вечером, на фоне закатного неба, танец огня создаёт завораживающее зрелище, которое останется в вашей памяти навсегда.
Гора Бешбармаг — ладонь неба
Священная гора, напоминающая раскрытую ладонь с пятью пальцами, возвышается над Каспийским побережьем. Это место силы, где паломники оставляют записки с желаниями, а ветер шепчет древние истории. Бешбармаг — не только природный шедевр, но и духовный ориентир, окружённый мифами и умиротворяющей атмосферой.
Розовое озеро — сказочная палитра
Озеро, окрашенное в нежные розовые и лиловые тона благодаря высокой солёности и микроорганизмам, поражает своей красотой. Цвет воды меняется в зависимости от света и времени года, создавая живописные пейзажи, идеальные для фотосессий и спокойных прогулок.
Земной Марс — инопланетные просторы
Красные скалы, сухие каньоны и пустынные ландшафты, напоминающие поверхность Марса, перенесут вас в другой мир. Эти места использовались для испытаний марсоходов, а теперь ждут вас, чтобы вы почувствовали себя исследователем космоса, не покидая Землю.
Дегустация чёрной икры — роскошь на вкус
Вас ждёт эксклюзивная дегустация осетровой икры — деликатеса, который включён в стоимость экскурсии. По желанию можно устроить обед в одном из лучших рыбных ресторанов на берегу Каспийского моря, чтобы дополнить день гастрономическим удовольствием. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Янардаг
- Гора Бешбармаг
- Розовое озеро
- Земной Марс
- Дегустация икры
- Обед на берегу Каспийского моря
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
- Дегустация черной икры
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты на гору Янардаг 5 $ (9 манат) за человека
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Обед на берегу Каспиского моря в рыбном ресторане
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно
- Экскурсию можно начать или завершить в аэропорту. Цену уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
6 ноя 2025
Наш гид Латиф — невероятно харизматичный и обаятельный человек! Он прекрасно знает историю и рассказывает её так увлекательно, что слушать можно бесконечно. Благодаря Латифу мы узнали много нового и почувствовали дух древних мест. Отдельно хочется отметить, как аккуратно он водит машину — вся поездка прошла спокойно, комфортно и с удовольствием. Замечательный гид и просто прекрасный человек!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Экскурсия знакомит с природными особенностями окрестностей Баку. В сопровождении великолепного рассказчика Латифа время пролетело незаметно. Наш гид знает прекрасно заявленные локации. Все потайные тропы, подходы и проходы. Погода была очень переменчива: и дождь, и сильный ветер. Но ничто не смогло омрачить нашу поездку. Латиф был очень заботлив, с юмором и позитивом. Однозначно рекомендую всем обращаться к Латифу!
С
Светлана
4 ноя 2025
Гид Латиф открыл для нас не просто туристический Азейбаджан, но и его душу! Экскурсия превзошла все ожидания! Отличное чувство юмора, день пролетел незаметно!
А
Андрей
1 ноя 2025
Замечательная экскурсия…. прекрасный экскурсовод. Интересно, познавательно, комфортно!! Полностью погрузились в азербайджанский колорит))). Рассказывать не буду, будет не так интересно когда поедете сами. Рекомендую…!!
Е
Евгения
1 ноя 2025
Мы остались очень довольны экскурсией! Латиф много рассказывает об истории, старается сделать тур интересным, учитывая пожелания туристов. Экскурсия прекрасная! Мы остались в восторге от подъема на гору. Вид фантастический! Марсианские пейзажи навсегда останутся с нами благодаря фотографиям, сделанным Латифом. Обед тоже очень понравился. Быстро, вкусно и дешевле, чем в городе. Спасибо за прекрасный день!
I
Iuliia
29 окт 2025
Экскурсия прошла на" ура"! Дети, взрослые были очень довольны: обалдено красивые места, правильно продуманная логистика, весёлая компания в качестве хорошего гида, интересный и содержательный рассказ. Любой вопрос- незаурядный и интеллектуальный
А
Антонина
28 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно благодаря профессионализму гида Латифа. Его увлекательные рассказы сделали путешествие незабываемым, позволяя глубже погрузиться в историю и культуру Азербайджана. Отдельно хочется отметить внимательное отношение к туристам и умение создать приятную атмосферу. А сделанные фотографии станут отличным дополнением к воспоминаниям об экскурсии. Рекомендую Латифа как превосходного экскурсовода, способного превратить любую поездку в настоящее приключение.
А
Анастасия
25 окт 2025
Попали к Латифу на экскурсию. 8 часов не земной красоты в приятной компании, гид очень хорошо и интересно рассказывает. Делает шикарное фото.
Маршрут не такой, как у всех гидов. Он водит не избитыми дорогами и проводит ее с душой.
А какие пейзажи, вы точно не останетесь равнодушными.
Так же вас завезут вкусно и недорого покушать и продегустировать черную икру…
Маршрут не такой, как у всех гидов. Он водит не избитыми дорогами и проводит ее с душой.
А какие пейзажи, вы точно не останетесь равнодушными.
Так же вас завезут вкусно и недорого покушать и продегустировать черную икру…
И
Ирина
24 окт 2025
Спасибо Латифу за потрясающую экскурсию по интересным природным локациям, эта поездка запомнится на долгие годы. Латиф интересный рассказчик, очень харизматичный и позитивный человек. Места, куда нас отвез наш гид, не переполнены толпами туристов и поражают своей первозданной красотой! Рекомендуем экскурсии Латифа и надеемся вернуться в Азербайджан и открыть для себя новые места в компании этого чудесного гида!
S
Svetlana
23 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Надо обязательно побывать в этих местах. И берите с собой Латифа!!! Без него даже не думайте ехать:))) Интересно, познавательно, с юмором. И вкусно:))) Латиф сумел сделать этот день незабываемым!
Е
Елена
20 окт 2025
Очень интеллектуальный,вежливый и внимательный гид. Показывает интересные места, до которых некоторые туристы не доезжают. Выбирает интересные ракурсы для фото и сам отлично фотографирует. Однозначно могу рекомендовать!
Т
Татьяна
16 окт 2025
Сегодня вернулись с экскурсии Розовое озеро, Земной марс, Бешбармаг и дегустации чёрной икры.
Незабываемая и насыщенная экскурсия которую провел гид Латиф!
Даже плохая погода не испортила настроение с таким замечательным человеком влюбленным
Незабываемая и насыщенная экскурсия которую провел гид Латиф!
Даже плохая погода не испортила настроение с таким замечательным человеком влюбленным
Л
Лариса
15 окт 2025
Спасибо большо, Латифу за яркое путешествие по окрестностям Баку😻 Супер харизматичный, веселый и заботливый гид! Сделал нам настроение с дочкой👍👍👍 Всем рекомендую от души🫶
В
Виктория
14 окт 2025
Латиф классный харизматичный гид, с отличным чувством юмора и внимательным отношением к людям. Провел нас по живописным местам окрестности,показал и рассказал про достопримечательности. А какие сделал нам фото…. Мммм сказка!
К
Ксения
13 окт 2025
В Баку мы приехали буквально на пару дней и нашей задачей было посмотреть как можно больше, но не убиться при этом 🤣 поэтому мы изучили внимательно все предложения, остановились на
