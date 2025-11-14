Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Я расскажу вам тайны о священной горе «Бешбармаг»; узнаете почему озеро "Масазыргёль" меняет свой оттенок от ярко-розового до бордового; на время вы ощутите себя на Марсе; сможете продегустировать черную осетровую икру, а в завершении вас ждет обед в местном рыбном ресторане.