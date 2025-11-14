Я расскажу вам тайны о священной горе «Бешбармаг»; узнаете почему озеро "Масазыргёль" меняет свой оттенок от ярко-розового до бордового; на время вы ощутите себя на Марсе; сможете продегустировать черную осетровую икру, а в завершении вас ждет обед в местном рыбном ресторане.
Описание экскурсииЧто вас ждет:• Разноцветные горы (Радужные горы). Эти горы расположены в 100 км. к северу от Баку. Эти горы известны своими яркими цветами и уникальным пейзажем, который напоминает марсианские ландшафты. Горы покрыты слоями красного, белого, желтого, коричневого и серого оттенков. Эти цвета сформировались в результате осадочных процессов происходивших миллионы лет назад, а также из-за минералов, содержащихся в породах. Разнообразие оттенков обусловлено окислением железа и других минералов в осадочных слоях. Этот процесс создает яркий «полосатый» узор. В мире насчитывается около 5-и подобных скалистых сланцевых гор.
- Гора желаний «Бешбармаг». Поднимимся на 600 метровую священную гору и насладимся фантастическими видами на Каспий. Гора служила ориентиром для древних караванов, следовавших по Шёлковому пути. Многие люди считают это место священным и приезжают сюда для паломничества, молитвы и медитации. Здесь находится небольшое святилище. Окрестности горы - то живописный регион с богатой флорой и фауной. С вершины открывается прекрасные виды на Каспийское море и прилегающие территории. На самой вершине горы насладимся самоварным чаем из семи трав со сладостями.
- Розовое озеро «Масазыргёль». Это соленое озеро площадью 10 квадратных километров, расположенное в в 15 км. к северо-западу от Баку. Оно известно своим ярким розовым оттенком, который делает его одной из уникальных природных достопримечательностей региона. В мире всего 8 озер, которые имеют такую же особенность, как озеро «Масазыргёль». Озеро имеет розовый цвет из-за наличия галофильных водорослей, которые производят красноватый пигмент каротиноид, в последствии придающее озеру подобный цвет. В озере имеется огромный запас пищевой соли.
- Дегустация черной икры. Вам выпадет возможность продегустировать осетровую икру - это включено в стоимость экскурсии. При желанию сможете ее приобрести.
- Обед в рыбном ресторане. В завершении экскурсии прервемся на обед в одном из местных рыбных ресторанов. Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Все наши гиды русскоговорящие.
По субботам и воскресеньям в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером
- В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Все наши гиды русскоговорящие
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
