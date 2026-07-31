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Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры

Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений.

Ваше путешествие начнется с посещения уникального розового озера, одного из девяти в мире, где вы узнаете тайны его необычного цвета.

Затем вы отправитесь к земляной
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радуге, где горы переливаются всеми оттенками радуги, создавая невероятные пейзажи для фотографий.

Мистическая гора Бешбармаг откроет вам свои легенды и предания, а на рыбном рынке вы сможете приобрести свежайшую осетрину.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природными красотами и культурными особенностями Азербайджана

5
307 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Мистическая гора Бешбармаг с легендой и эликсиром вечной молодости
  • 🌈 Уникальная «земляная радуга» с разноцветными полосами
  • 🌸 Розовое озеро, одно из девяти в мире
  • 🐟 Дегустация икры на рыбном рынке
  • 🚗 Комфортабельный транспорт для путешествия
  • 📸 Возможность сделать красочные и необычные фотографии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для посещения горы Бешбармаг, «земляной радуги» и розового озера. В это время природа наиболее яркая, а экскурсия на свежем воздухе будет особенно приятной. Кроме того, лето - лучшее время для дегустации свежей икры на рыбном рынке. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна для экскурсий. В это время года туристов меньше, что позволяет насладиться видами в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры

Что можно увидеть

  • Розовое озеро
  • Земляная радуга
  • Гора Бешбармаг
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Розовое озеро

Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.

«Земляная радуга»

Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.

Та самая гора

Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости», а позже — угоститесь вкусным чаем со сладостями у местных смотрителей.

Рыбный рынок

В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок для местных жителей в город Сиязань. Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, седане или минивэне в зависимости от количества участников. Можем предоставить детские кресла, пожалуйста, запросите их заранее. Все наши гиды-водители свободно говорят по-русски
  • За дополнительную оплату можем предоставить автомобили премиум-класса или провести экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке.
  • При бронировании двух и более экскурсий, трансфер из аэропорта в любую точку города предоставляется бесплатно
  • В летний период желательно взять головной убор. Удобная обувь поможет с комфортом передвигаться на локациях.
  • Обед не включен в стоимость, средний чек за рыбу и её приготовление на человека составит €12-20
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно организовать программу для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Забираем по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф
Юсиф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2143 туристов
Занимаюсь туризмом с 2015 года. После работы в офисе понял, что больше всего вдохновляет возможность показывать гостям Азербайджана красоту страны и гостеприимство её жителей. Так появилась команда единомышленников, влюблённых в
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своё дело и родные места. С нами программы и путешествия проходят по-настоящему ярко. По дороге показываем места, о которых знают в основном местные жители, помогаем составлять нестандартные маршруты и подобрать отели или апартаменты по выгодным ценам. Есть опыт организации поездок для больших групп, MICE-мероприятий и VIP-гостей. Если хотите путешествовать с профессионалами на комфортабельных автомобилях и с безопасным вождением, обращайтесь к нам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 307 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
293
4
8
3
2
2
1
4
Х
Восторг! Отдельная благодарность Мураду. Лучший гид🙏🏽. Живая подача, никакой скучной зубрежки, интересные детали. Если боитесь, что будет скучно-не бойтесь, столько часов пролетели как один миг. Узнали много интересного, что теперь чувствуем себя своими. Обязательно вернёмся за другой экскурсией к этому же гиду! Спасибо огромное 🙌🏽
Восторг! Отдельная благодарность Мураду. Лучший гид🙏🏽. Живая подача, никакой скучной зубрежки, интересные детали. Если боитесь, что
Восторг! Отдельная благодарность Мураду. Лучший гид🙏🏽. Живая подача, никакой скучной зубрежки, интересные детали. Если боитесь, что
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Елена
были на экскурсии 9 июня, гидом у нас был Мурад. спасибо огромное ему за интересную, познавательную поездку. все 3 локации произвели сильное впечатление, особенно карамельные горы и гора Бешбармаг (гора
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5 пальцев). от красоты вокруг просто дух захватывало, горы притягивающие и паломников и туристов. Мурад -тонкий, чувствующий, располагающий к себе человек, обаятельный, очень спокойно, интересно подающий информацию, отвечал на все наши вопросы, не торопил, ждал нас, ровно столько, сколько нам нужно для просмотра. на все 100% рекомендую Мурада и всем советую посмотреть чудесную природу Азербайджана! спасибо, Мурад👍

были на экскурсии 9 июня, гидом у нас был Мурад. спасибо огромное ему за интересную, познавательную
были на экскурсии 9 июня, гидом у нас был Мурад. спасибо огромное ему за интересную, познавательную
были на экскурсии 9 июня, гидом у нас был Мурад. спасибо огромное ему за интересную, познавательную
были на экскурсии 9 июня, гидом у нас был Мурад. спасибо огромное ему за интересную, познавательную
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Анастасия
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
И… я не ошиблась с выбором! Эльдар - наш гид и сопровождающий - это
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просто клад, если так можно говорить о человеке!
Начали мы с пешеходной экскурсии… и это было захватывающее путешествие в историю Баку и историю Азербайджана! Поверьте, не каждый взрослый выдержит 5 часов ходить по городу, а я была с ребенком 😃и он выдержал и еще вопросы задавал 😃😃😃 давно я не общалась с таким знающим свою историю человеком!!! после первого дня мы были в восторге!
Потом у нас была поездка на розовое озеро и гору Бешбармак! это была фантастика! время в дороге пролетело незаметно за очень интересными рассказами Эльдара!
ну и на десерт у нас была экскурсия на крайнюю точку Баку на косу где можно постоять посередине моря 🤩🔥 Я благодарна Вселенной, что она подарила мне такой прекрасный отпуск, благодаря прекрасным людям, которые встретили меня в Баку!
Спасибо Юсуфу, что он быстро мне ответил и организовал наш отдых!
Сказать, что я довольна - это мало! я в восторге!!!
и точно мы еще увидимся!!!

Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!+3
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку!
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Евгения
Провели с гидом Мурадом один прекрасный день и остались очень довольны! Замечательный рассказчик, комфортная машина. А еще очень проходимая, не пришлось трястись на Ниве в гору, как другие туристы:)) послушали
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интересный рассказ про историю мест, старые обычаи и современные устои. Грамотная организация - предусмотрены и остановки на кофе, и нормальные туалеты. Кроме того, в конце экскурсии Мурад отвез нас на обед в классный и вкусный ресторан. Заодно обсудили тусовочные места Баку и виноделие Азербайджана:)
Розовое озеро - больше инстаграмная локация, как будто немного переоценена. Но горы, эти марсианские пейзажи - абсолютно и безусловно прекрасны! Рекомендую всем и каждому эту экскурсию, не пожалеете!

Провели с гидом Мурадом один прекрасный день и остались очень довольны! Замечательный рассказчик, комфортная машина. А
Провели с гидом Мурадом один прекрасный день и остались очень довольны! Замечательный рассказчик, комфортная машина. А
Провели с гидом Мурадом один прекрасный день и остались очень довольны! Замечательный рассказчик, комфортная машина. А
Провели с гидом Мурадом один прекрасный день и остались очень довольны! Замечательный рассказчик, комфортная машина. А
Провели с гидом Мурадом один прекрасный день и остались очень довольны! Замечательный рассказчик, комфортная машина. А
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Екатерина
Наша экскурсия проходила 2 апреля, экскурсию для нас проводил Мурад. Маршурт построен очень грамотно и полностью соответствует описанию. Нам удалось посетить множество красивых и запоминающихся локаций! Обязательно будем рекомендовать данную экскурсию к посещению всем нашим друзьям, которые решат посетить прекрасный Азербайджан! ❤️
Наша экскурсия проходила 2 апреля, экскурсию для нас проводил Мурад. Маршурт построен очень грамотно и полностью
Наша экскурсия проходила 2 апреля, экскурсию для нас проводил Мурад. Маршурт построен очень грамотно и полностью
Наша экскурсия проходила 2 апреля, экскурсию для нас проводил Мурад. Маршурт построен очень грамотно и полностью
Наша экскурсия проходила 2 апреля, экскурсию для нас проводил Мурад. Маршурт построен очень грамотно и полностью
Наша экскурсия проходила 2 апреля, экскурсию для нас проводил Мурад. Маршурт построен очень грамотно и полностью
Наша экскурсия проходила 2 апреля, экскурсию для нас проводил Мурад. Маршурт построен очень грамотно и полностью
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Е
Прекрасная экскурсия для знакомства с природой Азербайджана. Красивые локации, фантастические виды, интересные факты. Хотелось бы отдельно отметить гида Эльдара за отлично проведенный день. Прекрасный литературный русский язык, знания об истории и современной жизни Баку- все это оставило очень приятные впечатления об этой экскурсии. Очень рекомендую!
Прекрасная экскурсия для знакомства с природой Азербайджана. Красивые локации, фантастические виды, интересные факты. Хотелось бы отдельно
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