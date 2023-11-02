Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры

Увидеть чудеса природы, побывать на рыбном рынке и попробовать икру каспийского осетра

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этой программе мы объединили сразу несколько природных красот Азербайджана. Вы побываете на мистической горе Бешбармаг и узнаете, почему она привлекает сотни паломников. Полюбуетесь необычным розовым озером и увидите настоящее чудо — «земляную радугу». А в финале попробуете чёрную икру на рыбном рынке — дегустация уже включена в стоимость экскурсии!
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация чёрной икры
Ближайшие даты:
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Розовое озеро

Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.

«Земляная радуга»

Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.

Та самая гора

Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости».

Дегустация икры

В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок в город Сиязань, где вы продегустируете чёрную икру каспийского осетра, только что выловленного в море. По желанию сможете приобрести банку икры дешевле, чем на бакинских рынках, а также купить свежую осетрину и приготовить ей в ресторане неподалёку от рынка.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, седане или минивэне в зависимости от количества участников
  • В летний период желательно взять головной убор. Удобная обувь поможет с комфортом передвигаться на локациях.
  • Дегустация чёрной икры входит в стоимость. Отдельно оплачиваются покупки на рынке и обед в рыбном ресторане (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
По Азербайджану
Самое главное
Популярные места
Гастрономические
Шопинг
Дегустационные туры
Рыбный Рынок
Розовые озера

Похожие туры из Баку

Радужные горы, розовое озеро и гора желаний Бешбармаг
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Радужные горы, розовое озеро и гора желаний Бешбармаг
Баку
Завтра
3 ноя
5 ноя
6 ноя
от $160 за всё до 3 чел.
«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро
По месту вашего проживания
Завтра
3 ноя
4 ноя
7 ноя
от $150 за всё до 3 чел.
Розовое озеро и затерянное место пророка Ноя (2500 метров над уровнем моря)
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Розовое озеро и затерянное место пророка Ноя (2500 метров над уровнем моря)
У вашего отеля
6 ноя
7 ноя
8 ноя
9 ноя
от $180 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Баку
ХОРОШО
🧭
ТАМ