Летние месяцы с июня по август идеально подходят для посещения горы Бешбармаг, «земляной радуги» и розового озера. В это время природа наиболее яркая, а экскурсия на свежем воздухе будет особенно приятной. Кроме того, лето - лучшее время для дегустации свежей икры на рыбном рынке. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна для экскурсий. В это время года туристов меньше, что позволяет насладиться видами в более спокойной обстановке.

Представьте себе день, полный открытий и впечатлений.Ваше путешествие начнется с посещения уникального розового озера, одного из девяти в мире, где вы узнаете тайны его необычного цвета.Затем вы отправитесь к земляной

радуге, где горы переливаются всеми оттенками радуги, создавая невероятные пейзажи для фотографий. Мистическая гора Бешбармаг откроет вам свои легенды и предания, а на рыбном рынке вы сможете приобрести свежайшую осетрину. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с природными красотами и культурными особенностями Азербайджана

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Розовое озеро

Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.

«Земляная радуга»

Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.

Та самая гора

Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости», а позже — угоститесь вкусным чаем со сладостями у местных смотрителей.

Рыбный рынок

В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок для местных жителей в город Сиязань. Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу.

Организационные детали