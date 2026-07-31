🌄 Мистическая гора Бешбармаг с легендой и эликсиром вечной молодости
🌈 Уникальная «земляная радуга» с разноцветными полосами
🌸 Розовое озеро, одно из девяти в мире
🐟 Дегустация икры на рыбном рынке
🚗 Комфортабельный транспорт для путешествия
📸 Возможность сделать красочные и необычные фотографии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для посещения горы Бешбармаг, «земляной радуги» и розового озера. В это время природа наиболее яркая, а экскурсия на свежем воздухе будет особенно приятной. Кроме того, лето - лучшее время для дегустации свежей икры на рыбном рынке. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна для экскурсий. В это время года туристов меньше, что позволяет насладиться видами в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Розовое озеро
Земляная радуга
Гора Бешбармаг
Рыбный рынок
Описание экскурсии
Розовое озеро
Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.
«Земляная радуга»
Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.
Та самая гора
Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости», а позже — угоститесь вкусным чаем со сладостями у местных смотрителей.
Рыбный рынок
В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок для местных жителей в город Сиязань. Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, седане или минивэне в зависимости от количества участников. Можем предоставить детские кресла, пожалуйста, запросите их заранее. Все наши гиды-водители свободно говорят по-русски
За дополнительную оплату можем предоставить автомобили премиум-класса или провести экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке.
При бронировании двух и более экскурсий, трансфер из аэропорта в любую точку города предоставляется бесплатно
В летний период желательно взять головной убор. Удобная обувь поможет с комфортом передвигаться на локациях.
Обед не включен в стоимость, средний чек за рыбу и её приготовление на человека составит €12-20
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно организовать программу для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Забираем по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2143 туристов
Занимаюсь туризмом с 2015 года. После работы в офисе понял, что больше всего вдохновляет возможность показывать гостям Азербайджана красоту страны и гостеприимство её жителей. Так появилась команда единомышленников, влюблённых в читать дальшеуменьшить
своё дело и родные места.
С нами программы и путешествия проходят по-настоящему ярко. По дороге показываем места, о которых знают в основном местные жители, помогаем составлять нестандартные маршруты и подобрать отели или апартаменты по выгодным ценам.
Есть опыт организации поездок для больших групп, MICE-мероприятий и VIP-гостей. Если хотите путешествовать с профессионалами на комфортабельных автомобилях и с безопасным вождением, обращайтесь к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 307 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Хейранса
Восторг! Отдельная благодарность Мураду. Лучший гид🙏🏽. Живая подача, никакой скучной зубрежки, интересные детали. Если боитесь, что будет скучно-не бойтесь, столько часов пролетели как один миг. Узнали много интересного, что теперь чувствуем себя своими. Обязательно вернёмся за другой экскурсией к этому же гиду! Спасибо огромное 🙌🏽
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Елена
были на экскурсии 9 июня, гидом у нас был Мурад. спасибо огромное ему за интересную, познавательную поездку. все 3 локации произвели сильное впечатление, особенно карамельные горы и гора Бешбармаг (гора читать дальшеуменьшить
5 пальцев). от красоты вокруг просто дух захватывало, горы притягивающие и паломников и туристов. Мурад -тонкий, чувствующий, располагающий к себе человек, обаятельный, очень спокойно, интересно подающий информацию, отвечал на все наши вопросы, не торопил, ждал нас, ровно столько, сколько нам нужно для просмотра. на все 100% рекомендую Мурада и всем советую посмотреть чудесную природу Азербайджана! спасибо, Мурад👍
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Анастасия
Сразу скажу, что мой выбор был случайным и я немного переживала, кто меня будет встречать в Баку! И… я не ошиблась с выбором! Эльдар - наш гид и сопровождающий - это читать дальшеуменьшить
просто клад, если так можно говорить о человеке! Начали мы с пешеходной экскурсии… и это было захватывающее путешествие в историю Баку и историю Азербайджана! Поверьте, не каждый взрослый выдержит 5 часов ходить по городу, а я была с ребенком 😃и он выдержал и еще вопросы задавал 😃😃😃 давно я не общалась с таким знающим свою историю человеком!!! после первого дня мы были в восторге! Потом у нас была поездка на розовое озеро и гору Бешбармак! это была фантастика! время в дороге пролетело незаметно за очень интересными рассказами Эльдара! ну и на десерт у нас была экскурсия на крайнюю точку Баку на косу где можно постоять посередине моря 🤩🔥 Я благодарна Вселенной, что она подарила мне такой прекрасный отпуск, благодаря прекрасным людям, которые встретили меня в Баку! Спасибо Юсуфу, что он быстро мне ответил и организовал наш отдых! Сказать, что я довольна - это мало! я в восторге!!! и точно мы еще увидимся!!!
+3
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Евгения
Провели с гидом Мурадом один прекрасный день и остались очень довольны! Замечательный рассказчик, комфортная машина. А еще очень проходимая, не пришлось трястись на Ниве в гору, как другие туристы:)) послушали читать дальшеуменьшить
интересный рассказ про историю мест, старые обычаи и современные устои. Грамотная организация - предусмотрены и остановки на кофе, и нормальные туалеты. Кроме того, в конце экскурсии Мурад отвез нас на обед в классный и вкусный ресторан. Заодно обсудили тусовочные места Баку и виноделие Азербайджана:) Розовое озеро - больше инстаграмная локация, как будто немного переоценена. Но горы, эти марсианские пейзажи - абсолютно и безусловно прекрасны! Рекомендую всем и каждому эту экскурсию, не пожалеете!
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Екатерина
Наша экскурсия проходила 2 апреля, экскурсию для нас проводил Мурад. Маршурт построен очень грамотно и полностью соответствует описанию. Нам удалось посетить множество красивых и запоминающихся локаций! Обязательно будем рекомендовать данную экскурсию к посещению всем нашим друзьям, которые решат посетить прекрасный Азербайджан! ❤️
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия для знакомства с природой Азербайджана. Красивые локации, фантастические виды, интересные факты. Хотелось бы отдельно отметить гида Эльдара за отлично проведенный день. Прекрасный литературный русский язык, знания об истории и современной жизни Баку- все это оставило очень приятные впечатления об этой экскурсии. Очень рекомендую!
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