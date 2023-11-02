Увидеть чудеса природы, побывать на рыбном рынке и попробовать икру каспийского осетра
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даты
Описание
Что вас ожидает
Розовое озеро
Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.
«Земляная радуга»
Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.
Та самая гора
Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости».
Дегустация икры
В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок в город Сиязань, где вы продегустируете чёрную икру каспийского осетра, только что выловленного в море. По желанию сможете приобрести банку икры дешевле, чем на бакинских рынках, а также купить свежую осетрину и приготовить ей в ресторане неподалёку от рынка.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, седане или минивэне в зависимости от количества участников
- В летний период желательно взять головной убор. Удобная обувь поможет с комфортом передвигаться на локациях.
- Дегустация чёрной икры входит в стоимость. Отдельно оплачиваются покупки на рынке и обед в рыбном ресторане (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.