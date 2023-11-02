В этой программе мы объединили сразу несколько природных красот Азербайджана. Вы побываете на мистической горе Бешбармаг и узнаете, почему она привлекает сотни паломников. Полюбуетесь необычным розовым озером и увидите настоящее чудо — «земляную радугу». А в финале попробуете чёрную икру на рыбном рынке — дегустация уже включена в стоимость экскурсии!

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Описание

Что вас ожидает

Розовое озеро

Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.

«Земляная радуга»

Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.

Та самая гора

Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости».

Дегустация икры

В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок в город Сиязань, где вы продегустируете чёрную икру каспийского осетра, только что выловленного в море. По желанию сможете приобрести банку икры дешевле, чем на бакинских рынках, а также купить свежую осетрину и приготовить ей в ресторане неподалёку от рынка.

Организационные детали