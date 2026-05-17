Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в Шеки — северную столицу Азербайджана и настоящую культурную сокровищницу. Это место, где время замедляется, а история словно оживает в каждом камне.



Во время экскурсии вы увидите аутентичные мечети, древние караван-сараи и величественный ханский дворец, наполненный историей и восточным великолепием. 5 5 отзывов

BakuKhanTours Ваш гид в Баку Задать вопрос Групповая экскурсия $70 за человека 5 5 отзывов 🇷🇺 русский более 12 часов 1-12 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Шеки: Путешествие во времени от древних церквей до ханских дворцов Вас ждет насыщенный и запоминающийся день. По прибытии в Шеки мы первым делом заедем на обед в уютное кафе, где вы сможете попробовать пити — традиционное шекинское блюдо в горшочках, а также насладитесь местной пахлавой. Затем отправимся изучать город. В программе всё самое интересное Дворец шекинских ханов В Шеки нас встретит великолепный Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр XVIII века, который когда-то служил летней резиденцией местных ханов. Его изысканная отделка, витражи и росписи поражают воображение. Трёхсвятительская церковь Чуть южнее ханского дворца расположено необычное круглое здание. Во времена легендарного Албанского царства оно было церковью, затем стало домашней ханской мечетью, а ещё чуть позже — снова церковью (православной). Мастерская щебеке Поговорим об этом древнем ремесле: я проведу вас в мастерскую, где вы сможете увидеть процесс создания шебеке и узнать, как это искусство дошло до Ватикана. Ханская мечеть Это место покоя ханов и их родных. Здесь вы увидите надгробия с удивительно искусной резьбой, каждая деталь которых рассказывает свою историю Караван-сарай XVIII века — историческое сооружение, служившее пристанищем для странников и торговцев, пересекавших Великий шёлковый путь. Сегодня здесь можно ощутить дух Востока и прикоснуться к истории, вписанной в каждый камень. Дом Шекихановых Небольшой дворец 18 века был зимней резиденцией шекинских ханов и служил домом для их родственников. Здесь вы найдёте пышные росписи, увидите окна в венецианскм стиле и поразитесь изысканным деталям. Мечеть Омара Эфенди Она примечательна необычным карнизом и кирпичным фасадом с полукруглыми оконными арками. Также у вас будет свободное время, чтобы насладиться атмосферой города, оценить живописные пейзажи, заняться шопингом и просто прогуляться по уютным улочкам.

Каждый день в 8 утра Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец Шекинских ханов

Трёхсвятительская церковь

Мастерская Щебеке

Ханская мечеть

Караван-сарай

Дом Шекихановых

Мечеть Омара Эфенди Что включено Услуги русскоговорящего гида

Транспортные услуги Что не входит в цену Обед

Вход в Дворец Шекинских ханов - 15 манат

Вход во Дворец Шекихановых - 9 манат Где начинаем и завершаем? Начало: Старый город Баку Завершение: Старый город Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 8 утра Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.