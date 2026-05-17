Добро пожаловать в Шеки — северную столицу Азербайджана и настоящую культурную сокровищницу. Это место, где время замедляется, а история словно оживает в каждом камне.
Во время экскурсии вы увидите аутентичные мечети, древние караван-сараи и величественный ханский дворец, наполненный историей и восточным великолепием.
Описание экскурсииШеки: Путешествие во времени от древних церквей до ханских дворцов Вас ждет насыщенный и запоминающийся день. По прибытии в Шеки мы первым делом заедем на обед в уютное кафе, где вы сможете попробовать пити — традиционное шекинское блюдо в горшочках, а также насладитесь местной пахлавой. Затем отправимся изучать город. В программе всё самое интересное Дворец шекинских ханов В Шеки нас встретит великолепный Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр XVIII века, который когда-то служил летней резиденцией местных ханов. Его изысканная отделка, витражи и росписи поражают воображение. Трёхсвятительская церковь Чуть южнее ханского дворца расположено необычное круглое здание. Во времена легендарного Албанского царства оно было церковью, затем стало домашней ханской мечетью, а ещё чуть позже — снова церковью (православной). Мастерская щебеке Поговорим об этом древнем ремесле: я проведу вас в мастерскую, где вы сможете увидеть процесс создания шебеке и узнать, как это искусство дошло до Ватикана. Ханская мечеть Это место покоя ханов и их родных. Здесь вы увидите надгробия с удивительно искусной резьбой, каждая деталь которых рассказывает свою историю Караван-сарай XVIII века — историческое сооружение, служившее пристанищем для странников и торговцев, пересекавших Великий шёлковый путь. Сегодня здесь можно ощутить дух Востока и прикоснуться к истории, вписанной в каждый камень. Дом Шекихановых Небольшой дворец 18 века был зимней резиденцией шекинских ханов и служил домом для их родственников. Здесь вы найдёте пышные росписи, увидите окна в венецианскм стиле и поразитесь изысканным деталям. Мечеть Омара Эфенди Она примечательна необычным карнизом и кирпичным фасадом с полукруглыми оконными арками. Также у вас будет свободное время, чтобы насладиться атмосферой города, оценить живописные пейзажи, заняться шопингом и просто прогуляться по уютным улочкам.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Шекинских ханов
- Трёхсвятительская церковь
- Мастерская Щебеке
- Ханская мечеть
- Караван-сарай
- Дом Шекихановых
- Мечеть Омара Эфенди
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Обед
- Вход в Дворец Шекинских ханов - 15 манат
- Вход во Дворец Шекихановых - 9 манат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый город Баку
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8 утра
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Взяли экскурсию "Одневная поездка в Шеки". Гидом была Улькер. Очень общительная и приятная девушка. С удовольствием отвечала на все вопросы. Интересный рассказ о городе и истории страны. Очень понравилось. Особые впечатления от красоты кавказских гор.
А
Посетил с ними три экскурсии, все на высоте! Организация на уровне, все чётко и без сбоев. Команда супер: приветливые, улыбчивые, всегда помогут. Автобусы чистые и удобные, водители мастера своего дела
И
В Шеки ехала с Мурадом. Экскурсия мне очень понравилась. Мурад любит этот город, много о нем знает, он отличный рассказчик. Помимо этого, Мурад в целом человек очень интересный, деликатный и
В
Все от начала до конца очень понравилось. Гид Ляман просто чудо! Столько знаний! Материал преподнесен очень доступным языком. Речь настолько поставленная, что слушать одно удовольствие!
Организатору спасибо. Обед очень вкусный, местное блюдо питии. Водитель аккуратно водил. Тайминг соблюдался, никуда не опоздали.
Благодарю за проведенный вместе день!
П
Город небольшой, но с душой. Дворец хана точно стоит увидеть своими глазами. Вокруг виды шикарные, еда вкусная, люди приветливые. День пролетел незаметно, но впечатлений навалом! Тёплый приём и увлекательные истории на протяжении всего дня сделали поездку особенной и запоминающейся. Спасибо!
