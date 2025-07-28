Мои заказы

Ритмы Баку на обзорной прогулке от караван-сараев до небоскрёбов

Оценить микс восточной сказки и европейского шика и узнать, как сложился современный образ города
На мощёных улицах Старого города как будто оживает легенда о Шамаханской царице.

Мы расскажем вам множество старинных преданий и проведём по пешеходной улице, где Восток встречается с Западом. Вы сравните древние караван-сараи с современными бутиками и продегустируете вино. Полюбуетесь дворцом правителей Ширвана и увидите, как отразился нефтяной бум на архитектуре.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Ичери-шехер

Мы начнём прогулку с осмотра древней части города, которая окружена крепостными стенами. Над узкими мощёными улицами и старинными домами, караван-сараями и мечетями витает дух истории.

Дворец ширваншахов

Увидим по пути величественный комплекс 15 века, который напоминает о славной эпохе правителей Ширвана.

Древние караван-сараи

Вы познакомитесь с важнейшей локацией Великого шёлкового пути. Мы расскажем, почему и зачем именно сюда стекались торговцы со всего Востока.

Хамам

Мы заглянем в роскошные старинные бани, и вы познакомитесь с традициями восточного релакса.

Девичья башня

Мы полюбуемся загадочным и символичным сооружением, и вы услышите связанные с ним легенды.

Мечеть Мухаммеда

Мы осмотрим одну из старейших в городе мечетей. Побродим по кварталам, наполненным мелодиями уличных музыкантов, ароматами из уютных кофеен и колоритными антикварными лавками.

Винная дегустация

Попробуете гранатовое вино и другие виды, приготовленные по уникальному методу и удостоенные международных сертификатов.

Улицы, ставшие съёмочной площадкой любимых фильмов

Вы узнаете, благодаря чему Баку считается восточным Голливудом. И полюбуетесь старинными стенами, которые стали декорациями для множества кинолент.

Переход на улицу Низами

Мы проведём вас по пешеходной улице — сердцу современного Баку. Здесь европейские фасады рубежа 19–20 веков гармонично оттеняют динамику современного города.

Площадь Фонтанов

Закончим экскурсию в живописном месте в центре Баку, где особенно атмосферно бывает по вечерам, когда включается подсветка фонтанов.

Фуникулёр

Поднимемся к Нагорному парку, откуда открывается панорамный вид на город. Также увидим Аллею шахидов, павших на войне.

Огненные башни — новый символ Баку.

Организационные детали

  • Дегустация вин включена в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Парные Ворота Старого Города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мушфик
Мушфик — ваша команда гидов в Баку
Привет! Меня зовут Мушфик Мамедов. Я англо- и русскоязычный гид. У меня бывают гости из разных стран мира. Обожаю рассказывать им о загадочной природе, древней истории и уникальной культуре моей страны. Приглашаю вас посетить Азербайджан. Как сертифицированный гид гарантирую, что вы проведёте здесь очень интересное время.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
4
4
3
2
1
И
Инна
28 июл 2025
Огромная благодарность выражаем Михаилу за отличный день!
Мы забронировали обзорную экскурсию по старому Баку именно здесь, так как устроило время. Нас встретили вовремя у станции метро, без опозданий, по пути мы
читать дальше

заходили в интересные места, Михаил отвечал на все наши вопросы, даже когда мы его сбивали, он возвращался к главной сути. Также подсказывал места, где можно покушать и не дорого купить сувениры. И фотографий будет море:)) Мы рекомендуем, так как вы попадете в компанию хорошего человека и грамотного экскурсовода!

Огромная благодарность выражаем Михаилу за отличный день!
И
Игорь
17 июн 2025
Экскурсия понравилась. Несмотря на то, что я был единственным участником, экскурсию не отменили и не попросили перенести на другое время, а провели в индивидуальном порядке. Спасибо, я это оценил! Моим
читать дальше

гидом была Айгюн. Она провела меня по основным местам Старого города и прилегающим к нему центральным улицам. Рассказала о достопримечательностях и ответила на мои многочисленные вопросы. И когда я попросил остановиться на несколько минут в кофейне (вследствие не слишком продолжительного сна после ночного прилета мне нужно было взбодриться), Айгюн также любезно пошла на встречу. В общем, спасибо! Экскурсию рекомендую.

В
Владимир
10 мая 2025
Мушфиг, большое спасибо вам за очень интересную экскурсию. Было увлекательно слушать историю каждого камня и каждой улицы. Помимо исторической экскурсии, рассказы, которые вы поведали, и места, которые вы показали, оставили у меня высокое впечатление о вашей стране. А блюда в рекомендованном вами ресторане были очень вкусными.
Е
Евгения
22 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Была познавательной и увлекательной. Не было просто сухой истории, а все было рассказано гидом с большим интересом.
Мушфик отвечал на разные вопросы, помогал нам с поиском подарка для
читать дальше

родственника.
Помимо исторических фактов, интересных историй и легенд Мушфик дал много ценных советов по покупке подарков, те которые мы собираемся покупать, а не просто советы пойти в конкретный магазин сувениров, а так же по местам питания, где будет вкусно и недорого.
Это было лучшем решением для начала знакомства с городом Баку.

Экскурсия очень понравилась. Была познавательной и увлекательной. Не было просто сухой истории, а все было рассказано гидом с большим интересом.

