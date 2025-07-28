Мы расскажем вам множество старинных преданий и проведём по пешеходной улице, где Восток встречается с Западом. Вы сравните древние караван-сараи с современными бутиками и продегустируете вино. Полюбуетесь дворцом правителей Ширвана и увидите, как отразился нефтяной бум на архитектуре.
Описание экскурсии
Ичери-шехер
Мы начнём прогулку с осмотра древней части города, которая окружена крепостными стенами. Над узкими мощёными улицами и старинными домами, караван-сараями и мечетями витает дух истории.
Дворец ширваншахов
Увидим по пути величественный комплекс 15 века, который напоминает о славной эпохе правителей Ширвана.
Древние караван-сараи
Вы познакомитесь с важнейшей локацией Великого шёлкового пути. Мы расскажем, почему и зачем именно сюда стекались торговцы со всего Востока.
Хамам
Мы заглянем в роскошные старинные бани, и вы познакомитесь с традициями восточного релакса.
Девичья башня
Мы полюбуемся загадочным и символичным сооружением, и вы услышите связанные с ним легенды.
Мечеть Мухаммеда
Мы осмотрим одну из старейших в городе мечетей. Побродим по кварталам, наполненным мелодиями уличных музыкантов, ароматами из уютных кофеен и колоритными антикварными лавками.
Винная дегустация
Попробуете гранатовое вино и другие виды, приготовленные по уникальному методу и удостоенные международных сертификатов.
Улицы, ставшие съёмочной площадкой любимых фильмов
Вы узнаете, благодаря чему Баку считается восточным Голливудом. И полюбуетесь старинными стенами, которые стали декорациями для множества кинолент.
Переход на улицу Низами
Мы проведём вас по пешеходной улице — сердцу современного Баку. Здесь европейские фасады рубежа 19–20 веков гармонично оттеняют динамику современного города.
Площадь Фонтанов
Закончим экскурсию в живописном месте в центре Баку, где особенно атмосферно бывает по вечерам, когда включается подсветка фонтанов.
Фуникулёр
Поднимемся к Нагорному парку, откуда открывается панорамный вид на город. Также увидим Аллею шахидов, павших на войне.
Огненные башни — новый символ Баку.
Организационные детали
- Дегустация вин включена в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы забронировали обзорную экскурсию по старому Баку именно здесь, так как устроило время. Нас встретили вовремя у станции метро, без опозданий, по пути мы
Мушфик отвечал на разные вопросы, помогал нам с поиском подарка для