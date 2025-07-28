На мощёных улицах Старого города как будто оживает легенда о Шамаханской царице. Мы расскажем вам множество старинных преданий и проведём по пешеходной улице, где Восток встречается с Западом. Вы сравните древние караван-сараи с современными бутиками и продегустируете вино. Полюбуетесь дворцом правителей Ширвана и увидите, как отразился нефтяной бум на архитектуре.

Описание экскурсии

Ичери-шехер

Мы начнём прогулку с осмотра древней части города, которая окружена крепостными стенами. Над узкими мощёными улицами и старинными домами, караван-сараями и мечетями витает дух истории.

Дворец ширваншахов

Увидим по пути величественный комплекс 15 века, который напоминает о славной эпохе правителей Ширвана.

Древние караван-сараи

Вы познакомитесь с важнейшей локацией Великого шёлкового пути. Мы расскажем, почему и зачем именно сюда стекались торговцы со всего Востока.

Хамам

Мы заглянем в роскошные старинные бани, и вы познакомитесь с традициями восточного релакса.

Девичья башня

Мы полюбуемся загадочным и символичным сооружением, и вы услышите связанные с ним легенды.

Мечеть Мухаммеда

Мы осмотрим одну из старейших в городе мечетей. Побродим по кварталам, наполненным мелодиями уличных музыкантов, ароматами из уютных кофеен и колоритными антикварными лавками.

Винная дегустация

Попробуете гранатовое вино и другие виды, приготовленные по уникальному методу и удостоенные международных сертификатов.

Улицы, ставшие съёмочной площадкой любимых фильмов

Вы узнаете, благодаря чему Баку считается восточным Голливудом. И полюбуетесь старинными стенами, которые стали декорациями для множества кинолент.

Переход на улицу Низами

Мы проведём вас по пешеходной улице — сердцу современного Баку. Здесь европейские фасады рубежа 19–20 веков гармонично оттеняют динамику современного города.

Площадь Фонтанов

Закончим экскурсию в живописном месте в центре Баку, где особенно атмосферно бывает по вечерам, когда включается подсветка фонтанов.

Фуникулёр

Поднимемся к Нагорному парку, откуда открывается панорамный вид на город. Также увидим Аллею шахидов, павших на войне.

Огненные башни — новый символ Баку.

Организационные детали