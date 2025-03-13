Уникальный тур по старинным памятникам Азербайджана.
Шиитская мечеть Джума, мавзолей шейха Дири Баба, древний город Габала и Албанская церковь Джотари (I в.) – в программе!
Шиитская мечеть Джума, мавзолей шейха Дири Баба, древний город Габала и Албанская церковь Джотари (I в.) – в программе!
Описание экскурсии
За время тура вы посетите:
- Мечеть Джума – шиитская мечеть, функционирующая с XII века, расположенная Баку, в его исторической части Ичери-шехер;
- Мавзолей шейха Дири Баба – уникальный памятник архитектуры, двухэтажный мавзолей, расположенный в городе Гобустан;
- Озеро Нохур – живописное озеро, окруженное густой растительностью;
- Городок «Древний Габала», Чухур-Габала – руины древнего города, основного торгового и общественного центра вдоль Шелкового пути (IV в. до н. э. - XVIII в.);
- Поселок Нидж – старинное село недалеко от Габалы, где живут удины – один из древнейших народов Восточного Кавказа;
- Албанская церковь Джотари –уникальный, исторически ценный памятник (I в.).
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джума
- Мавзолей Дири Баба
- Озеро Нохур
- Городок «Древний Габала», Чухур-Габала
- Поселок Нидж
- Албанская церковь Джотари
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Обед.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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