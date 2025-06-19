Соскучились по шумной толпе и ярким краскам? Тогда отправляйтесь со мной на экскурсию по бакинским базарам, торговым центрам и лавочкам.
Здесь можно ходить часами, как в музее, но в отличие от суровых музейных служителей улыбчивые торговцы сами предложат все потрогать и попробовать!
Здесь можно ходить часами, как в музее, но в отличие от суровых музейных служителей улыбчивые торговцы сами предложат все потрогать и попробовать!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Ощутите приятную прохладу тончайших шелковых платков, приласкайте плотный ворс шерстяных ковров с затейливым узором, вдохните манящие ароматы национальных блюд, попробуйте свежий виноград и инжир, покатайте на языке пьяное домашнее вино или терпкий гранатовый сок и закусите горячей лепешкой прямо из тандыра! На какие базары мы заглянем:
- Бакинский базар – это взрыв цветов, ощущений и вкусов. Каждый прилавок – готовый фон для художественных фото, каждый продавец искренне радуется вам, словно вы – его родной племянник. Бакинское гостеприимство славится по всему миру. Уйти с базара без покупок вам вряд ли удастся, ведь товар так и просится в руки!
- Яшыл-базар– это самый крупный базар в городе, лучшее место, чтобы закупиться овощами, фруктами и фермерской продукцией. Здесь продают ароматный инжир, янтарный виноград, который прямо светится на солнце, багряные гранаты, алые помидоры и изумрудно-зеленые огурцы, гигантские арбузы и дыни, аромат от которых разносится по всей округе, свежее прохладное молоко, домашний сыр всех видов, а также домашние соленья и варенья. И, конечно, целые прилавки душистых натуральных специй – сушеный кизил, куркума, зира, сумах. Попробуйте фрукты, мед, вдохните аромат специй и унесите с собой баночки с местным вареньем.
- Восточный базар – только здесь можно попробовать и приобрести изысканные деликатесы для любителей солененького – черную икру, копченую осетрину, балык и другие деликатесы из каспийских рыб, гранатовое вино без сахара, лучший коньяк и многое другое. Вас также удивят расписные изделия из керамики ручной работы, невероятные стаканчики армуды, косметика из нефти и вулканической грязи, мазь, мыло и множество другой оздоравливающей продукции из нефти.
Магазин шекинских сладостей – это рай для сладкоежек. Тут и пахлава, и телхаова, и гырмабадам, и пешвенк. Названия национальных азербайджанских сладостей мало кто запоминает с первого раза. Но зато их вкус нравится абсолютно всем. И неудивительно, ведь в составе только натуральные продукты – домашние яйца, рисовая и пшеничная мука, мед, орешки и сливочное масло. В каких торговых центрах и шоурумах побываем:.
Магазин шекинских сладостей – это рай для сладкоежек. Тут и пахлава, и телхаова, и гырмабадам, и пешвенк. Названия национальных азербайджанских сладостей мало кто запоминает с первого раза. Но зато их вкус нравится абсолютно всем. И неудивительно, ведь в составе только натуральные продукты – домашние яйца, рисовая и пшеничная мука, мед, орешки и сливочное масло. В каких торговых центрах и шоурумах побываем:.
• Магазин шекинских сладостей – это рай для сладкоежек. Тут и пахлава, и телхаова, и гырмабадам, и пешвенк. Названия национальных азербайджанских сладостей мало кто запоминает с первого раза. Но зато их вкус нравится абсолютно всем. И неудивительно, ведь в составе только натуральные продукты – домашние яйца, рисовая и пшеничная мука, мед, орешки и сливочное масло. В каких торговых центрах и шоурумах побываем:
- Гянджик Молл – крупнейший торговый центр Баку, средоточие дорогих магазинов, бутиков и уютных ресторанчиков.
- Шоурум шелковых платков и ковров – прохладный нежный шелк с тонким узором привлекает внимание и оттеняет женскую красоту. Здесь вы узнаете об истории шелковых платков и ковров, восхититесь изяществом и утонченностью азербайджанских ковров. Полюбуемся на ремесленные изделия и украшения: Знаете ли вы, что в Баку живут самые искусные ремесленники? Виртуозная чеканка, ювелирные украшения, необычная живопись и затейливые предметы быта - плоды труда азербайджанских ремесленников привлекают с первого взгляда.
- Сувенирные лавочки Ичери-Шехер – в Старом городе все дышит историей, поэтому именно здесь стоит поискать настоящий антиквариат и изделия «под старину»: медную посуду, картины, национальную одежду (головные уборы арачхын, папахи, сумки-хурджуны), цветные ковры ручной работы и многое другое.
- Мастерская картин из нефти – вы побываете в мастерской талантливого художника, знаменитого человека-волны. Здесь вы окунетесь в буйство красок, форм и волшебных образов картин из нефти.
- Магазин изделий ручной работы – здесь вы полюбуетесь на цветные витражи из дерева и стекла, собранные без клея и гвоздей, сможете приобрести изысканную посуду и предметы быта из бронзы, дерева и меди.
- Сеть ювелирных бутиков – настоящая сокровищница Баку. Вы прикоснетесь к многовековым традициям азербайджанских ювелиров, познакомитесь с символикой драгоценных камней, затейливых узоров и орнаментов, которые олицетворяют древние исламские религиозно-культурные представления.
Ежедневно с 09.00 до 15.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Яшыл-базар - это самый крупный базар в городе
- Восточный базар - только в Тезе можно попробовать и приобрести изысканные деликатесы для любителей солененького
- Магазин шекинских сладостей - это рай для сладкоежек
- Гянджик Молл - крупнейший торговый центр Баку, средоточие дорогих магазинов, бутиков и уютных ресторанчиков
- Шоурум шелковых платков - прохладный нежный шелк с тонким узором привлекает внимание и оттеняет женскую красоту
- Сувенирные лавочки Ичери-Шехер - в Старом городе все дышит историей, поэтому именно здесь стоит поискать настоящий антиквариат и изделия «под старину»
- Картины из нефти - вы побываете в мастерской талантливого художника, знаменитого человека-волны
- Магазин изделий ручной работы
- Сеть ювелирных бутиков - настоящая сокровищница Баку. Вы прикоснетесь к многовековым традициям азербайджанских ювелиров
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Платные паркинги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Улица Истиглалийят, станция метро Ичери Шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09.00 до 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
25%
Групповая
до 14 чел.
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
€15
€20 за человека
-
24%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Завтра в 17:30
19 июн в 17:30
€75
€99 за человека
Индивидуальная
С ветерком по Баку и вокруг
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть и почувствовать Баку. Узнайте город с его древними и современными гранями, насладитесь кухней и юмором местных жителей
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
от €249 за всё до 60 чел.