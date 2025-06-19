Ощутите приятную прохладу тончайших шелковых платков, приласкайте плотный ворс шерстяных ковров с затейливым узором, вдохните манящие ароматы национальных блюд, попробуйте свежий виноград и инжир, покатайте на языке пьяное домашнее вино или терпкий гранатовый сок и закусите горячей лепешкой прямо из тандыра! На какие базары мы заглянем:

Бакинский базар – это взрыв цветов, ощущений и вкусов. Каждый прилавок – готовый фон для художественных фото, каждый продавец искренне радуется вам, словно вы – его родной племянник. Бакинское гостеприимство славится по всему миру. Уйти с базара без покупок вам вряд ли удастся, ведь товар так и просится в руки!

Яшыл-базар– это самый крупный базар в городе, лучшее место, чтобы закупиться овощами, фруктами и фермерской продукцией. Здесь продают ароматный инжир, янтарный виноград, который прямо светится на солнце, багряные гранаты, алые помидоры и изумрудно-зеленые огурцы, гигантские арбузы и дыни, аромат от которых разносится по всей округе, свежее прохладное молоко, домашний сыр всех видов, а также домашние соленья и варенья. И, конечно, целые прилавки душистых натуральных специй – сушеный кизил, куркума, зира, сумах. Попробуйте фрукты, мед, вдохните аромат специй и унесите с собой баночки с местным вареньем.

Восточный базар – только здесь можно попробовать и приобрести изысканные деликатесы для любителей солененького – черную икру, копченую осетрину, балык и другие деликатесы из каспийских рыб, гранатовое вино без сахара, лучший коньяк и многое другое. Вас также удивят расписные изделия из керамики ручной работы, невероятные стаканчики армуды, косметика из нефти и вулканической грязи, мазь, мыло и множество другой оздоравливающей продукции из нефти.

Магазин шекинских сладостей – это рай для сладкоежек. Тут и пахлава, и телхаова, и гырмабадам, и пешвенк. Названия национальных азербайджанских сладостей мало кто запоминает с первого раза. Но зато их вкус нравится абсолютно всем. И неудивительно, ведь в составе только натуральные продукты – домашние яйца, рисовая и пшеничная мука, мед, орешки и сливочное масло. В каких торговых центрах и шоурумах побываем:.

Магазин шекинских сладостей – это рай для сладкоежек. Тут и пахлава, и телхаова, и гырмабадам, и пешвенк. Названия национальных азербайджанских сладостей мало кто запоминает с первого раза. Но зато их вкус нравится абсолютно всем. И неудивительно, ведь в составе только натуральные продукты – домашние яйца, рисовая и пшеничная мука, мед, орешки и сливочное масло. В каких торговых центрах и шоурумах побываем:.

• Магазин шекинских сладостей – это рай для сладкоежек. Тут и пахлава, и телхаова, и гырмабадам, и пешвенк. Названия национальных азербайджанских сладостей мало кто запоминает с первого раза. Но зато их вкус нравится абсолютно всем. И неудивительно, ведь в составе только натуральные продукты – домашние яйца, рисовая и пшеничная мука, мед, орешки и сливочное масло. В каких торговых центрах и шоурумах побываем: