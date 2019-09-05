4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Шумный бакинский базар встретит вас ароматами специй и длинными рядами лавочек с азербайджанскими сладостями! Рахат-лукум, суджук, халва и пахлава — вы не только выучите все эти названия, но и хорошенько распробуете их на вкус. Я стану вашим проводником на восточном базаре, помогу сориентироваться в его пестром многообразии и выбрать национальные лакомства. А еще поделюсь местными хитростями и расскажу, какие товары выгоднее покупать на рынке, а какие — в крупных супермаркетах.
Вкусы Баку: от бехмеза до черной икры
В Баку вы в любое время года найдете свежие фрукты, мед, каренья, бехмез и лучший азербайджанский сыр и местный чай — всё это мы тоже непременно попробуем на бакинских рынках. А после, если захотите, перейдем к настоящему азербайджанскому деликатесу: я покажу, где продается лучшая рыбная икра в Баку, расскажу об особенностях её вкусовых качеств и тонкостях дегустации. А если вы решите купить это изысканное лакомство, я с удовольствием помогу поторговаться и получить хорошую скидку.
За бакинскими сувенирами
Попробовав главные гастрономические символы Азербайджана, самое время отправиться за сувенирами. Вы окажетесь на рынке, где традиционные изделия продаются по самым приятным ценам: это и расписанные вручную стаканы армуды, чайники, нарды, скатерти и многое другое. В этом море колоритных бакинских сувениров мы отыщем те вещицы, которые придутся вам по вкусу!
Организационные детали
Экскурсия начнется и заканчивается от вашего отеля или любого удобного для вас места в черте города
Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
В стоимость экскурсии также входит бутилированная вода
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€96
Дети до 12 лет
€48
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями.
Я обожаю создавать интересные читать дальшеуменьшить
программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана.
Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Всем добрый день. Выражаем огромную благодарность Фуаду за насыщенный и интересный день на бакинских рынках, мы получили на 100% то чего ожидали. Фуад очень интелегентный галантный молодой человек, с прекрасными читать дальшеуменьшить
манерами, тонким чувством юмора и нескончаемыми знаниями в истории,культуре и традициях Бакинской жизни, как в исторических, так и её современных реалях. Кстати, прекрасно владеет русским языком, многие русскоговорящие могли бы поучиться таким оборотам. Мы туристы из Латвии и рекомендуем всем эту экскурсию,кто хотел привести из Баку необычные, коллоритные подарки и сувениры. Фуад большое спасибо Вам за этот чудесный день, здоровья и удачи!!!!
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И
Ирина
Были на экскурсии 5 ноября. Во-первых отмечу, что начало и конец экскурсии у нашего отеля - это очень удобно! Большое спасибо Фуаду за помощь и сопровождение, за рассказ и внимание. читать дальшеуменьшить
Очень доброжелательный гид. Помог купить всё, что мы хотели и даже больше). А обед в рыбном ресторане был великолепен. Попросили гида посоветовать ресторан для самостоятельного обеда/ужина, сразу выслал на телефон, за что большое спасибо. Некоторыми советами успели воспользоваться, остались очень довольны.
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Е
Елена
Оценка за экскурсию 5+! Фуад выше всех похвал! Этот гид скрасил все негативные эмоции от предыдущих экскурсий в этом прекрасном городе. Однозначно рекомендуем! Надеемся на следующую встречу в Азербайджане с другом, которого мы на наше счастье повстречали в лице этого замечательного человека!
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А
Александр
Экскурсия удалась! Было интересно и познавательно, несмотря на небольшой дождь, спасибо, Фуад. Купили и посмотрели, всё, что запланировали. Надеемся ещё вернуться. Ещё раз, спасибо, Фуад. Галина и Александр
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Андрей
Замечательный гид Фуад провел нас по бакинским рынкам и рассказал все тонкости торговой жизни города! Было очень интересно и совсем не скучно! Всем рекомендую!
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