4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Пестрые и шумные бакинские базары - это не только визитная карточка города, но и возможность насладиться вкусами Востока. На экскурсии посетители попробуют пахлаву с азербайджанским чаем, вдохнут ароматы специй и продегустируют свежую икру. Гид покажет места, где покупают сами бакинцы, и поможет выбрать сувениры: от армудов до расписных скатертей. Участники узнают, как торговаться по-азербайджански, и получат советы по выгодным покупкам

Описание экскурсии

Краски восточного базара

Шумный бакинский базар встретит вас ароматами специй и длинными рядами лавочек с азербайджанскими сладостями! Рахат-лукум, суджук, халва и пахлава — вы не только выучите все эти названия, но и хорошенько распробуете их на вкус. Я стану вашим проводником на восточном базаре, помогу сориентироваться в его пестром многообразии и выбрать национальные лакомства. А еще поделюсь местными хитростями и расскажу, какие товары выгоднее покупать на рынке, а какие — в крупных супермаркетах.

Вкусы Баку: от бехмеза до черной икры

В Баку вы в любое время года найдете свежие фрукты, мед, каренья, бехмез и лучший азербайджанский сыр и местный чай — всё это мы тоже непременно попробуем на бакинских рынках. А после, если захотите, перейдем к настоящему азербайджанскому деликатесу: я покажу, где продается лучшая рыбная икра в Баку, расскажу об особенностях её вкусовых качеств и тонкостях дегустации. А если вы решите купить это изысканное лакомство, я с удовольствием помогу поторговаться и получить хорошую скидку.

За бакинскими сувенирами

Попробовав главные гастрономические символы Азербайджана, самое время отправиться за сувенирами. Вы окажетесь на рынке, где традиционные изделия продаются по самым приятным ценам: это и расписанные вручную стаканы армуды, чайники, нарды, скатерти и многое другое. В этом море колоритных бакинских сувениров мы отыщем те вещицы, которые придутся вам по вкусу!

Организационные детали