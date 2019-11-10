4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца

Fuad
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Fuad – ваш гид
Пестрые, шумные и самобытные восточные базары — визитная карточка Баку и одно из его главных украшений.

За один день мы охватим самые интересные бакинские рынки, где вы отведаете вкуснейшую пахлаву с чашкой азербайджанского чая, вдохнете ароматы специй и продегустируете свежую рыбную икру.

Я открою для вас места, куда ходят за покупками сами бакинцы, помогу выбрать колоритные сувениры от стаканов армудов до расписных скатертей, и, конечно, научу торговаться по-азербайджански.
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек

Что вас ожидает

Краски восточного базара
Шумный бакинский базар встретит вас ароматами специй и длинными рядами лавочек с азербайджанскими сладостями! Рахат-лукум, суджук, халва и пахлава — вы не только выучите все эти названия, но и хорошенько распробуете их на вкус. Я стану вашим проводником на восточном базаре, помогу сориентироваться в его пестром многообразии и выбрать национальные лакомства. А еще поделюсь местными хитростями и расскажу, какие товары выгоднее покупать на рынке, а какие — в крупных супермаркетах.

Вкусы Баку: от бехмеза до черной икры
В Баку вы в любое время года найдете свежие фрукты, мед, каренья, бехмез и лучший азербайджанский сыр и местный чай — всё это мы тоже непременно попробуем на бакинских рынках. А после, если захотите, перейдем к настоящему азербайджанскому деликатесу: я покажу, где продается лучшая рыбная икра в Баку, расскажу об особенностях её вкусовых качеств и тонкостях дегустации. А если вы решите купить это изысканное лакомство, я с удовольствием помогу поторговаться и получить хорошую скидку.

За бакинскими сувенирами
Попробовав главные гастрономические символы Азербайджана, самое время отправиться за сувенирами. Вы окажетесь на рынке, где традиционные изделия продаются по самым приятным ценам: это и расписанные вручную стаканы армуды, чайники, нарды, скатерти и многое другое. В этом море колоритных бакинских сувениров мы отыщем те вещицы, которые придутся вам по вкусу!

Организационные детали

  • Экскурсия начнется и заканчивается от вашего отеля или любого удобного для вас места в черте города
  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • В стоимость экскурсии также входит бутилированная вода
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек
Бакинские базары вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 ноября 2019
Были на экскурсии 5 ноября. Во-первых отмечу, что начало и конец экскурсии у нашего отеля - это очень удобно! Большое спасибо Фуаду за помощь и сопровождение, за рассказ и внимание. Очень доброжелательный гид. Помог купить всё, что мы хотели и даже больше). А обед в рыбном ресторане был великолепен. Попросили гида посоветовать ресторан для самостоятельного обеда/ужина, сразу выслал на телефон, за что большое спасибо. Некоторыми советами успели воспользоваться, остались очень довольны.
5 сентября 2019
Всем добрый день. Выражаем огромную благодарность Фуаду за насыщенный и интересный день на бакинских рынках, мы получили на 100% то чего ожидали. Фуад очень интелегентный галантный молодой человек, с прекрасными манерами, тонким чувством юмора и нескончаемыми знаниями в истории,культуре и традициях Бакинской жизни, как в исторических, так и её современных реалях. Кстати, прекрасно владеет русским языком, многие русскоговорящие могли бы поучиться таким оборотам. Мы туристы из Латвии и рекомендуем всем эту экскурсию,кто хотел привести из Баку необычные, коллоритные подарки и сувениры. Фуад большое спасибо Вам за этот чудесный день, здоровья и удачи!!!!
5 января 2019
Замечательный гид Фуад провел нас по бакинским рынкам и рассказал все тонкости торговой жизни города! Было очень интересно и совсем не скучно! Всем рекомендую!
26 ноября 2018
Экскурсия удалась! Было интересно и познавательно, несмотря на небольшой дождь, спасибо, Фуад. Купили и посмотрели, всё, что запланировали. Надеемся ещё вернуться. Ещё раз, спасибо, Фуад. Галина и Александр

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