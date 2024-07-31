читать дальше Азербайджана. Организация на уровне, в отель за нами приехали даже раньше назначенного срока, обеспечили водой. Розовое озеро немного грязновато, но локазицию для фото найти удалось. Карамельные горы и гора Бешбармак выше всяких похвал!

Здравствуйте. Отличная экскурсия! Наш гид Октай очень интересно рассказывал как о местах, в которых мы побывали, так и о культуре