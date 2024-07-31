скидка
15%
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
155€132 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
Уникальный мастер-класс шах-плова в сердце Баку - путь к сердцу через желудок
Погрузитесь в мир азербайджанской кулинарии: готовьте шах-плов с местным шеф-поваром и наслаждайтесь вкусами
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Прогулка по местному рынку Я заеду за вами к месту вашего пребывания и мы отправимся на местный рынок для покупки всех необходимых ингредиентов»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $180 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Шопинг-тур по восточным рынкам Баку
Начало: Ваше место пребывания в Баку
«Цены на этом базаре выше, чем на других рынках, но и качество продуктов отличное»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$50 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna31 июля 2024Нашим гидом был Фуад, приехал за нашей семьёй из 7ми человек на минивене с кондиционером, посетили все места, указанные в
- ООльга26 июля 2024Мы были с экскурсоводом Гамидом. Хочется отметить пунктуальность, заботу и вежливость. Необычное озеро, красивые карамельные горы и подъем на Бешбармак.
- ГГалина19 июля 2024Здравствуйте. Отличная экскурсия! Наш гид Октай очень интересно рассказывал как о местах, в которых мы побывали, так и о культуре
- ММария19 августа 2022Отлично провели время! Анар и его прекрасная семья очень гостеприимно приняли в своём доме! Шах плов был королём вечера!
- ММария17 августа 2022Мастер класс оправдал все ожидания. Было интересно, сыто и весело. Шах-плов удался на 100%. Рулетики из баклажанов тоже были прекрасны,
- ААнна16 августа 2022Замечательный мастер-класс!!! Были в гостях у Анара и его семьи, готовили шах-плов, шашлык, мангал-салат. Все было так по домашнему, душевно!!! С теплотой вспоминаем этот день. Большое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Рынки»
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