Экскурсии по рынкам Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Баку на русском языке, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
На машине
скидка
15%
129 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
155132 за всё до 7 чел.
Мастер-класс по азербайджанской кухне в семье бакинцев (с посещением рынка)
15 отзывов
7 часов
Индивидуальная
Уникальный мастер-класс шах-плова в сердце Баку - путь к сердцу через желудок
Погрузитесь в мир азербайджанской кулинарии: готовьте шах-плов с местным шеф-поваром и наслаждайтесь вкусами
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Прогулка по местному рынку Я заеду за вами к месту вашего пребывания и мы отправимся на местный рынок для покупки всех необходимых ингредиентов»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от $180 за человека
Шопинг-тур по восточным рынкам Баку
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Шопинг-тур по восточным рынкам Баку
Начало: Ваше место пребывания в Баку
«Цены на этом базаре выше, чем на других рынках, но и качество продуктов отличное»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$50 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    31 июля 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Нашим гидом был Фуад, приехал за нашей семьёй из 7ми человек на минивене с кондиционером, посетили все места, указанные в
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    описании экскурсии. Очень душевно прошло чаепитие на горе Бешбармаг. В общем экскурсия понравилась и взрослым и детям. Гид во всём помогал, не торопил, было очень комфортно. Спасибо, Фуад!

  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Мы были с экскурсоводом Гамидом. Хочется отметить пунктуальность, заботу и вежливость. Необычное озеро, красивые карамельные горы и подъем на Бешбармак.
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    По дороге остановка на вкусный кофе. Завершение экскурсии дегустацией свежей белужьей икры и обедом с белугой, которую нам приготовили на мангале и подали с местным вином и традиционными блюдами. Спасибо за отличный день организаторам и, конечно, Гамиду!

  • Г
    Галина
    19 июля 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Здравствуйте. Отличная экскурсия! Наш гид Октай очень интересно рассказывал как о местах, в которых мы побывали, так и о культуре
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    Азербайджана. Организация на уровне, в отель за нами приехали даже раньше назначенного срока, обеспечили водой. Розовое озеро немного грязновато, но локазицию для фото найти удалось. Карамельные горы и гора Бешбармак выше всяких похвал!

  • М
    Мария
    19 августа 2022
    Мастер-класс по азербайджанской кухне в семье бакинцев (с посещением рынка)
    Отлично провели время! Анар и его прекрасная семья очень гостеприимно приняли в своём доме! Шах плов был королём вечера!
  • М
    Мария
    17 августа 2022
    Мастер-класс по азербайджанской кухне в семье бакинцев (с посещением рынка)
    Мастер класс оправдал все ожидания. Было интересно, сыто и весело. Шах-плов удался на 100%. Рулетики из баклажанов тоже были прекрасны,
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    и мы даже внесли лепту в усовершенствование рецепта. А уж процесс приготовления долмы все мы запомнили надолго =) Очень хочется повторить рецепты дома и удивить близких. Спасибо Анару за гостеприимство и очень интересный опыт.

  • А
    Анна
    16 августа 2022
    Мастер-класс по азербайджанской кухне в семье бакинцев (с посещением рынка)
    Замечательный мастер-класс!!! Были в гостях у Анара и его семьи, готовили шах-плов, шашлык, мангал-салат. Все было так по домашнему, душевно!!! С теплотой вспоминаем этот день. Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Рынки»

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  1. Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
  2. Мастер-класс по азербайджанской кухне в семье бакинцев (с посещением рынка)
  3. Шопинг-тур по восточным рынкам Баку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 180 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Рынки», 144 ⭐ отзыва, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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