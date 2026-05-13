Секреты азербайджанской кухни: кулинарный мастер-класс в Баку

Шафран, зелень, тонкое тесто, виноградные листья и — этот мастер-класс пройдёт не в студии, а в гостях у местной семьи.
Хозяева дома помогут на каждом этапе: покажут, как подготовить ингредиенты, объяснят нюансы рецептов и раскроют секреты подачи. Вы приготовите национальные блюда, а после попробуете всё за общим столом под традиционную музыку.
Описание мастер-класса
Вы выберете меню и приготовите полноценный обед из закуски и основного блюда:
- Азербайджанский плов — ароматный рис с шафраном, нежным ягнёнком, сухофруктами и каштанами
- Долма — мясо со специями в тонких виноградных листьях
- Довга — кисломолочный суп с кинзой, укропом и шпинатом
- Чобан-салат — свежий салат из спелых томатов, огурцов, зелени и лука
- Гёй кутабы — тонкие полумесяцы из пресного теста с сочной начинкой из сезонной зелени
А ещё вы:
- накроете стол и попробуете свои кулинарные шедевры под традиционную азербайджанскую музыку
- выпьете чай со сладостями.
- зададите любые вопросы о культуре, быте, кухне и традициях Азербайджана. А рецепты — запишите или сфотографируете, чтобы повторить дома
Организационные детали
- Чаепитие со сладостями входит в стоимость. Дополнительные блюда и напитки оплачиваются отдельно по желанию
- Можем организовать индивидуальный мастер-класс за доплату 100 манат ($58)
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 12 лет
|€30
|Дети до 7 лет
|€1
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Самеда Вургуну
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — Организатор в Баку
Наша компания организует частные и групповые туры по всему Азербайджану. Мы предлагаем маршруты по разным регионам страны. Программы адаптированы под ваши интересы: гастрономические экскурсии, культурные программы, активный отдых и фототуры.
