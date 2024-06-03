Шопинг в Баку

Найдено 7 экскурсий в категории «Шопинг» в Баку на русском языке, цены от €125, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок для местных жителей в город Сиязань»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
«А напоследок купите гранатовый сок: каким бы ни был наш шопинг-тур, в Баку уйти без него — преступление»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«А также покажу памятники 14 века и помогу почувствовать себя своими на нашем знаменитом базаре»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
«Помимо исторического и архитектурного наследия несомненный плюс столицы Азербайджана — это выгодный шопинг»
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от 125 за всё до 10 чел.
Бакинские базары вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
«Шумный бакинский базар встретит вас ароматами специй и длинными рядами лавочек с азербайджанскими сладостями»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 240 за всё до 20 чел.
Азбука азербайджанской кухни
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
«Утром я заберу вас от места проживания, и мы отправимся прямо на Яшыл базар или Зеленый рынок Баку»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
293235 за всё до 7 чел.
Кто такие азербайджанцы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
Кто такие азербайджанцы
Узнать традиции народа на обширной обзорной экскурсии по Баку, в поездке на базар и в гости
«Выбрать аутентичный сувенир на базаре»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 188 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Экскурсия прошла на УРАА, спасибо Фуаду
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко рассказывал о посещаемых нами
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    локациях. Для Радужных Гор и горы Пять Пальцев обязательна крепкая обувь на нескользящей подошве. Может быть, вам, как и мне, повезёт найти окаменелую раковину белемнита - моллюска, ровесника динозавров. А в конце путешествия вы полакомитесь вкуснейшей рыбкой, к которой настоятельно рекомендую заказать полусухое вино Савалан местной винодельни Аспи - просто идеально!

    Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легкоОчень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко
  • Г
    Геннадий
    24 мая 2024
    Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
    Сабина является профессионалом своего дела, материал подаёт интересно, весело, с юмором, не перегружая. Экскурсия прошла в один миг. Транспорт комфортабельный. Гостеприимство Азербайджана на высоте, после экскурсии Сабина посоветовала ещё много интересных и полезных мест для посещения! Очень рекомендуем!
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
    Незабываемо! Вся экскурсия пропитана безграничной любовью к своей стране и своему делу. Всё очень сбалансировано - исторические факты, юмор, национальные традиции и просто приятное общение. Огромное спасибо, Сабина!!! 🥰
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
    Экскурсия в Балхаши оставила незабываемое впечатление! И в этом заслуга нашего гида Сабины. Эта красивая молодая женщина с первых минут
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    встречи очаровала нас и полностью захватила наше внимание. Сабина мастерски владеет материалом, который сама находила в архивах, литературных и исторических изданиях. Это авторская экскурсия. Сколько неожиданных фактов из жизни известнейших личностей, связанных с Азербайджаном и Балхашами, мы узнали! Сабина любит свою страну и с гордостью делится своими знаниями с нами-гостями прекрасного Баку. Находясь в Балхашах, трудно поверить, что это Азербайджан. Это действительно Италия, Санторини! Пешая экскурсия проходит 2,5-3 часа, но время пролетает незаметно, потому что Сабина обладает великолепным чувством юмора, сопровождает свой рассказ стихами, создает яркие образы. Расставаться не хотелось. Спасибо Вам, Сабина!

  • П
    Павел
    27 апреля 2023
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия, отличный гид и приятный собеседник! Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хотелось бы отметить профессиональный и гибкий подход, глубокие знания
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    истории и культуры Азербайджана, а еще, любовь к своей стране, городу Баку и своему народу. Лия подарила нам принятые впечатления от знакомства с Баку! Большое спасибо! Советую всем туристам!

  • Н
    Наталья
    10 марта 2023
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия прекрасный и харизматичный человек! Потрясающе интересно рассказывает историю Баку. Мы обязательно вернёмся!
  • Г
    Глеб
    7 марта 2023
    Азбука азербайджанской кухни
    Отличная и душевная экскурсия. Поход на базар, совместная готовка и застолье. Провели время с удовольствием в отличной компании!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
  2. Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
  3. Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
  4. Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
  5. Бакинские базары вдоль и поперек
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Шопинг" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 125 до 240 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Шопинг», 186 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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