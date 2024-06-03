1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок для местных жителей в город Сиязань»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
«А напоследок купите гранатовый сок: каким бы ни был наш шопинг-тур, в Баку уйти без него — преступление»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«А также покажу памятники 14 века и помогу почувствовать себя своими на нашем знаменитом базаре»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
«Помимо исторического и архитектурного наследия несомненный плюс столицы Азербайджана — это выгодный шопинг»
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
«Шумный бакинский базар встретит вас ароматами специй и длинными рядами лавочек с азербайджанскими сладостями»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €240 за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
«Утром я заберу вас от места проживания, и мы отправимся прямо на Яшыл базар или Зеленый рынок Баку»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
293€235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кто такие азербайджанцы
Узнать традиции народа на обширной обзорной экскурсии по Баку, в поездке на базар и в гости
«Выбрать аутентичный сувенир на базаре»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €188 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
- ООксана3 июня 2024поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
- ВВиктория29 мая 2024Экскурсия прошла на УРАА, спасибо Фуаду
- ТТатьяна28 мая 2024Очень интересно и содержательно, есть чем полюбоваться. Наш гид Мурад безупречно провёл путешествие, интересно и легко рассказывал о посещаемых нами
- ГГеннадий24 мая 2024Сабина является профессионалом своего дела, материал подаёт интересно, весело, с юмором, не перегружая. Экскурсия прошла в один миг. Транспорт комфортабельный. Гостеприимство Азербайджана на высоте, после экскурсии Сабина посоветовала ещё много интересных и полезных мест для посещения! Очень рекомендуем!
- ССветлана14 мая 2024Незабываемо! Вся экскурсия пропитана безграничной любовью к своей стране и своему делу. Всё очень сбалансировано - исторические факты, юмор, национальные традиции и просто приятное общение. Огромное спасибо, Сабина!!! 🥰
- ООльга7 мая 2024Экскурсия в Балхаши оставила незабываемое впечатление! И в этом заслуга нашего гида Сабины. Эта красивая молодая женщина с первых минут
- ППавел27 апреля 2023Лия, отличный гид и приятный собеседник! Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хотелось бы отметить профессиональный и гибкий подход, глубокие знания
- ННаталья10 марта 2023Лия прекрасный и харизматичный человек! Потрясающе интересно рассказывает историю Баку. Мы обязательно вернёмся!
- ГГлеб7 марта 2023Отличная и душевная экскурсия. Поход на базар, совместная готовка и застолье. Провели время с удовольствием в отличной компании!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Шопинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Шопинг" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 125 до 240 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Шопинг», 186 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август