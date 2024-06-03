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встречи очаровала нас и полностью захватила наше внимание. Сабина мастерски владеет материалом, который сама находила в архивах, литературных и исторических изданиях. Это авторская экскурсия. Сколько неожиданных фактов из жизни известнейших личностей, связанных с Азербайджаном и Балхашами, мы узнали! Сабина любит свою страну и с гордостью делится своими знаниями с нами-гостями прекрасного Баку. Находясь в Балхашах, трудно поверить, что это Азербайджан. Это действительно Италия, Санторини! Пешая экскурсия проходит 2,5-3 часа, но время пролетает незаметно, потому что Сабина обладает великолепным чувством юмора, сопровождает свой рассказ стихами, создает яркие образы. Расставаться не хотелось. Спасибо Вам, Сабина!