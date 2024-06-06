1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Здесь вы проникнетесь духом восточного базара: его вкусами, ароматами и яркими цветами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €247 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
«На Яшыл базар, или Зелёный рынок Баку — самый крупный в городе»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
«Азербайджанский колорит на восточном базаре»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
«Я познакомлю вас с традициями многонационального Баку, азербайджанской кулинарии, мы посетим восточный базар и примем участие в дегустации винной продукции»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«А также покажу памятники 14 века и помогу почувствовать себя своими на нашем знаменитом базаре»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
«И конечно, я покажу вам Бакинский базар — рай для гурманов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
«Шумный бакинский базар встретит вас ароматами специй и длинными рядами лавочек с азербайджанскими сладостями»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €240 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
€97 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
«Утром я заберу вас от места проживания, и мы отправимся прямо на Яшыл базар или Зеленый рынок Баку»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
293€235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
«Буйство вкусов и ароматов на бакинском базаре»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кто такие азербайджанцы
Узнать традиции народа на обширной обзорной экскурсии по Баку, в поездке на базар и в гости
«Выбрать аутентичный сувенир на базаре»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €188 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
- ММария3 июня 2024Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
- ГГеннадий24 мая 2024Сабина является профессионалом своего дела, материал подаёт интересно, весело, с юмором, не перегружая. Экскурсия прошла в один миг. Транспорт комфортабельный. Гостеприимство Азербайджана на высоте, после экскурсии Сабина посоветовала ещё много интересных и полезных мест для посещения! Очень рекомендуем!
- ИИрина19 мая 2024Провели с Наилей в путешествиях по Баку и окрестностям 3 полных дня!!! Остались полностью довольны и общением и полученной информацией и
- ССветлана14 мая 2024Незабываемо! Вся экскурсия пропитана безграничной любовью к своей стране и своему делу. Всё очень сбалансировано - исторические факты, юмор, национальные традиции и просто приятное общение. Огромное спасибо, Сабина!!! 🥰
- ООльга7 мая 2024Экскурсия в Балхаши оставила незабываемое впечатление! И в этом заслуга нашего гида Сабины. Эта красивая молодая женщина с первых минут
- ИИрина6 мая 2024Баку превзошел все мои ожидания. Город с прекрасной архитектурой и историей, очень зеленый и теплый по ощущениям) город многочисленных фонтанов
- ЮЮлия5 мая 2024Через гастрономию узнается и страна, регион, который помещаешь. А если та сам участвуешь в приготовлении блюд национальной кухни, да еще
- ААлександр21 апреля 2024Отличная экскурсия, гид знает и любит свой город, рассказывает интересно, при необходимости коррнктирует маршрут под пожелания туристов или в зависимости от трафика. Спасибо.
- ЕЕлена12 апреля 2024Дорогая Сабина, огромное спасибо тебе за необычную и интересную прогулку по Баку, мы посмотрели и новый, и старый, и уже
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