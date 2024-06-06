Экскурсии по базарам Баку

Найдено 11 экскурсий в категории «Базары» в Баку на русском языке, цены от €97, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Здесь вы проникнетесь духом восточного базара: его вкусами, ароматами и яркими цветами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 247 за всё до 18 чел.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
«На Яшыл базар, или Зелёный рынок Баку — самый крупный в городе»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
132 отзыва
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
«Азербайджанский колорит на восточном базаре»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
«Я познакомлю вас с традициями многонационального Баку, азербайджанской кулинарии, мы посетим восточный базар и примем участие в дегустации винной продукции»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«А также покажу памятники 14 века и помогу почувствовать себя своими на нашем знаменитом базаре»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
«И конечно, я покажу вам Бакинский базар — рай для гурманов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 4 чел.
Бакинские базары вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
«Шумный бакинский базар встретит вас ароматами специй и длинными рядами лавочек с азербайджанскими сладостями»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 240 за всё до 20 чел.
Нескучная этнография в окрестностях Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
97 за всё до 3 чел.
Азбука азербайджанской кухни
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
«Утром я заберу вас от места проживания, и мы отправимся прямо на Яшыл базар или Зеленый рынок Баку»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
293235 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
«Буйство вкусов и ароматов на бакинском базаре»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
350 за всё до 2 чел.
Кто такие азербайджанцы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
Кто такие азербайджанцы
Узнать традиции народа на обширной обзорной экскурсии по Баку, в поездке на базар и в гости
«Выбрать аутентичный сувенир на базаре»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 188 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
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    человек с интеллектом, хорошо знающий историю страны и ее столицы Баку! Экскурсия продлилась даже больше заявленного времени, однако, время это пролетело незаметно. Мы были окружены заботой и вниманием Самира, и с удовольствием погрузились в атмосферу и колорит Азербайджана. Очень рекомендуем эту замечательную экскурсию и обаятельного экскурсовода!

    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели иПутешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
  • Г
    Геннадий
    24 мая 2024
    Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
    Сабина является профессионалом своего дела, материал подаёт интересно, весело, с юмором, не перегружая. Экскурсия прошла в один миг. Транспорт комфортабельный. Гостеприимство Азербайджана на высоте, после экскурсии Сабина посоветовала ещё много интересных и полезных мест для посещения! Очень рекомендуем!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Нескучная этнография в окрестностях Баку
    Провели с Наилей в путешествиях по Баку и окрестностям 3 полных дня!!! Остались полностью довольны и общением и полученной информацией и
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    визуалом. Программы все составлены очень грамотно,экскурсовод эрудирован,наверное нет ни одного вопроса,на который Наиля не смогла бы ответить или проанализировать со всех сторон. Очень комфортное перемещение по осматриваемым объектам с исчерпывающей информацией о них. Экскурсия Гала-Балаханы у нас была запланирована последней в нашем списке знакомства с городом Баку и его окресномтям и оставила очень приятное послевкусие от предпринятого небольшого путешествия в страну огней,т. к на обратном пути мы ещё заехали к горящей горе Янардаг. Город Балаханы прекрасен-это действительно азербайджанский Санторини-прекрасный,тихий, милый и душевный городок, будто игрушечный… Видно,как любят свой город местные жители,как ухаживают за своими домами,как украшают свои жилища,очень атмосферные узенькие улочки,много зелени и интересных дизайнерских деталей,сделанных с любовью руками местных жителей. Городок выдержан в едином стиле,все постройки небольшой этажности. Даже не верится,что так близко от шумного и бурлящего мегаполиса можно оказаться совсем в другом мире-спокойном,тихом и уютном,с размеренной и неспешной жизнью. Очаровательное и гармоничное место,наполняющее силами и вдохновением,со своей аурой,в основе которой традиции и уклад азербайджанской культуры. Перезагрузка в результате путешествия полностью состоялась)) С благодарностью,Ирина и Тимофей.

  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
    Незабываемо! Вся экскурсия пропитана безграничной любовью к своей стране и своему делу. Всё очень сбалансировано - исторические факты, юмор, национальные традиции и просто приятное общение. Огромное спасибо, Сабина!!! 🥰
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
    Экскурсия в Балхаши оставила незабываемое впечатление! И в этом заслуга нашего гида Сабины. Эта красивая молодая женщина с первых минут
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    встречи очаровала нас и полностью захватила наше внимание. Сабина мастерски владеет материалом, который сама находила в архивах, литературных и исторических изданиях. Это авторская экскурсия. Сколько неожиданных фактов из жизни известнейших личностей, связанных с Азербайджаном и Балхашами, мы узнали! Сабина любит свою страну и с гордостью делится своими знаниями с нами-гостями прекрасного Баку. Находясь в Балхашах, трудно поверить, что это Азербайджан. Это действительно Италия, Санторини! Пешая экскурсия проходит 2,5-3 часа, но время пролетает незаметно, потому что Сабина обладает великолепным чувством юмора, сопровождает свой рассказ стихами, создает яркие образы. Расставаться не хотелось. Спасибо Вам, Сабина!

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    Баку превзошел все мои ожидания. Город с прекрасной архитектурой и историей, очень зеленый и теплый по ощущениям) город многочисленных фонтанов
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    и конечно же вкусной кухни) Именно таким я его увидела благодаря Самиру. Улицы старого города, завтрак в национальном ресторане, рынок и наивкуснейший свежевыжатый гранатовый сок, поездка в храм огня и на горящую гору. И в завершении смотровая площадка в момент,когда включилась подсветка на Пламенных башнях. Это было классно!

  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
    Через гастрономию узнается и страна, регион, который помещаешь. А если та сам участвуешь в приготовлении блюд национальной кухни, да еще
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    в гостеприимной семье-это 100 процентное погружение в культуру, быт и традиции! Все это было на мастер-классе с Анаром! Замечательное, тёплое отношение, под чутким руководством Анара мы с его супругой приготовили не заявленные блюда, а больше…. Был накрыт огромный семейный стол, попировали вместе с хозяевами как будто знакомы много лет!!! Данная встреча останется в памяти надолго! Не экскурсия, а маленькая жизнь. Всем рекомендую, это 💣. Кстати уже несколько блюд повторили дома по видео снятого нами на мастер классе 😉

  • А
    Александр
    21 апреля 2024
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    Отличная экскурсия, гид знает и любит свой город, рассказывает интересно, при необходимости коррнктирует маршрут под пожелания туристов или в зависимости от трафика. Спасибо.
  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Раскрыть все краски Баку
    Дорогая Сабина, огромное спасибо тебе за необычную и интересную прогулку по Баку, мы посмотрели и новый, и старый, и уже
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    почти исчезнувший город. Факты, подача материала и отношение к нам, экскурсантам, все было прекрасно и оставило след в нашей Памяти. Ещё раз Спасибо…

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Базары»

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  4. Раскрыть все краски Баку
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  2. Самое главное
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  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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