Экскурсия проводится на комфортабельном авто из Города Баку до Лагиджа 170 кл Первая остановка будет в 40 кл от Баку у Активных Вулканических гейзеров.

Далее в городе Гобустан мавзалей 14 го века Дири

Баба и уникальная сооружение Мавзолея которая выходит из скалы. Посетим Шамаханское царство, увидем первую Джума Мечеть на Кавказе 743 года далее Село мастеров Лагидж и подвесной мост между двумя скалами. И конечно же национальное блюда горных сельских жителей которое готовят на дровах на садже Важная информация: Эти 8/ 9 часов проходят на одном дыхание Гости не утомляются от долгой дороги так как у нас через каждый 30 минут очередная локация нашего тура отановки в лесу в горах пауза на чай и на перекур.