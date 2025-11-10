В этой экскурсии наши гости ознакомятся архитектурой традициями и культурой наших регионов и сел куда мы с ними посетим увидят реальную жизнь познакомятся с сельскими жителями
Описание экскурсии
Экскурсия проводится на комфортабельном авто из Города Баку до Лагиджа 170 кл Первая остановка будет в 40 кл от Баку у Активных Вулканических гейзеров.
Далее в городе Гобустан мавзалей 14 го века Дири
Баба и уникальная сооружение Мавзолея которая выходит из скалы. Посетим Шамаханское царство, увидем первую Джума Мечеть на Кавказе 743 года далее Село мастеров Лагидж и подвесной мост между двумя скалами. И конечно же национальное блюда горных сельских жителей которое готовят на дровах на садже Важная информация: Эти 8/ 9 часов проходят на одном дыхание Гости не утомляются от долгой дороги так как у нас через каждый 30 минут очередная локация нашего тура отановки в лесу в горах пауза на чай и на перекур.
Каждый день недели мы готовы начать экскурсию в9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулканы, Мавзолей 14 го века, Шамаханское ханство, Мечеть 743 го года
- Винный погреб, Подвесной Мост, Обед и Чай у местых жителей, село Лагидж
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживание гостя или отель
Завершение: Место проживание гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели мы готовы начать экскурсию в9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
