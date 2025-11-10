На этой экскурсии мы расскажем о тайнах и секретах старого города. Пройдёмся по всему периметру старого города, заглядывая в его переулки. Затронем очень много тем: от архитектуры, истории, кулинарии до теологии.
Описание экскурсииВам надоели банальные факты и гиды-википедники? Вы «турист-гурман»? Хотите нестандартный и необычный взгляд на обычные вещи? На этой экскурсии мы расскажем о тайнах и секретах Старого города. Пройдёмся по всему периметру Старого города, заглядывая в его переулки. Затронем очень много тем: от архитектуры, истории, кулинарии до теологии. На этой экскурсии вы узнаете о таких секретах, которые нигде не описаны, собраны мною за 23 года моей практики.
Каждый день в 10:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Дворец Ширваншахов
- Музей миниатюрной книги
- Места, где снимались фильмы "Человек амфибия", "Тегеран 43", "Бриллиантовая рука" и др
- Баня XVIII века - действующая и другие бани
- Мечети XI, XIV и XIX веков
- Губернаторский садик XIX века
- Девичья башня
- Караван-сараи XIV-XV веков
- Жилой дом последних Бакинских ханов
- Парные ворота
- Южные ворота
- Памятник Алиага Вахиду
- Дом-музей знаменитого джазового композитора и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Парные ворота или другое удобное место для вас
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 утра.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
