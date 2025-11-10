Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии мы расскажем о тайнах и секретах старого города. Пройдёмся по всему периметру старого города, заглядывая в его переулки. Затронем очень много тем: от архитектуры, истории, кулинарии до теологии.

Др. Яхья Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

французский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день в 10:00 утра. $88 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00

Описание экскурсии Вам надоели банальные факты и гиды-википедники? Вы «турист-гурман»? Хотите нестандартный и необычный взгляд на обычные вещи? На этой экскурсии мы расскажем о тайнах и секретах Старого города. Пройдёмся по всему периметру Старого города, заглядывая в его переулки. Затронем очень много тем: от архитектуры, истории, кулинарии до теологии. На этой экскурсии вы узнаете о таких секретах, которые нигде не описаны, собраны мною за 23 года моей практики.

Каждый день в 10:00 утра. Выбрать дату