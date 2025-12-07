читать дальше

о котором гид Турал сам часто предлагал делать "привалы" чтобы я могла немного отдохнуть и ни разу не торопил и не подгонял меня. Это было оень любезно с его стороны учитывать мои физизические возможности, за что я ему чрезмерно благодарна. О самой же экскурсии скажу то, она очень насышенная, интересная, ничего лишнего в ней нет и я ни разу не пожалела, что заказала именно ее и само собой именно у Турала. Сам Турал очень весёлый и воспитанный молодой человек в компании, которого чувствуешь себя очень комфортно и свободной. Информаию умеет преподносить очень необычно, не скучно, с юмором, а главное не утомительно, что очень немаловажно. Данную кскурсию буду советовать всем знакомым. Турал спасибо за все, эту экскурсию я буду помнить очень долго!