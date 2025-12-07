Мои заказы

Старый город и современный Баку - в деталях

Увидеть главные места, познакомиться с историей и полюбоваться колоритом столицы Азербайджана
Мы покажем вам футуристические кварталы, которые выросли на волне нефтяного богатства.

И лабиринт Старого города, который хранит наследие Зороастрийской эпохи, средневековых династий и караванных путей. Вас ждут главные символы, панорамные виды и легенды одного из самых древних городов мира.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Современный Баку

  • Центр Гейдара Алиева — шедевр Захи Хадид, признанный одним из самых красивых зданий мира
  • Пламенные башни — новый символ города
  • Нагорный парк — лучшая смотровая площадка с панорамой бухты, бульвара и небоскрёбов
  • Бакинский бульвар — набережная с музеем ковра, колесом обозрения и системой каналов Малая Венеция
  • Первая нефтяная вышка мира — место, где в 1846 году началась эпоха промышленной добычи нефти

Старый город — Ичери Шехер

  • Старые крепостные стены и Парадные ворота 12 века
  • Девичья башня — символ Баку и объект ЮНЕСКО
  • Дворец Ширваншахов — резиденция правителей 13–16 веков
  • Караван-сараи Мултани, Бухара, Маленький и Двухэтажный — наследие Великого шёлкового пути
  • Старинные бани и мечети — живой слой городской культуры разных эпох
  • Улица из фильма «Бриллиантовая рука» — популярное место для фотографий
  • Музей миниатюрной книги — уникальная коллекция, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса

А также на нашем маршруте

  • Мечеть Биби-Эйбат — одна из важнейших шиитских святынь
  • Дворец Исмаилия в стиле мрачной европейской готики, построенный в память о сыне местного мецената
  • Уютные городские сады, включая исторический губернаторский сад (сад Филармонии)
  • Бани, базарная площадь и многое другое

Вы узнаете:

  • как Баку стал столицей Ширванского ханства
  • как нефтяной бум 19 века превратил город в архитектурную жемчужину
  • кем были бакинские миллионеры и какой след они оставили в облике столицы
  • как современный Баку сочетает традиции и стремительное развитие

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Honda Civic или Nissan X-Trail с кондиционером. В салоне есть бутилированная вода и точка доступа к интернету. По запросу установим детское кресло
  • Все объекты мы осмотрим снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Турал
Турал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 19 туристов
Я работаю гидом в Азербайджане. Для меня это не просто работа, а призвание. Обожаю делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными, увлечёнными единомышленниками. Каждый день мы стараемся показать страну гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
В
Валентина
7 дек 2025
Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Осталось в восторге от эксурсии. Великолепно подобранный маршрут, который может быть скорректирован под ваши желания и возможности, у меня например, травмированное колено, узнав
о котором гид Турал сам часто предлагал делать "привалы" чтобы я могла немного отдохнуть и ни разу не торопил и не подгонял меня. Это было оень любезно с его стороны учитывать мои физизические возможности, за что я ему чрезмерно благодарна. О самой же экскурсии скажу то, она очень насышенная, интересная, ничего лишнего в ней нет и я ни разу не пожалела, что заказала именно ее и само собой именно у Турала. Сам Турал очень весёлый и воспитанный молодой человек в компании, которого чувствуешь себя очень комфортно и свободной. Информаию умеет преподносить очень необычно, не скучно, с юмором, а главное не утомительно, что очень немаловажно. Данную кскурсию буду советовать всем знакомым. Турал спасибо за все, эту экскурсию я буду помнить очень долго!

А
Анатолий
4 дек 2025
Хочу впервую очередь отблагодарить Турала за чудесно продённый день и бесподобную экскурсию по волщебному Баку. Она понрвилась не только нам, но и нашей дочери 11 лет, которая совсем не является
"легким" ребёнком. Турал адаптировал маршрут под наши хотелки, отвёз в хороший и не дорогой ресторан, которого не было в программе и даже подарил дочке керамический сувенир в форме раскрывшегося граната от которого она была в восторге. Эту экскурсию рекомендуем всем, кто прибыл в страну в первый раз и именно с нее нужно начинать знакомство с этой чудесной страной и городом. Особо хотим отметить красоту Старого Города и Смотровой площади, который оставили в нас незабываемые впечатления. Конечно же все это не имело бы смысла без очарующих рассказов нашего гида, у которого вдобавок также имеется потрясающее чувство юмора. Одним словом мы были не в чужой стране, а в гостях у близкого друга, которого надемся посетить снова. Экскурсию рекомендуем всем, вы не пожалеете. Еще раз спасибо Турал от всей нашей семьи, желаем вам успехов!

