Мы покажем вам футуристические кварталы, которые выросли на волне нефтяного богатства.
И лабиринт Старого города, который хранит наследие Зороастрийской эпохи, средневековых династий и караванных путей. Вас ждут главные символы, панорамные виды и легенды одного из самых древних городов мира.
Описание экскурсии
Современный Баку
- Центр Гейдара Алиева — шедевр Захи Хадид, признанный одним из самых красивых зданий мира
- Пламенные башни — новый символ города
- Нагорный парк — лучшая смотровая площадка с панорамой бухты, бульвара и небоскрёбов
- Бакинский бульвар — набережная с музеем ковра, колесом обозрения и системой каналов Малая Венеция
- Первая нефтяная вышка мира — место, где в 1846 году началась эпоха промышленной добычи нефти
Старый город — Ичери Шехер
- Старые крепостные стены и Парадные ворота 12 века
- Девичья башня — символ Баку и объект ЮНЕСКО
- Дворец Ширваншахов — резиденция правителей 13–16 веков
- Караван-сараи Мултани, Бухара, Маленький и Двухэтажный — наследие Великого шёлкового пути
- Старинные бани и мечети — живой слой городской культуры разных эпох
- Улица из фильма «Бриллиантовая рука» — популярное место для фотографий
- Музей миниатюрной книги — уникальная коллекция, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса
А также на нашем маршруте
- Мечеть Биби-Эйбат — одна из важнейших шиитских святынь
- Дворец Исмаилия в стиле мрачной европейской готики, построенный в память о сыне местного мецената
- Уютные городские сады, включая исторический губернаторский сад (сад Филармонии)
- Бани, базарная площадь и многое другое
Вы узнаете:
- как Баку стал столицей Ширванского ханства
- как нефтяной бум 19 века превратил город в архитектурную жемчужину
- кем были бакинские миллионеры и какой след они оставили в облике столицы
- как современный Баку сочетает традиции и стремительное развитие
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda Civic или Nissan X-Trail с кондиционером. В салоне есть бутилированная вода и точка доступа к интернету. По запросу установим детское кресло
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Турал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 19 туристов
Я работаю гидом в Азербайджане. Для меня это не просто работа, а призвание. Обожаю делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными, увлечёнными единомышленниками. Каждый день мы стараемся показать страну гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
7 дек 2025
Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Осталось в восторге от эксурсии. Великолепно подобранный маршрут, который может быть скорректирован под ваши желания и возможности, у меня например, травмированное колено, узнав
А
Анатолий
4 дек 2025
Хочу впервую очередь отблагодарить Турала за чудесно продённый день и бесподобную экскурсию по волщебному Баку. Она понрвилась не только нам, но и нашей дочери 11 лет, которая совсем не является
