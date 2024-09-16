Знакомство с Азербайджаном начинается со столицы. Баку это оптимальный вариант для тех кто хочет посетить страну впервые.
Эта экскурсия подойдет тем, кто хочет увидеть и услышать про ключевые достопримечательности нового и старого города, оказаться на смотровой площадке, на набережной, увидеть главные символы города.
Эта экскурсия подойдет тем, кто хочет увидеть и услышать про ключевые достопримечательности нового и старого города, оказаться на смотровой площадке, на набережной, увидеть главные символы города.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферВ ходе экскурсии вы услышите историю Старого Города: как по приказу Ширванского шаха Ахситана I в конце XII века столица была перенесена из-за сокрушительно землятресения из города Шамаха в город Баку, как город пытался взять генерал Матюшкин по приказу Петра I. Побываем на улице «Черт Побери». Услышим легенды о Девичьей Башне, полюбуемся архитектурными зданиями, которые были построены в конце XIX в начале XX веков, рассмотрим главные символы города, хамамы, караван-сараи, мечети, расскажу вам о нефтяном буме, который возник в 1846-м году и о многом другом. В начале мы вас встретим в аэропорту (или у вашего отеля) с табличкой вашего имени, поможем с багажом, а далее на комфортабельном автомобиле поедем знакомиться с достопримечательностями города Баку. Что вы увидите:
- Центр Гейдар Алиева — один из новых символов города: творение всемирного известного архитектора Заха Хадид, здание которое было признано лучшим зданием мира в 2014-м году (осмотр без посещения).
- Пламенные башни (Flame Towers) — здание формы языков пламени, символизирующее страну огней, как самое высокое здание города Баку, оснащенное 10000 лед экранами, которые светятся в ночное время суток.
- Нагорный парк (Смотровая площадка) находится на возвышенности, поэтому со смотровой площадки открывается восхитительный вид на город.
- Здание «Исмаилия», в стиле мрачной венецианской готики, который был построен по приказу миллионера, нефтепромышленника Муса Нагиева в честь своего сына, который умер от туберкулеза.
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, который первоначально был постоен как «Караван-сарай» в 1860-м году, а позднее функционировал как отель «Метрополь».
- Парные ворота Старого города (XII век), внутренняя крепостная стена. Как они образовались.
- Комплекс Дворца Ширваншахов, который строился на протяжении 3-х веков (XIII-XVI века)(осмотр без посещения).
- Караван-Сараи: Мултани (XIV в), Бухара (XV в), Маленький (XII в), Двухэтажный (XVII в).
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила (XVIII в), действующая до сих пор, баня Касум-Бека (XVIII), которая называлась сладкой баней, так как хозяин угощал посетителей чаем со сладким, и т. д.
- Дом Рамазановых, история нефтепромышленника, дворянина, мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова.
- Девичья Башня (XII в), которая занесена в всемирное материальное наследие Юнеско и являющейся одним из важнейших архитектурных сооружений страны (осмотр без посещения).
- Музей миниатюрной книги, 2014-м году, который был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг соответствующих размеру 3x3 дюйма.
- Улица где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери).
- Мечети старого города: Шахская мечеть (XV в), мечеть Мухаммеда (XI в), Джума мечеть и т. д.
- Старая стена от часовни Святого Варфоломея, где апостол принял мученичискую смерть.
- Мечеть «Биби-Эйбат», в которой покоятся потомки пророка Мухамеда, а также полюбуемся видами на Бакинскую бухту.
- Бакинский Бульвар (Набережная), пройдем около музея ковров, полюбуемся «Малой Венецией» и колесом обозрения. Далее мы организуем для вас обратный трансфер в аэропорт (или в ваш отель).
Ежедневно по договоренности.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Культурный Центр Гейдар Алиева (осмотрт без посещения)
- Пламенные башни (Flame Towers)
- Нагорный парк (Смотровая площадка)
- Дворец «Исмаилия»
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
- Старый город
- Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
- Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
- Дом Рамазановых
- Девичья Башня (осмотр без посещения)
- Музей миниатюрной книги
- Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери)
- Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
- Старая стена от часовни Святого Варфоломея
- Мечеть «Биби-Эйбат»
- Бакинский Бульвар (Набережная)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутылированная вода
- Доступ к интернету (Wi-Fi)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
В аэропорту или по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зоя
16 сен 2024
Хотим сказать большое спасибо Туралу за замечательную экскурсию! Встретил нас прямо в аэропорту с табличкой, помог с вещами. Очень комфортная машина с кондиционером. Турал прекрасный водитель. Общение с первых минут
Е
Екатерина
10 сен 2024
Очень понравилась обзорная экскурсия по Баку! Гид Орхан подробно всё нам рассказал, показал, сфотографировал и ответил на все интересующие вопросы! Также он подсказал нам где купить вкусное местное вино и
К
Кристина
21 авг 2024
Гид Турал отлично провёл экскурсию, забрал прям от отеля и довез обратно, рассказывал очень живо и интересно, отвечал на все вопросы (даже на те что не касались Экскурсии), учёл все наши пожелания. Очень приветливый, дружелюбный. Время провели на все 100%%%% всем советую
Е
Елена
18 авг 2024
Пять незабываемых часов в Баку превратились в праздничный миг. Индивидуальная экскурсия с Туралом больше походит на задушевное общение со старым другом, чем на обычную скучную лекцию "посмотрите налево, посмотрите направо".
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