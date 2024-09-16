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Турал парадоксальным образом сочетает в своих рассказах бездонную кладезь исторических фактов и цифр с легкой и непринужденной подачей материала, буквально заражает своей энергией и доброжелательностью, как принято сейчас говорить - своей позитивностью. Его экскурсия не ограничивается жесткими рамками некоторого "шаблона", он свободно перенимает и развивает любую тему, заинтересовавшую собеседника. Именно в дружескую беседу и превращается экскурсия в конечном счете. При этом запомнить все даты, имена, факты, легенды, сообщаемые им мимоходом просто невозможно, но для любителей "строгой статистики" он готов повторить их "под запись":).

Предупредительность, пунктуальность, готовность помочь - на фоне остального выглядят как само собой разумеющиеся неотъемлимые качества (хотя далеко не у каждого экскурсовода они наличествуют).

У нас был один единственный день в Баку, и мы очень благодарны Туралу за то, что он нашёл возможность провести с нами всю вторую половину субботы, с учётом того, что в первой половине дня он был занят с другими экскурсантами.



Лена и Гена с благодарностью и наилучшими пожеланиями.

Çox sağ olun, Турал.