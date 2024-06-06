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🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 53 отзыва Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре € 136 за всё до 4 чел.

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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс 170 € 153 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 2 отзыва В поисках природных чудес Азербайджана Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона 180 € 162 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана € 170 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 12 отзывов Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой Начало: На площади Фонтанов Расписание: ежедневно в 15:00 € 20 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 11 часов 22 отзыва Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено» Начало: У Парных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 08:00 € 62 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев Начало: Ваш отель от € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Групповая пешая экскурсия по Старому Баку Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого Начало: У станции метро Ичери-шехер Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00 20 € 18 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старый Баку: из прошлого к настоящему Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос Начало: Рядом метро «Старый город» € 130 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Баку - первое впечатление Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта от € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 63 отзыва Душа Старого города Баку: Историческое путешествие Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей Начало: У вашего отеля от € 112 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Здравствуй, Баку Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты Начало: В районе Старого города от € 100 за всё до 45 чел.

🚶 Пешая 60% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой Начало: У памятника Низами Гянджеви от 130 € 52 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Знакомство с новым и старым Баку Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям Начало: В вашем отеле € 120 за всё до 4 чел.

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