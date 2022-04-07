Если Вы уже забронировали номер в санатории г. Нафталан, Вы можете заказать трансфер в санаторий и обратно
Если Вы уже забронировали номер в санатории г. Нафталан, Вы можете заказать трансфер в санаторий и обратно. . Если Вы прилетаете самолетом, я встречу Вас с табличкой в аэропорту в зале ожидания гостей и доставлю вас в санаторию.
На обратном пути отвезу в аэропорт.
Точно так же можно заказать трансфер с железнодорожного вокзала. Время ожидания: до 3х часов.
На обратном пути отвезу в аэропорт.
Точно так же можно заказать трансфер с железнодорожного вокзала. Время ожидания: до 3х часов.
Анар — ваш гид в Баку
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О трансфере:
- Если Вы уже забронировали номер в санатории г. Нафталан, Вы можете заказать трансфер в санаторий и обратно. . Если Вы прилетаете самолетом, я встречу Вас с табличкой в аэропорту в зале ожидания гостей и доставлю вас в санаторию. На обратном пути отвезу в аэропорт. Точно так же можно заказать трансфер с железнодорожного вокзала.
- Время ожидания: до 3х часов.
- В наличии имеется два собственных современных автомобиля с кондиционерами.
- 1. Тойота королла.
2. Мерседес минивэн (8+1)
Для кого эта лечебница?
Нафталан — бальнеологический курорт Азербайджана, снискавший себе всемирную славу благодаря чудо-нефти. Исцеляющая сила этого природного ресурса результативный способ лечения более 70-ти заболеваний. Основная специализация курорта лечение опорно-двигательного аппарата, кожные, урологические, гинекологические болезни, неврология, сопутствующие Лор-органы, болезни периферических сосудов. Такое сложное наследственное заболевание, как псориаз очень тяжело поддается лечению, но лечение нафталановой нефтью является наиболее эффективным среди всех методов, известных в мире на сегодняшний день.
Какой эффект оказывает нафталановая нефть на организм
Нафталан представляет собой густую жидкость, которая имеет черно-коричневый цвет и отличается наличием специфического запаха. Лечебный эффект на отдельные органы и организм человека обеспечивается за счет нафтеновых углеводородов. Целительные свойства нафталановой нефти способны: остановить воспалительные процессы, утолить боль, снять симптомы аллергии и многое другое.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный автомобиль
- Гид-экскурсовод
- Что не входит
- Питание.
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренностиЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится
- Когда: Все дниЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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