О трансфере:

Если Вы уже забронировали номер в санатории г. Нафталан, Вы можете заказать трансфер в санаторий и обратно. . Если Вы прилетаете самолетом, я встречу Вас с табличкой в аэропорту в зале ожидания гостей и доставлю вас в санаторию. На обратном пути отвезу в аэропорт. Точно так же можно заказать трансфер с железнодорожного вокзала.

Время ожидания: до 3х часов.

В наличии имеется два собственных современных автомобиля с кондиционерами.

1. Тойота королла.

2. Мерседес минивэн (8+1)

Для кого эта лечебница?

Нафталан — бальнеологический курорт Азербайджана, снискавший себе всемирную славу благодаря чудо-нефти. Исцеляющая сила этого природного ресурса результативный способ лечения более 70-ти заболеваний. Основная специализация курорта лечение опорно-двигательного аппарата, кожные, урологические, гинекологические болезни, неврология, сопутствующие Лор-органы, болезни периферических сосудов. Такое сложное наследственное заболевание, как псориаз очень тяжело поддается лечению, но лечение нафталановой нефтью является наиболее эффективным среди всех методов, известных в мире на сегодняшний день.

Какой эффект оказывает нафталановая нефть на организм

Нафталан представляет собой густую жидкость, которая имеет черно-коричневый цвет и отличается наличием специфического запаха. Лечебный эффект на отдельные органы и организм человека обеспечивается за счет нафтеновых углеводородов. Целительные свойства нафталановой нефти способны: остановить воспалительные процессы, утолить боль, снять симптомы аллергии и многое другое.