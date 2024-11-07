По музеям Баку и окрестностей для всей семьи: минералы, скелеты и вулканы

Пройтись среди кратеров, посмотреть в телескоп и, если захочется, попробовать колобка
Мы отправимся исследовать современные интерактивные музеи с бесценными историческими экспонатами. Вы увидите змей в пробирках и настоящие скелеты древних быков и лошадей. Рассмотрите минералы, которые образовывают вулканы, и прогуляетесь среди грязевых кратеров. А после насыщенной экскурсии окажетесь в месте, где готовят потрясающие национальные лакомства.
По музеям Баку и окрестностей для всей семьи: минералы, скелеты и вулканы
По музеям Баку и окрестностей для всей семьи: минералы, скелеты и вулканы
По музеям Баку и окрестностей для всей семьи: минералы, скелеты и вулканы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

За 1 день мы посетим заповедник Гобустан, заповедник грязевых вулканов и несколько музеев. В каждой локации вас ждут удивительные открытия и множество полезной и интересной информации!

Геологические чудеса и древние животные

Вы увидите богатую коллекцию минералов, окаменелые скелеты доисторических животных, останки древних морских обитателей и позвоночных, заспиртованных в пробирках рептилий… Всего более 800 экземпляров! Все эти существа — представители фауны Каспийского моря и девяти природных поясов Азербайджана.

Также я расскажу, какой национальности был лев в фильме «Итальянцы в России» и кто на самом деле был его дрессировщиком.

Прогулка среди вулканов и Гобустан в 3D

Вы пройдёте по тропе среди бурлящих грязевых кратеров. Увидите хороводы пляшущих человечков, стада древних животных и автограф римского легионера на скалах. А в 3D-комнате интерактивного музея сможете даже полетать над Гобустаном.

После высокотехнологичных развлечений мы поднимемся на смотровую площадку и изучим окрестности в телескоп.

Колобок и другие национальные блюда

После экскурсии точно захочется перекусить — мы отправимся в место, где делают вкуснейшие азербайджанские сладости. Щедрые продавцы часто дают попробовать продукцию. Вы найдёте пахлаву в шафране, колобков, курабье и многое другое. Выбирайте на свой вкус и покупайте впрок!

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe или автобусе (зависит от количества путешественников).

Дополнительные расходы:

  • Билеты в заповедники и музеи: взрослые и дети от 10 лет — €20, дети до 10 лет — бесплатно
  • Еда и сувениры — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Бёюк Гала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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