Мы отправимся исследовать современные интерактивные музеи с бесценными историческими экспонатами. Вы увидите змей в пробирках и настоящие скелеты древних быков и лошадей. Рассмотрите минералы, которые образовывают вулканы, и прогуляетесь среди грязевых кратеров. А после насыщенной экскурсии окажетесь в месте, где готовят потрясающие национальные лакомства.

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за 1-3 человека или €57 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

За 1 день мы посетим заповедник Гобустан, заповедник грязевых вулканов и несколько музеев. В каждой локации вас ждут удивительные открытия и множество полезной и интересной информации!

Геологические чудеса и древние животные

Вы увидите богатую коллекцию минералов, окаменелые скелеты доисторических животных, останки древних морских обитателей и позвоночных, заспиртованных в пробирках рептилий… Всего более 800 экземпляров! Все эти существа — представители фауны Каспийского моря и девяти природных поясов Азербайджана.

Также я расскажу, какой национальности был лев в фильме «Итальянцы в России» и кто на самом деле был его дрессировщиком.

Прогулка среди вулканов и Гобустан в 3D

Вы пройдёте по тропе среди бурлящих грязевых кратеров. Увидите хороводы пляшущих человечков, стада древних животных и автограф римского легионера на скалах. А в 3D-комнате интерактивного музея сможете даже полетать над Гобустаном.

После высокотехнологичных развлечений мы поднимемся на смотровую площадку и изучим окрестности в телескоп.

Колобок и другие национальные блюда

После экскурсии точно захочется перекусить — мы отправимся в место, где делают вкуснейшие азербайджанские сладости. Щедрые продавцы часто дают попробовать продукцию. Вы найдёте пахлаву в шафране, колобков, курабье и многое другое. Выбирайте на свой вкус и покупайте впрок!

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe или автобусе (зависит от количества путешественников).

Дополнительные расходы: