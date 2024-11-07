По музеям Баку и окрестностей для всей семьи: минералы, скелеты и вулканы
Пройтись среди кратеров, посмотреть в телескоп и, если захочется, попробовать колобка
Мы отправимся исследовать современные интерактивные музеи с бесценными историческими экспонатами. Вы увидите змей в пробирках и настоящие скелеты древних быков и лошадей. Рассмотрите минералы, которые образовывают вулканы, и прогуляетесь среди грязевых кратеров. А после насыщенной экскурсии окажетесь в месте, где готовят потрясающие национальные лакомства.
За 1 день мы посетим заповедник Гобустан, заповедник грязевых вулканов и несколько музеев. В каждой локации вас ждут удивительные открытия и множество полезной и интересной информации!
Геологические чудеса и древние животные
Вы увидите богатую коллекцию минералов, окаменелые скелеты доисторических животных, останки древних морских обитателей и позвоночных, заспиртованных в пробирках рептилий… Всего более 800 экземпляров! Все эти существа — представители фауны Каспийского моря и девяти природных поясов Азербайджана.
Также я расскажу, какой национальности был лев в фильме «Итальянцы в России» и кто на самом деле был его дрессировщиком.
Прогулка среди вулканов и Гобустан в 3D
Вы пройдёте по тропе среди бурлящих грязевых кратеров. Увидите хороводы пляшущих человечков, стада древних животных и автограф римского легионера на скалах. А в 3D-комнате интерактивного музея сможете даже полетать над Гобустаном.
После высокотехнологичных развлечений мы поднимемся на смотровую площадку и изучим окрестности в телескоп.
Колобок и другие национальные блюда
После экскурсии точно захочется перекусить — мы отправимся в место, где делают вкуснейшие азербайджанские сладости. Щедрые продавцы часто дают попробовать продукцию. Вы найдёте пахлаву в шафране, колобков, курабье и многое другое. Выбирайте на свой вкус и покупайте впрок!
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe или автобусе (зависит от количества путешественников).
Дополнительные расходы:
Билеты в заповедники и музеи: взрослые и дети от 10 лет — €20, дети до 10 лет — бесплатно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1028 туристов
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зелёные горы читать дальше
с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые ещё не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я преподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию — то, что не всегда найдёшь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!