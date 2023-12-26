Для многих знакомство с Азербайджаном ограничивается лишь Баку. Однако в стране есть ещё много достойных внимания городов. Один из них — Гянджа. Несостоявшаяся столица, бывший Кировабад, родина самого известного национального поэта Низами Гянджеви — город прошёл столько витков истории, что ему точно есть что рассказать. Я покажу значимые места Гянджи и поделюсь её прошлым.

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Описание

Что вас ожидает

Архитектурный ансамбль шейха Баха ад-Дина

В самом центре Гянджи вы увидите мечеть шаха Аббаса I, построенную в 17 веке. Представите, как раньше тут расстилалась базарная площадь с лавками и вековыми платанами. Посмотрите на медресе, историческую баню — чокак-хамам и мавзолей Джавад-Хана с гробницей последнего правителя Гянджи. Узнаете историю этого места.

Улица Джавад-Хана

Вы пройдёте мимо дома братьев Зингер, где до 1920 года находилась мастерская Zinger. Взглянете на памятники поэтам, жившим в 11 и 12 веках, и на бывшую православную церковь Кирилла и Мефодия — сейчас кукольный театр. Я покажу вам уникальный дом из бутылок. Расскажу о поэтах и архитекторах, родившихся в Гяндже, о названии города в разные периоды, его защитниках и предателях.

Парк-сад

Затем мы пройдём по парку, где когда-то отдыхал последний хан Гянджинского ханства. Вы увидите аллею из платанов, часть крепостной стены, некогда окружавшей город, и то самое здание, где в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая всего 2 года.

Мавзолей «Имам-заде»

Комплекс известен также как «Голубой купол» или «Голубая мечеть» — по цвету главного купола. В нём находится усыпальница Ибрагима — сына пятого Имама Мухаммеда Багира. Этот религиозный памятник не только доказывает древность Гянджи, но и подтверждает авторитет города в исламском мире.

Организационные детали