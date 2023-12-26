Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Индивидуальная экскурсия в Баку

Посетить древний восточный город, узнать его историю и понять, почему он не стал столицей страны

Для многих знакомство с Азербайджаном ограничивается лишь Баку. Однако в стране есть ещё много достойных внимания городов. Один из них — Гянджа.

Несостоявшаяся столица, бывший Кировабад, родина самого известного национального поэта Низами Гянджеви — город прошёл столько витков истории, что ему точно есть что рассказать. Я покажу значимые места Гянджи и поделюсь её прошлым.
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
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Описание

Что вас ожидает

Архитектурный ансамбль шейха Баха ад-Дина

В самом центре Гянджи вы увидите мечеть шаха Аббаса I, построенную в 17 веке. Представите, как раньше тут расстилалась базарная площадь с лавками и вековыми платанами. Посмотрите на медресе, историческую баню — чокак-хамам и мавзолей Джавад-Хана с гробницей последнего правителя Гянджи. Узнаете историю этого места.

Улица Джавад-Хана

Вы пройдёте мимо дома братьев Зингер, где до 1920 года находилась мастерская Zinger. Взглянете на памятники поэтам, жившим в 11 и 12 веках, и на бывшую православную церковь Кирилла и Мефодия — сейчас кукольный театр. Я покажу вам уникальный дом из бутылок. Расскажу о поэтах и архитекторах, родившихся в Гяндже, о названии города в разные периоды, его защитниках и предателях.

Парк-сад

Затем мы пройдём по парку, где когда-то отдыхал последний хан Гянджинского ханства. Вы увидите аллею из платанов, часть крепостной стены, некогда окружавшей город, и то самое здание, где в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая всего 2 года.

Мавзолей «Имам-заде»

Комплекс известен также как «Голубой купол» или «Голубая мечеть» — по цвету главного купола. В нём находится усыпальница Ибрагима — сына пятого Имама Мухаммеда Багира. Этот религиозный памятник не только доказывает древность Гянджи, но и подтверждает авторитет города в исламском мире.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты
  • Из Баку до Гянджи вы можете добраться на поезде или своём авто. Помогу с приобретением ж/д билетов.
  • Дополнительно оплачиваются питание и билеты на поезд
  • Если вы едете на поезде: встреча на вокзале — в 8:40, прибытие в Гянджу — в 12:30. Обратный поезд — в 18:30, прибытие в Баку — в 22:00
  • По вашему желанию можем остаться в Гянджи на ночь, а на следующий день посетить интересные локации в окрестностях. Подробности — в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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