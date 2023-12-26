Посетить древний восточный город, узнать его историю и понять, почему он не стал столицей страны
Несостоявшаяся столица, бывший Кировабад, родина самого известного национального поэта Низами Гянджеви — город прошёл столько витков истории, что ему точно есть что рассказать. Я покажу значимые места Гянджи и поделюсь её прошлым.
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Описание
Что вас ожидает
Архитектурный ансамбль шейха Баха ад-Дина
В самом центре Гянджи вы увидите мечеть шаха Аббаса I, построенную в 17 веке. Представите, как раньше тут расстилалась базарная площадь с лавками и вековыми платанами. Посмотрите на медресе, историческую баню — чокак-хамам и мавзолей Джавад-Хана с гробницей последнего правителя Гянджи. Узнаете историю этого места.
Улица Джавад-Хана
Вы пройдёте мимо дома братьев Зингер, где до 1920 года находилась мастерская Zinger. Взглянете на памятники поэтам, жившим в 11 и 12 веках, и на бывшую православную церковь Кирилла и Мефодия — сейчас кукольный театр. Я покажу вам уникальный дом из бутылок. Расскажу о поэтах и архитекторах, родившихся в Гяндже, о названии города в разные периоды, его защитниках и предателях.
Парк-сад
Затем мы пройдём по парку, где когда-то отдыхал последний хан Гянджинского ханства. Вы увидите аллею из платанов, часть крепостной стены, некогда окружавшей город, и то самое здание, где в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая всего 2 года.
Мавзолей «Имам-заде»
Комплекс известен также как «Голубой купол» или «Голубая мечеть» — по цвету главного купола. В нём находится усыпальница Ибрагима — сына пятого Имама Мухаммеда Багира. Этот религиозный памятник не только доказывает древность Гянджи, но и подтверждает авторитет города в исламском мире.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты
- Из Баку до Гянджи вы можете добраться на поезде или своём авто. Помогу с приобретением ж/д билетов.
- Дополнительно оплачиваются питание и билеты на поезд
- Если вы едете на поезде: встреча на вокзале — в 8:40, прибытие в Гянджу — в 12:30. Обратный поезд — в 18:30, прибытие в Баку — в 22:00
- По вашему желанию можем остаться в Гянджи на ночь, а на следующий день посетить интересные локации в окрестностях. Подробности — в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.