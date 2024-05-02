Знакомство с Азербайджаном не ограничивается только Баку.Гянджа, второй по величине город страны, открывает свои двери для путешественников, желающих углубиться в богатую историю и культуру региона.Ваше путешествие начнется с архитектурного ансамбля

шейха Баха ад-Дина, где вы увидите мечеть шаха Аббаса I и другие исторические сооружения. Прогуливаясь по улице Джавад-Хана, вы встретите памятники поэтам и уникальный дом из бутылок. Парк-сад раскроет перед вами свои зеленые аллеи и исторические здания, а мавзолей «Имам-заде» поразит своим величием. В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты, а также помощь в организации транспорта из Баку. Питание и билеты на поезд оплачиваются отдельно. Возможно продление тура с посещением окрестностей Гянджи

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектурный ансамбль шейха Баха ад-Дина

В самом центре Гянджи вы увидите мечеть шаха Аббаса I, построенную в 17 веке. Представите, как раньше тут расстилалась базарная площадь с лавками и вековыми платанами. Посмотрите на медресе, историческую баню — чокак-хамам и мавзолей Джавад-Хана с гробницей последнего правителя Гянджи, узнаете историю этого места.

Улица Джавад-Хана

Вы пройдёте мимо дома братьев Зингер, где до 1920 года находилась мастерская Zinger. Взглянете на памятники поэтам, жившим в 11 и 12 веках, и на бывшую православную церковь Кирилла и Мефодия — сейчас кукольный театр. Я покажу вам уникальный дом из бутылок. Расскажу о поэтах и архитекторах, родившихся в Гяндже, о названии города в разные периоды, его защитниках и предателях.

Парк-сад

Мы прогуляемся по парку, где когда-то отдыхал последний хан Гянджинского ханства. Вы увидите аллею из платанов, часть крепостной стены, некогда окружавшей город, и то самое здание, где в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая всего 2 года.

Мавзолей «Имам-заде»

Комплекс известен также как «Голубой купол» или «Голубая мечеть» — по цвету главного купола. В нём находится усыпальница Ибрагима — сына пятого имама Мухаммеда Багира. Этот религиозный памятник не только доказывает древность Гянджи, но и подтверждает авторитет города в исламском мире.

Организационные детали