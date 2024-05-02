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Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана

Погрузитесь в атмосферу древнего Гянджи, узнайте его историю и культуру, вместе с личным гидом
Знакомство с Азербайджаном не ограничивается только Баку.

Гянджа, второй по величине город страны, открывает свои двери для путешественников, желающих углубиться в богатую историю и культуру региона.

Ваше путешествие начнется с архитектурного ансамбля
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шейха Баха ад-Дина, где вы увидите мечеть шаха Аббаса I и другие исторические сооружения. Прогуливаясь по улице Джавад-Хана, вы встретите памятники поэтам и уникальный дом из бутылок.

Парк-сад раскроет перед вами свои зеленые аллеи и исторические здания, а мавзолей «Имам-заде» поразит своим величием.

В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты, а также помощь в организации транспорта из Баку. Питание и билеты на поезд оплачиваются отдельно. Возможно продление тура с посещением окрестностей Гянджи

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📜 Богатая история
  • 🌳 Природные красоты
  • 🕌 Религиозные памятники
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🚂 Удобный транспорт
  • 🎭 Культурное наследие
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана

Что можно увидеть

  • Мечеть шаха Аббаса I
  • Медресе
  • Чокак-хамам
  • Мавзолей Джавад-Хана
  • Дом из бутылок
  • Парк-сад
  • Мавзолей Имам-заде

Описание экскурсии

Архитектурный ансамбль шейха Баха ад-Дина

В самом центре Гянджи вы увидите мечеть шаха Аббаса I, построенную в 17 веке. Представите, как раньше тут расстилалась базарная площадь с лавками и вековыми платанами. Посмотрите на медресе, историческую баню — чокак-хамам и мавзолей Джавад-Хана с гробницей последнего правителя Гянджи, узнаете историю этого места.

Улица Джавад-Хана

Вы пройдёте мимо дома братьев Зингер, где до 1920 года находилась мастерская Zinger. Взглянете на памятники поэтам, жившим в 11 и 12 веках, и на бывшую православную церковь Кирилла и Мефодия — сейчас кукольный театр. Я покажу вам уникальный дом из бутылок. Расскажу о поэтах и архитекторах, родившихся в Гяндже, о названии города в разные периоды, его защитниках и предателях.

Парк-сад

Мы прогуляемся по парку, где когда-то отдыхал последний хан Гянджинского ханства. Вы увидите аллею из платанов, часть крепостной стены, некогда окружавшей город, и то самое здание, где в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая всего 2 года.

Мавзолей «Имам-заде»

Комплекс известен также как «Голубой купол» или «Голубая мечеть» — по цвету главного купола. В нём находится усыпальница Ибрагима — сына пятого имама Мухаммеда Багира. Этот религиозный памятник не только доказывает древность Гянджи, но и подтверждает авторитет города в исламском мире.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты во все локации
  • Из Баку до Гянджи вы можете добраться на поезде или своём авто. Помогу с приобретением ж/д билетов.
  • Дополнительно оплачиваются питание и билеты на поезд
  • Если вы едете на поезде: встреча на вокзале — в 8:40, прибытие в Гянджу — в 12:30. Обратный поезд — в 18:30, прибытие в Баку — в 22:00
  • По вашему желанию можем остаться в Гянджи на ночь, а на следующий день посетить интересные локации в окрестностях. Подробности — в личной переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гянджа-Мол, мечеть Шаха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провёл экскурсии для 9 туристов
Приветствую! Я Марк, гид-экскурсовод в Азербайджане. родился и вырос в Баку, люблю этот город и хорошо знаком с его историей и культурой. провожу экскурсии в других городах: Шеки, Шемаха, Гянджа,
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Габала. У меня 6-летний опыт работы преподавателем. Также долгое время я работал фотографом, люблю путешествовать и свободно общаюсь на 3 языках. Со мной вы пройдёте по шёлковому пути, откроете неизведанные места, окунётесь в прошлое и увезёте с собой яркие воспоминания о своем визите в нашу удивительную страну.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алексей
Хорошая экскурсия. Гянджа интересный и красивый город с историей.
Хорошая экскурсия. Гянджа интересный и красивый город с историей.
Хорошая экскурсия. Гянджа интересный и красивый город с историей.
Хорошая экскурсия. Гянджа интересный и красивый город с историей.
Хорошая экскурсия. Гянджа интересный и красивый город с историей.
Хорошая экскурсия. Гянджа интересный и красивый город с историей.
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