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Вечернее свидание с Баку

Алиса А.
Алиса А. – Гид из Баку
Прогуляться 👣 по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории 📖 Баку, как любой уважающий себя город 🏙️, в свете вечерней иллюминации показывает себя с особенной стороны.

Я приглашаю вас на прогулку по центру столицы ⭐️ и миллиону историй! Вы полюбуетесь панорамой, стоя у подножия изящных Пламенных башен, найдёте бакинскую Венецию, погуляете в исторических парках 🌳, откроете легенды Девичьей башни и сказки Азербайджана.

А главное — услышите самые яркие истории о городе и его жителях, почувствуете атмосферу и поймёте менталитет нашего народа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $90 за экскурсию

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Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку

Что вы увидите

  • Башни Пламени
  • Нагорный парк
  • Фуникулер
  • Музей ковра
  • Бакинская Венеция
  • Международный центр Мугама
  • Приморский бульвар
  • Девичья Башня
  • Яхт - клуб
  • Площадь фонтанов и зона Торговой.
Закат у башен Огня
Встретившись в удобном вам месте, мы сядем в знаменитое такси-баклажан и отправимся на смотровую площадку Нагорного парка. По дороге вы увидите множество интересных зданий, которые поделятся с вами своими курьёзными и забавными историями. Любуясь городом с высоты, вы рассмотрите Бакинскую бухту и Пламенные башни — современный символ города. А кроме того, пройдётесь по Английскому парку, с которым связаны не только события царского и советского времени, но и одна жуткая история 📖 места в центре города
На прогулке 👣 вас ждут и исторические, и современные уголки Баку. Дорога мимо двух советских домов приведёт вас к зданию Филармонии начала 20 века и старейшему Губернаторскому садику, где всегда слышна классическая музыка. Проходя вдоль крепостной стены Старого города, вы узнаете, чем он отличается от старых городов Парижа, Рима и Стамбула. Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры. Вы обязательно увидите Девичью башню и выберете, какая из пяти её легенд вам по душе. А также заглянете в сердце города на площади Фонтанов и пройдёте по Торговой улице.
Такие разные бакинские истории
На протяжении прогулки я поделюсь с вами разнообразными забавными, необычными, курьёзными и романтическими историями и случаями! Вы увидите памятник первой азербайджанской феминистке, узнаете, кто и как изменил вековые традиции целого народа ради любимой жены-иностранки и услышите старинную легенду о любви. В конце экскурсии 🧭 по вашему желанию я могу отвести вас в отличную традиционную чайхану с домашним вареньем, национальными сладостями и ароматным чаем в армудах. Или в новый элитный район, который прозвали бакинский Манхэттеном благодаря множеству клубов, ресторанов и баров.
Кому подойдёт эта экскурсия
Активным путешественникам, которые не хотят лекций с перечислением дат и событий и разговоров о политике.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 по предварительной договоренности
Место завершения
🏁 Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алиса А.
Алиса А.
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