Закат у башен Огня

Встретившись в удобном вам месте, мы сядем в знаменитое такси-баклажан и отправимся на смотровую площадку Нагорного парка. По дороге вы увидите множество интересных зданий, которые поделятся с вами своими курьёзными и забавными историями. Любуясь городом с высоты, вы рассмотрите Бакинскую бухту и Пламенные башни — современный символ города. А кроме того, пройдётесь по Английскому парку, с которым связаны не только события царского и советского времени, но и одна жуткая история 📖 места в центре города

На прогулке 👣 вас ждут и исторические, и современные уголки Баку. Дорога мимо двух советских домов приведёт вас к зданию Филармонии начала 20 века и старейшему Губернаторскому садику, где всегда слышна классическая музыка. Проходя вдоль крепостной стены Старого города, вы узнаете, чем он отличается от старых городов Парижа, Рима и Стамбула. Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры. Вы обязательно увидите Девичью башню и выберете, какая из пяти её легенд вам по душе. А также заглянете в сердце города на площади Фонтанов и пройдёте по Торговой улице.

Такие разные бакинские истории

На протяжении прогулки я поделюсь с вами разнообразными забавными, необычными, курьёзными и романтическими историями и случаями! Вы увидите памятник первой азербайджанской феминистке, узнаете, кто и как изменил вековые традиции целого народа ради любимой жены-иностранки и услышите старинную легенду о любви. В конце экскурсии 🧭 по вашему желанию я могу отвести вас в отличную традиционную чайхану с домашним вареньем, национальными сладостями и ароматным чаем в армудах. Или в новый элитный район, который прозвали бакинский Манхэттеном благодаря множеству клубов, ресторанов и баров.

Кому подойдёт эта экскурсия

Активным путешественникам, которые не хотят лекций с перечислением дат и событий и разговоров о политике.