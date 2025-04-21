Экскурсия по вечернему Баку предлагает погружение в атмосферу столицы Азербайджана.
Участники посетят Нагорный парк, расположенный над Бакинской бухтой, где можно увидеть Аллею шахидов и здание Парламента. Прогулка по набережной и проспекту
Участники посетят Нагорный парк, расположенный над Бакинской бухтой, где можно увидеть Аллею шахидов и здание Парламента. Прогулка по набережной и проспекту
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерние виды Баку
- 🏞 Нагорный парк и Аллея шахидов
- 🏙 Белый город и Парижский квартал
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🗣 Интересные рассказы гидов
Что можно увидеть
- Нагорный парк
- Аллея шахидов
- Белый город
- Парижский квартал
- Бакинская бухта
Описание экскурсии
Вы побываете в Нагорном парке, что находится над живописной Бакинской бухтой. Увидите Аллею шахидов, здание Парламента, памятники турецким солдатам и герою Советского Союза. Прогуляетесь по набережной и проспекту Нефтяников.
Исследуете Белый город — градостроительный проект, созданный для восстановления и развития восточной части центра Баку. Оцените красоту Парижского квартала с нарядной площадью и современными зданиями.
А ещё подниметесь на смотровую площадку и насладитесь видами очаровательного Баку в вечерних огнях. И всё это будет сопровождаться нашими нескучными рассказами о городе!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Corolla, Mercedes-Benz Viano или Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от количества человек
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 19:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 976 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более 7 лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
21 апр 2025
Всё прошло на высшем уровне, Джамал отличный разказчик, хорошо знает историю страны, интересно преподносит материал. Баку очень красивый город и мы это увидели с его помощью. Большое спасибо!
А
Андрей
12 апр 2025
Все прошло отлично!) Джамал хороший рассказчик!)
Anatoly
11 апр 2025
Очень интересная экскурсия, а Джамал - великолепный гид и рассказчик. Однозначно рекомендую 👍
Елена
9 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
Т
Татьяна
1 апр 2025
У нас была индивидуальная экскурсия. Джамал рассказал интересные факты о Баку. Провез по необычным местам.
Н
Наталья
13 мар 2025
Отличная экскурсия, все показали, рассказали, с учетом наших предпочтений в маршруте.
Джамал отличный экскурсовод и очень приятный человек
Джамал отличный экскурсовод и очень приятный человек
О
Ольга
13 мар 2025
Закончилось путешествие по Азербайджану. Прекрасная страна, красивый Баку, замечательная атмосфера. Особенно хочется отметить первую экскурсию- вечерний Баку, которую провел Джамал. Она дала отличный старт всему путешествию. . Экскурсия была очень интересная и содержательная. Джамал прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Спасибо, ждите нас ещё.
Ирина
21 янв 2025
Летели из Анталии в Москву со стыковкой в Баку. Специально взяли длинную стыковку что бы посмотреть этот прекрасный город. У нас был только один вечер, выбрали экскурсию "Баку вечерний" от
А
Анастасия
7 янв 2025
Шикарная экскурсия, организация на уровне. Баку открылся с другой стороны. Джамал показал много мест, откуда открывается удивительный вид на ночной город.
Р
Рамиль
1 дек 2024
Содержательная и интересная экскурсия. Правильно выбрано время для начала - чтобы не стоять в пробках в центре. За 2 часа посмотрели все знаковые места вечернего/ночного Баку, сделали фото на отличных фонах. Кроме этого увидели новые застройки района "будущего центра" Баку - Белого города. Джамал свободно владеет русским языком и является хорошим рассказчиком. Хорошо владеет информацией о Баку и его истории.
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