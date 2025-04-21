Баку вечерний - известный и неизведанный

Вечерний Баку откроет свои тайны: от исторического Нагорного парка до современного Белого города. Увлекательные истории и потрясающие виды ждут вас
Экскурсия по вечернему Баку предлагает погружение в атмосферу столицы Азербайджана.

Участники посетят Нагорный парк, расположенный над Бакинской бухтой, где можно увидеть Аллею шахидов и здание Парламента. Прогулка по набережной и проспекту
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Нефтяников дополнит впечатления. В Белом городе гости оценят современную архитектуру и красоту Парижского квартала. В завершение экскурсии открывается вид на вечерний Баку с одной из лучших смотровых площадок. Всё это сопровождается интересными рассказами о городе и его жителях

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерние виды Баку
  • 🏞 Нагорный парк и Аллея шахидов
  • 🏙 Белый город и Парижский квартал
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🗣 Интересные рассказы гидов
Баку вечерний - известный и неизведанный
Баку вечерний - известный и неизведанный
Баку вечерний - известный и неизведанный
Ближайшие даты:
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Время начала: 19:45

Что можно увидеть

  • Нагорный парк
  • Аллея шахидов
  • Белый город
  • Парижский квартал
  • Бакинская бухта

Описание экскурсии

Вы побываете в Нагорном парке, что находится над живописной Бакинской бухтой. Увидите Аллею шахидов, здание Парламента, памятники турецким солдатам и герою Советского Союза. Прогуляетесь по набережной и проспекту Нефтяников.

Исследуете Белый город — градостроительный проект, созданный для восстановления и развития восточной части центра Баку. Оцените красоту Парижского квартала с нарядной площадью и современными зданиями.

А ещё подниметесь на смотровую площадку и насладитесь видами очаровательного Баку в вечерних огнях. И всё это будет сопровождаться нашими нескучными рассказами о городе!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Corolla, Mercedes-Benz Viano или Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от количества человек
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 19:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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1
Е
21 апр 2025
Всё прошло на высшем уровне, Джамал отличный разказчик, хорошо знает историю страны, интересно преподносит материал. Баку очень красивый город и мы это увидели с его помощью. Большое спасибо!
А
12 апр 2025
Все прошло отлично!) Джамал хороший рассказчик!)
Anatoly
11 апр 2025
Очень интересная экскурсия, а Джамал - великолепный гид и рассказчик. Однозначно рекомендую 👍
Елена
9 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
Т
1 апр 2025
У нас была индивидуальная экскурсия. Джамал рассказал интересные факты о Баку. Провез по необычным местам.
Н
13 мар 2025
Отличная экскурсия, все показали, рассказали, с учетом наших предпочтений в маршруте.
Джамал отличный экскурсовод и очень приятный человек
О
13 мар 2025
Закончилось путешествие по Азербайджану. Прекрасная страна, красивый Баку, замечательная атмосфера. Особенно хочется отметить первую экскурсию- вечерний Баку, которую провел Джамал. Она дала отличный старт всему путешествию. . Экскурсия была очень интересная и содержательная. Джамал прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Спасибо, ждите нас ещё.
Ирина
21 янв 2025
Летели из Анталии в Москву со стыковкой в Баку. Специально взяли длинную стыковку что бы посмотреть этот прекрасный город. У нас был только один вечер, выбрали экскурсию "Баку вечерний" от
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Джамала. Экскурсия очень понравилась. Джамал прекрасный расказчик. Очень хорошо знает историю. Рассказал нам много интересных фактов и показал очень красивые места в Баку. Мы в восторге от города. Теперь хотим приехать на несколько дней, одного вечера конечно очень мало. Огромное спасибо нашему гиду. Всем рекомендую.

А
7 янв 2025
Шикарная экскурсия, организация на уровне. Баку открылся с другой стороны. Джамал показал много мест, откуда открывается удивительный вид на ночной город.
Р
1 дек 2024
Содержательная и интересная экскурсия. Правильно выбрано время для начала - чтобы не стоять в пробках в центре. За 2 часа посмотрели все знаковые места вечернего/ночного Баку, сделали фото на отличных фонах. Кроме этого увидели новые застройки района "будущего центра" Баку - Белого города. Джамал свободно владеет русским языком и является хорошим рассказчиком. Хорошо владеет информацией о Баку и его истории.

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