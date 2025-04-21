Экскурсия по вечернему Баку предлагает погружение в атмосферу столицы Азербайджана.Участники посетят Нагорный парк, расположенный над Бакинской бухтой, где можно увидеть Аллею шахидов и здание Парламента. Прогулка по набережной и проспекту

Нефтяников дополнит впечатления. В Белом городе гости оценят современную архитектуру и красоту Парижского квартала. В завершение экскурсии открывается вид на вечерний Баку с одной из лучших смотровых площадок. Всё это сопровождается интересными рассказами о городе и его жителях

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Вы побываете в Нагорном парке, что находится над живописной Бакинской бухтой. Увидите Аллею шахидов, здание Парламента, памятники турецким солдатам и герою Советского Союза. Прогуляетесь по набережной и проспекту Нефтяников.

Исследуете Белый город — градостроительный проект, созданный для восстановления и развития восточной части центра Баку. Оцените красоту Парижского квартала с нарядной площадью и современными зданиями.

А ещё подниметесь на смотровую площадку и насладитесь видами очаровательного Баку в вечерних огнях. И всё это будет сопровождаться нашими нескучными рассказами о городе!

Организационные детали