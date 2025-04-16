Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по Баку — это сочетание старинного и современного.



В центре города можно увидеть исторический Старый город с Девичьей башней и дворцом Ширваншахов, а также современные архитектурные чудеса, такие как Flame Towers и Центр Гейдара Алиева.



На набережной Каспийского моря приятно прогуляться, а огненные горы за городом впечатляют своей природной красотой. 5 1 отзыв

Mais Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

турецкий Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-5 человек Когда По договоренности $85 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии "Загадки старого и нового Баку"** – это увлекательное путешествие по столице Азербайджана, где древность встречается с современностью. Мы пройдем по узким улочкам старого города Ичери Шехер, посетим древнейшие памятники, такие как Девичья башня и дворец Ширваншахов, Черт побери, а затем переместимся в будущее, наслаждаясь видами современных архитектурных чудес, таких как Flame Towers. Узнаем о богатой истории Баку, его культуре и традициях!! Важная информация: Этот индивидуальный тур по Баку предлагает уникальную возможность узнать город с его исторической и современной стороны, экскурсия будет адаптирована под ваши интересы, чтобы вы могли максимально погрузиться в атмосферу города, сочетая культурное наследие и современные чудеса Баку

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Аллея Шехидов в Баку - это мемориальный комплекс, посвящённый героям, павшим в различных войнах, особенно в Карабахском конфликте. Аллея расположена на холме и включает могилы, памятники и Вечный огонь. Здесь часто проходят церемонии памяти, и это место является символом уважения и благодарности к жертвам за независимость и территориальную целостность Азербайджана

2. Нагорный парк в Баку - это живописная территория на холме, откуда открывается панорамный вид на город и Каспийское море. Парк является популярным местом отдыха, с зелёными аллеями, фонтанами и памятниками. Здесь расположены смотровые площадки, а также памятник Низами Гянджеви. Парк особенно красив в вечернее время, когда город озаряется огнями

3. Первая нефтяная вышка в Баку была построена в 1846 году и стала символом начала индустриальной эпохи в Азербайджане. Она расположена в районе Биби Эйбат и считается первой в мире буровой установкой, которая начала добычу нефти с помощью механического бурения. Эта вышка сыграла ключевую роль в развитии нефтяной промышленности Баку, который в начале XX века стал мировым центром добычи и переработки нефти

4. Мечеть Биби Эйбат в Баку - это величественное религиозное сооружение, построенное в XIV веке, а затем восстановленное в 1997 году. Она расположена на побережье Каспийского моря и является одной из самых значимых мечетей города. Архитектура мечети сочетает элементы исламского искусства и азербайджанских традиций. Биби Эйбат - важный культурный и духовный центр, привлекающий туристов и паломников

5. Старый город Баку (Ичери Шехер) - это исторический центр города с узкими улочками, древними зданиями и крепостными стенами. Здесь расположены такие достопримечательности, как Девичья башня, дворец Ширваншахов и исторические мечети. Старый город, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хранит атмосферу прошлого и является важным культурным и архитектурным центром Баку

6. Центр Гейдара Алиева в Баку - это архитектурный шедевр, спроектированный Заха Хадид. Его волнообразные формы и плавные линии символизируют динамичность и прогресс. Здание стало символом современного Баку и служит культурным центром, где проводятся выставки, концерты и мероприятия

7. Набережная Баку - это живописная зона вдоль Каспийского моря, где сочетаются современные здания и зелёные парки. Здесь можно прогуляться, наслаждаясь видами на город и его архитектуру Что включено Комфортабельный автомобиль /nПрофессиональные услуги гида, также приятная атмосфера Что не входит в цену Питание, Билеты в Музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Аэропорт, Отель, Апартаменты Завершение: Старый город / Ичери Щехер Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Этот индивидуальный тур по Баку предлагает уникальную возможность узнать город с его исторической и современной стороны

Экскурсия будет адаптирована под ваши интересы

Чтобы вы могли максимально погрузиться в атмосферу города

Сочетая культурное наследие и современные чудеса Баку Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.