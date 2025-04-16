Путешествие по Баку — это сочетание старинного и современного.
В центре города можно увидеть исторический Старый город с Девичьей башней и дворцом Ширваншахов, а также современные архитектурные чудеса, такие как Flame Towers и Центр Гейдара Алиева.
На набережной Каспийского моря приятно прогуляться, а огненные горы за городом впечатляют своей природной красотой.
В центре города можно увидеть исторический Старый город с Девичьей башней и дворцом Ширваншахов, а также современные архитектурные чудеса, такие как Flame Towers и Центр Гейдара Алиева.
На набережной Каспийского моря приятно прогуляться, а огненные горы за городом впечатляют своей природной красотой.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии"Загадки старого и нового Баку"** – это увлекательное путешествие по столице Азербайджана, где древность встречается с современностью. Мы пройдем по узким улочкам старого города Ичери Шехер, посетим древнейшие памятники, такие как Девичья башня и дворец Ширваншахов, Черт побери, а затем переместимся в будущее, наслаждаясь видами современных архитектурных чудес, таких как Flame Towers. Узнаем о богатой истории Баку, его культуре и традициях!! Важная информация: Этот индивидуальный тур по Баку предлагает уникальную возможность узнать город с его исторической и современной стороны, экскурсия будет адаптирована под ваши интересы, чтобы вы могли максимально погрузиться в атмосферу города, сочетая культурное наследие и современные чудеса Баку
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Аллея Шехидов в Баку - это мемориальный комплекс, посвящённый героям, павшим в различных войнах, особенно в Карабахском конфликте. Аллея расположена на холме и включает могилы, памятники и Вечный огонь. Здесь часто проходят церемонии памяти, и это место является символом уважения и благодарности к жертвам за независимость и территориальную целостность Азербайджана
- 2. Нагорный парк в Баку - это живописная территория на холме, откуда открывается панорамный вид на город и Каспийское море. Парк является популярным местом отдыха, с зелёными аллеями, фонтанами и памятниками. Здесь расположены смотровые площадки, а также памятник Низами Гянджеви. Парк особенно красив в вечернее время, когда город озаряется огнями
- 3. Первая нефтяная вышка в Баку была построена в 1846 году и стала символом начала индустриальной эпохи в Азербайджане. Она расположена в районе Биби Эйбат и считается первой в мире буровой установкой, которая начала добычу нефти с помощью механического бурения. Эта вышка сыграла ключевую роль в развитии нефтяной промышленности Баку, который в начале XX века стал мировым центром добычи и переработки нефти
- 4. Мечеть Биби Эйбат в Баку - это величественное религиозное сооружение, построенное в XIV веке, а затем восстановленное в 1997 году. Она расположена на побережье Каспийского моря и является одной из самых значимых мечетей города. Архитектура мечети сочетает элементы исламского искусства и азербайджанских традиций. Биби Эйбат - важный культурный и духовный центр, привлекающий туристов и паломников
- 5. Старый город Баку (Ичери Шехер) - это исторический центр города с узкими улочками, древними зданиями и крепостными стенами. Здесь расположены такие достопримечательности, как Девичья башня, дворец Ширваншахов и исторические мечети. Старый город, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хранит атмосферу прошлого и является важным культурным и архитектурным центром Баку
- 6. Центр Гейдара Алиева в Баку - это архитектурный шедевр, спроектированный Заха Хадид. Его волнообразные формы и плавные линии символизируют динамичность и прогресс. Здание стало символом современного Баку и служит культурным центром, где проводятся выставки, концерты и мероприятия
- 7. Набережная Баку - это живописная зона вдоль Каспийского моря, где сочетаются современные здания и зелёные парки. Здесь можно прогуляться, наслаждаясь видами на город и его архитектуру
Что включено
- Комфортабельный автомобиль /nПрофессиональные услуги гида, также приятная атмосфера
Что не входит в цену
- Питание, Билеты в Музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Отель, Апартаменты
Завершение: Старый город / Ичери Щехер
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Этот индивидуальный тур по Баку предлагает уникальную возможность узнать город с его исторической и современной стороны
- Экскурсия будет адаптирована под ваши интересы
- Чтобы вы могли максимально погрузиться в атмосферу города
- Сочетая культурное наследие и современные чудеса Баку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
16 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Особые слова благодарности гиду. Маис- молодой, обаятельный, пунктуальный и очень воспитанный,старался действительно много показать и рассказать все, что связано с загадками города. Рекомендую всем эту экскурсию с Маисом.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
20%
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
от €48
€60 за человека
-
49%
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город Баку: история и гастрономия
Прогулка по Старому городу Баку с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о бакинцах разных эпох и попробуйте национальные блюда
Начало: У памятника Сабиру
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
от €49
€97 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€77 за всё до 4 чел.