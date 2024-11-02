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процесс. Я предпочитаю индивидуальные экскурсии, так как считаю, что только они позволяют по-настоящему погрузиться в атмосферу и узнать место в деталях. Групповые туры часто оказываются слишком общими и не дают возможности задать вопросы. После долгих поисков и прочтения отзывов я остановилась на гиде Мусе, потому что он сам лично проводит все свои экскурсии. Это было ключевым фактором для меня, ведь я искала человека, который действительно знает и любит своё дело. Экскурсия превзошла мои ожидания! Муса оказался очень внимательным, профессиональным и знающим. Он не просто рассказывает о местах, но и оживляет их через истории знаменитых людей, связанных с ними. Эти истории сделали экскурсию ещё более увлекательной и помогли мне по-новому взглянуть на места, которые я посещала. Его увлеченность и глубокое знание темы сделали эту поездку незабываемой. Я очень рада, что выбрала именно его и теперь с уверенностью могу рекомендовать всем, кто хочет по-настоящему узнать Баку, его историю и людей которые повлияли на его судьбу.