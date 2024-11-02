5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + Обзорная экскурсия по Баку
Начало: В аэропорту или по месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно по договоренности.
Сегодня в 23:00
Завтра в 05:00
$175 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый и современный Баку в деталях
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 05:00
$130 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
$110 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья2 ноября 2024Замечательная экскурсия! Комфортно. Познавательно. Очень красиво. Дружелюбно. Разнообразно. Старый город с популярным забавным «Чёрт побери». Центр города с великолепной архитектурой, парками и фонтанами. Новый Сити с небоскребами. В сопровождении классного гида экскурсия оставила прекрасное впечатление. Гида зовут Турал Мехдиев. Рекомендуем!
- ААлена2 ноября 2024Спасибо нашему экскурсоводу Маису за прекрасный день и экскурсию. Маис встретил нас у отеля, где мы остановились, показал и интересно
- ООльга2 ноября 2024Экскурсию проводил нам Турлан. На протяжении всей экскурсии рассказывал о своей стране и городе Баку с любовью и восхищением. Владеет
- ААлександр28 августа 2024Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре БакуИнтересная и познавательная экскурсия по архитектуре и истории центра города. Гид Муса прекрасно знает историю Баку и очень увлекательно ее преподносит.
- ТТатьяна21 августа 2024Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре БакуБыли в Баку впервые, поэтому хотелось посмотреть город вместе с гидом. Выбрали Мусу и нисколько не пожалели. Кажется, что он
- ИИрина20 августа 2024Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре БакуПриехала в Баку с семьёй на три дня. Выбрала эскурсию гида Мусы Для меня выбор гида — это всегда кропотливый
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Баку в ноябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 175. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви», 38 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь