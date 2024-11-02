Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви» в Баку на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Трансфер + Обзорная экскурсия по Баку
Пешая
15 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + Обзорная экскурсия по Баку
Начало: В аэропорту или по месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно по договоренности.
Сегодня в 23:00
Завтра в 05:00
$175 за всё до 4 чел.
Старый и современный Баку в деталях
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый и современный Баку в деталях
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 05:00
$130 за всё до 4 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
Пешая
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
$110 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    2 ноября 2024
    Трансфер + Обзорная экскурсия по Баку
    Замечательная экскурсия! Комфортно. Познавательно. Очень красиво. Дружелюбно. Разнообразно. Старый город с популярным забавным «Чёрт побери». Центр города с великолепной архитектурой, парками и фонтанами. Новый Сити с небоскребами. В сопровождении классного гида экскурсия оставила прекрасное впечатление. Гида зовут Турал Мехдиев. Рекомендуем!
  • А
    Алена
    2 ноября 2024
    Трансфер + Обзорная экскурсия по Баку
    Спасибо нашему экскурсоводу Маису за прекрасный день и экскурсию. Маис встретил нас у отеля, где мы остановились, показал и интересно
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    рассказал о главных достопримеяаткльностях, любезно отвечал на все интересующие нас вопросы. Помимо пешей прогулки мы перемещались на комфортном микроавтобусе. Все было отлично, спасибо и успехов!

  • О
    Ольга
    2 ноября 2024
    Трансфер + Обзорная экскурсия по Баку
    Экскурсию проводил нам Турлан. На протяжении всей экскурсии рассказывал о своей стране и городе Баку с любовью и восхищением. Владеет
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    энциклопедическими сведениями, квалифицированно отвечал на все наши вопросы. Очень хороший собеседник. Мы с мужем привереды и нам важно выбрать правильно экскурсовода. Мы не только не ошиблись, но и остались в полном восхищении от работы Турлана. Со всей ответственностью заявляю: Турлан - Вы лучший.

  • А
    Александр
    28 августа 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
    Интересная и познавательная экскурсия по архитектуре и истории центра города. Гид Муса прекрасно знает историю Баку и очень увлекательно ее преподносит.
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
    Были в Баку впервые, поэтому хотелось посмотреть город вместе с гидом. Выбрали Мусу и нисколько не пожалели. Кажется, что он
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    знает историю каждого дома в старом городе и вокруг него. Интересно рассказывает о жизни владельцев этих домов, как сложилась их судьба, рассказ дополняет еще и фотографиями тех лет. Четыре часа пролетают как один миг. Прекрасный гид, всем рекомендую

  • И
    Ирина
    20 августа 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
    Приехала в Баку с семьёй на три дня. Выбрала эскурсию гида Мусы Для меня выбор гида — это всегда кропотливый
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    процесс. Я предпочитаю индивидуальные экскурсии, так как считаю, что только они позволяют по-настоящему погрузиться в атмосферу и узнать место в деталях. Групповые туры часто оказываются слишком общими и не дают возможности задать вопросы. После долгих поисков и прочтения отзывов я остановилась на гиде Мусе, потому что он сам лично проводит все свои экскурсии. Это было ключевым фактором для меня, ведь я искала человека, который действительно знает и любит своё дело. Экскурсия превзошла мои ожидания! Муса оказался очень внимательным, профессиональным и знающим. Он не просто рассказывает о местах, но и оживляет их через истории знаменитых людей, связанных с ними. Эти истории сделали экскурсию ещё более увлекательной и помогли мне по-новому взглянуть на места, которые я посещала. Его увлеченность и глубокое знание темы сделали эту поездку незабываемой. Я очень рада, что выбрала именно его и теперь с уверенностью могу рекомендовать всем, кто хочет по-настоящему узнать Баку, его историю и людей которые повлияли на его судьбу.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви»

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  9. Апшерон
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Сколько стоит экскурсия по Баку в ноябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 175. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви», 38 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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