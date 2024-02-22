Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях на выбор Du Port 3* (эконом) / Grand Midway 3* / Molokan Inn 4* / Landmark 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек в группе.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.