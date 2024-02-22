От Баку до Гобустана: мини-тур по Азербайджану на майские праздники
Погулять по Ичери-шехер, увидеть горящую гору и изучить петроглифы
Весной особенно хочется сменить обстановку, поэтому мы приглашаем вас в небольшое путешествие по Азербайджану! Вы не только успеете насладиться контрастами столицы, но и погрузитесь в древность, а ещё восхититесь невероятным природным феноменом — горой Янардаг. Мы также расскажем вам об истории нефтедобычи. Присоединяйтесь!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В 2-местных номерах в отелях на выбор Du Port 3* (эконом) / Grand Midway 3* / Molokan Inn 4* / Landmark 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек в группе.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Баку
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги и провести досуг в свободном режиме.
2 день
Баку - город ветра и огней
В этот день отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Именно на улицах старого города проходили съёмки культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
3 день
Янардаг и храм огня Атешгях
Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.
Во второй половине дня вернёмся в Баку.
4 день
Гобустан и первая нефтевышка
После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.
Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны и увидите первую нефтевышку. А дальше отправимся в необычное место: к огромному скоплению грязевых вулканов. Похоже, что земля дышит через пузыри и бульканье глины. Ландшафты создают ощущение, что вы находитесь на другой планете.
Во второй половине дня — возвращение в Баку.
5 день
Окончание тура
Наше небольшое путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Отель 2*
$340
Отель 3*
$380
Отель 4*
$440
Отель 4+*
$500
Отель 2* (1-местное)
$400
Отель 3* (1-местное)
$460
Отель 4* (1-местное)
$580
Отель 4+* (1-местное)
$680
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в 2-местном номере
Завтраки
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Егор — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так разнообразен и интересен, как Южный Кавказ.
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ.
С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!
Отзывы и рейтинг
А
Андрей
22 фев 2024
Хотели поблагодарить вас за отлично организованное путешествие. Мы получили огромное удовольствие от поездки, все четко без задержек, интересные гиды, разнообразные локации, хорошие отели-все как мы ожидали и даже лучше. Спасибо вам большое за ваш труд!!!
Д
Дина
13 фев 2024
Выражаю огромную Благодарность и большое Уважение за великолепный тур. Высокий профессионализм гидов, дружелюбное отношение сотрудников отелей позволили сделать этот тур наиболее ярким и запоминающим! В Азербайджане - это Тофик, рассказы читать дальше
которого постоянно наполнялись различными интересными легендами. Очень хочется также назвать сотрудников отелей, которые приложили максимум уважения и тепла к своим гостям: в Баку - это Валех, Фарид и даже директор Самед (отдельно поприветствовал и пожелал отличного времяпровождения).