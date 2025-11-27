Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку, точное время - по договорённости
$765 за человека
Древний город Шеки только для вашей компании: мир витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец, засмотреться на мозаику и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
€270 за человека
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница, время по догово...
€446 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Баку в ноябре 2025
Сейчас в Баку в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 3 тура от 270 до 765. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь