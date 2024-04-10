2 дня
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 14:00
3 авг в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
скидка
5%
2 дня
Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
от 310$295 за всё до 3 чел.
скидка
5%
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 авг в 10:00
24 авг в 10:00
550$523 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена10 апреля 2024Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мавзолей Дири Баба»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Мавзолей Дири Баба" можно забронировать 3 тура от 295 до 523 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Мавзолей Дири Баба», 4 ⭐ отзыва, цены от $295. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь