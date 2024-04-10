Мавзолей Дири Баба – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Мавзолей Дири Баба» в Баку на русском языке, цены от $295, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2 отзыва
2 дня
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 14:00
3 авг в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
скидка
5%
2 отзыва
2 дня
Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
от 310$295 за всё до 3 чел.
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
скидка
5%
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 авг в 10:00
24 авг в 10:00
550$523 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
    Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила
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    история про древнее село Киш, где жители были исполинского роста 2,2-2,5 метра! Дворец хана в Шеки очень красивый, сохранилось 85 процентов оригинальной отделки убранства дворца! Посетили Караван-сарай в Шеки, озеро Нохур-Гёль и водопад "Семь красавиц"! Недаром брали тур на 2 дня, чтобы все успеть! Наш гид, он же водитель Камандар показал нам не только те места, которые были заявлены в программе тура - на обратном пути мы заехали в высокогорное село Лагич! Очень живописная и экстримальная дорога туда, но наш водитель - большой профессионал, поэтому нам было спокойно. Перед возвращением в Баку мы сделали остановку "пощекотать нервы" - пройти по подвесному мосту, соединяющему два скалистых берега! А ночевали в Шеки в отличном гостевом доме, где нас радушно приняла хозяйка, завтрак был отличный, особенно впечатлило пять видов варенья к чаю: из мандаринов, лепестков роз, грецкого ореха, алычи и малины! Очень рекомендую данный тур! Посмотрите Азербайджан с другой стороны, его историю, увидите много доброжелательных людей! Елена, Николай, Наталья. Химки, Московская область

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мавзолей Дири Баба»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
  2. Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
  3. Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Кахетия
  6. Джума-Мечеть
  7. Старый город
  8. Мечеть Биби-Эйбат
  9. Сигнахи
  10. Мавзолей Дири Баба
Сколько стоит тур в Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Мавзолей Дири Баба" можно забронировать 3 тура от 295 до 523 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Мавзолей Дири Баба», 4 ⭐ отзыва, цены от $295. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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