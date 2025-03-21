Заберём вас в Баку и поедем в сторону Шемахи — родины Шамаханской царицы из сказки Пушкина. Остановимся у мавзолея Дири Баба, возвышающегося на высеченной в скале площадке, и старейшей в стране Джума-мечети.

Продолжим путь вдоль бесконечных виноградников и горных массивов, покрытых пышными лесами. Заедем в Лагич — старинный центр кустарного производства медных изделий. Пройдём по подвесному мосту над бурной рекой, пообедаем в ресторане или у местного жителя (на ваш выбор, за доплату). Немного прогуляемся и осмотрим плавильные печи, мечеть, подземную баню, мастерские и торговые лавки.

Проберёмся вглубь густого каштанового леса к водопаду Семь красавиц. Из окна автомобиля осмотрим Габалу, которую называют «азербайджанской Швейцарией». Поднимемся на склон горы Туфандаг, где стоит прокатиться по канатной дороге над ущельями. Зимой вы можете спуститься по лыжной трассе.

Заедем в Нидж, где живут удины — потомки кавказских албанцев. Увидим бывшую церковь Святого Елисея, сейчас относящуюся к албано-удинской религиозной общине. Вечером прибудем в Шеки, где останемся ночевать.