Древняя история, скрытая в предгорьях Большого Кавказа: индивидуальный тур на запад Азербайджана

Увидеть мавзолей в скале и подземные бани, посетить место съёмок фильма и узнать, где живут удины
Азербайджанские предгорья Большого Кавказа — это кладезь многовековых архитектурных шедевров и природных красот. Мы преодолеем большой путь из Баку в Шеки и обратно и ненадолго перенесёмся на столетия назад.

Увидим будто
читать дальше

вросший в скалу мавзолей, старинный центр кустарного производства медных изделий, основанную ещё во времена Кавказской Албании церковь и многие другие жемчужины прошлых эпох.

Поездка пройдёт на фоне виноградников, вершин, ущелий, водопадов и других нерукотворных чудес — будет не только увлекательно, но и невероятно красиво.

Древняя история, скрытая в предгорьях Большого Кавказа: индивидуальный тур на запад Азербайджана
Древняя история, скрытая в предгорьях Большого Кавказа: индивидуальный тур на запад Азербайджана
Древняя история, скрытая в предгорьях Большого Кавказа: индивидуальный тур на запад Азербайджана
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в городе Шеки. При необходимости порекомендуем хороший отель.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Комфортабельные внедорожники с кондиционером, Wi-Fi и бутилированной питьевой водой.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Шемаха, Лагич, Габала, Нидж

Заберём вас в Баку и поедем в сторону Шемахи — родины Шамаханской царицы из сказки Пушкина. Остановимся у мавзолея Дири Баба, возвышающегося на высеченной в скале площадке, и старейшей в стране Джума-мечети.

Продолжим путь вдоль бесконечных виноградников и горных массивов, покрытых пышными лесами. Заедем в Лагич — старинный центр кустарного производства медных изделий. Пройдём по подвесному мосту над бурной рекой, пообедаем в ресторане или у местного жителя (на ваш выбор, за доплату). Немного прогуляемся и осмотрим плавильные печи, мечеть, подземную баню, мастерские и торговые лавки.

Проберёмся вглубь густого каштанового леса к водопаду Семь красавиц. Из окна автомобиля осмотрим Габалу, которую называют «азербайджанской Швейцарией». Поднимемся на склон горы Туфандаг, где стоит прокатиться по канатной дороге над ущельями. Зимой вы можете спуститься по лыжной трассе.

Заедем в Нидж, где живут удины — потомки кавказских албанцев. Увидим бывшую церковь Святого Елисея, сейчас относящуюся к албано-удинской религиозной общине. Вечером прибудем в Шеки, где останемся ночевать.

Шемаха, Лагич, Габала, НиджШемаха, Лагич, Габала, НиджШемаха, Лагич, Габала, НиджШемаха, Лагич, Габала, Нидж
2 день

Шеки, Киш, Гах, Илису

Начнём день со знакомства с древним Шеки. Осмотрим целую россыпь многовековых архитектурных жемчужин: украшенный витражами ханский дворец, возведённый без единого гвоздя, караван-сараи, подземные бани.

На обед рекомендуем попробовать наваристый суп-пити, который подают в глиняном горшочке, а перед этим томят в печи не менее 8 часов. Заглянем в семейную кондитерскую и в качестве десерта продегустируем медовую пахлаву.

На обратном пути в Баку заедем в Киш и посетим христианскую церковь, основанную ещё в период существования здесь Кавказской Албании. Также побываем в Гахе, где у крепости Сумух-гала снимали советский мюзикл «Не бойся, я с тобой!». В Илису сменим транспорт и поднимемся в высокогорье, чтобы полюбоваться водопадом. Вечером вернёмся в столицу и попрощаемся.

Шеки, Киш, Гах, ИлисуШеки, Киш, Гах, ИлисуШеки, Киш, Гах, ИлисуШеки, Киш, Гах, Илису

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Большее число участников в группе - по договорённости (до 20 человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Баку, утро, точное время - по договорённости
Завершение: Ваш отель в Баку, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Баку

Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
На машине
3 дня
5 отзывов
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
$700 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
2 дня
-
20%
11 отзывов
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
19 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$300$375 за всё до 3 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
На машине
11 дней
1 отзыв
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
18 апр в 15:00
1 мая в 15:00
130 000 ₽ за человека