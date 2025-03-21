Увидим будто
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Не входит в стоимость. Ночёвка запланирована в городе Шеки. При необходимости порекомендуем хороший отель.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Комфортабельные внедорожники с кондиционером, Wi-Fi и бутилированной питьевой водой.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Шемаха, Лагич, Габала, Нидж
Заберём вас в Баку и поедем в сторону Шемахи — родины Шамаханской царицы из сказки Пушкина. Остановимся у мавзолея Дири Баба, возвышающегося на высеченной в скале площадке, и старейшей в стране Джума-мечети.
Продолжим путь вдоль бесконечных виноградников и горных массивов, покрытых пышными лесами. Заедем в Лагич — старинный центр кустарного производства медных изделий. Пройдём по подвесному мосту над бурной рекой, пообедаем в ресторане или у местного жителя (на ваш выбор, за доплату). Немного прогуляемся и осмотрим плавильные печи, мечеть, подземную баню, мастерские и торговые лавки.
Проберёмся вглубь густого каштанового леса к водопаду Семь красавиц. Из окна автомобиля осмотрим Габалу, которую называют «азербайджанской Швейцарией». Поднимемся на склон горы Туфандаг, где стоит прокатиться по канатной дороге над ущельями. Зимой вы можете спуститься по лыжной трассе.
Заедем в Нидж, где живут удины — потомки кавказских албанцев. Увидим бывшую церковь Святого Елисея, сейчас относящуюся к албано-удинской религиозной общине. Вечером прибудем в Шеки, где останемся ночевать.
Шеки, Киш, Гах, Илису
Начнём день со знакомства с древним Шеки. Осмотрим целую россыпь многовековых архитектурных жемчужин: украшенный витражами ханский дворец, возведённый без единого гвоздя, караван-сараи, подземные бани.
На обед рекомендуем попробовать наваристый суп-пити, который подают в глиняном горшочке, а перед этим томят в печи не менее 8 часов. Заглянем в семейную кондитерскую и в качестве десерта продегустируем медовую пахлаву.
На обратном пути в Баку заедем в Киш и посетим христианскую церковь, основанную ещё в период существования здесь Кавказской Албании. Также побываем в Гахе, где у крепости Сумух-гала снимали советский мюзикл «Не бойся, я с тобой!». В Илису сменим транспорт и поднимемся в высокогорье, чтобы полюбоваться водопадом. Вечером вернёмся в столицу и попрощаемся.
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Что включено
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Баку и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- Большее число участников в группе - по договорённости (до 20 человек)