Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от €140 за человека
Индивидуальная
Первое свидание с Бахрейном
Индивидуальная экскурсия по Бахрейну: от величественной мечети Аль-Фатиха до древнего Дерева жизни. Погрузитесь в историю и культуру страны
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
от €200 за человека
Индивидуальная
Бахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от €150 за человека
Сколько стоит экскурсия по Манаме в сентябре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
