Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Манаме на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5.5 часов 6 отзывов Индивидуальная Бахрейн - страна, где восходит солнце Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны от €140 за человека На машине На микроавтобусе 5 часов 11 отзывов Индивидуальная Первое свидание с Бахрейном Индивидуальная экскурсия по Бахрейну: от величественной мечети Аль-Фатиха до древнего Дерева жизни. Погрузитесь в историю и культуру страны от €200 за человека На машине 5.5 часов 11 отзывов Индивидуальная Бахрейн - маленький и гордый Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни от €150 за человека Другие экскурсии Манамы

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме Бахрейн - страна, где восходит солнце Первое свидание с Бахрейном Бахрейн - маленький и гордый В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Манаме Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре: Сколько стоит экскурсия по Манаме в сентябре 2025 Сейчас в Манаме в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5

Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 28 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь