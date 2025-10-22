Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Лучший выборБахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
от €150 за человека
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 09:00
22 дек в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Исследуйте Манаму: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и Калат-аль-Бахрейн ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое свидание с Бахрейном
Очароваться арабской экзотикой и неповторимой архитектурой на экскурсии из Манамы
12 дек в 10:30
15 дек в 10:30
от €500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборБахрейн - сердце залива
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсаверий22 октября 2025Тур по Бахрейну с Романом был идеально спланирован и очень интересен. Роман предоставил массу интересной информации, одновременно поддерживая комфортную и дружескую атмосферу в группе. Видно, что он любит свою работу. Настоятельно рекомендую его всем, кто хочет познакомиться с Бахрейном.
- ООльга16 июня 2025Всем доброго времени суток!
Знакомство с Бахрейном мы начали со знакомства с Романом! Это было правильным решением!!! Посетили Бахрейн в июне
- ААнастасия7 мая 2025Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию, возможность окунутся в атмосферу и колорит страны. Фотосессия в национальных одеждах, поездка на лошадях на закате, гоночная трасса, вот только малая часть того, что мы увидели и посетили! Очень рекомендую!
- ККолесников1 декабря 2024Рекомендуем эту экскурсию в команде гида Романа, очень понравилось всей нашей группе туристов из 6 человек. Роман всю экскурсию выдавал интересную информацию, угощал местными изысками, в конце экскурсии шампанским, все остались очень довольны. Спасибо большое!
- ЕЕлизавета3 ноября 2024Большое спасибо Роману! На экскурсию ехала с двумя детьми-подростками, которым ничего не хотелось. Но Роман смог уделить внимание всем нашим
- ББорис22 февраля 2024Прошло все замечательно. Роман большой профессионал. Получили массу впечатлений. Особенно кайфанули от прогулки на лошадях и картинга
- ННаталья21 декабря 2023Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи тебе! У тебя все получится! Нам очень понравилось!!! 👏👏💃🏻💃🏻💃🏻
- ООльга15 октября 2023Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Необычные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 60 до 500. Туристы уже оставили гидам 404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2025 год по теме «Необычные», 404 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль