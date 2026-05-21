Брестская крепость: там, где началась война

Исследовать забытый остров и услышать истории его защитников
Для многих история Брестской крепости ограничивается Главным монументом. Но есть и другая её часть — тихая, почти заброшенная. Там вы попадёте в места, которые вряд ли отыщете сами. А если и отыщете, то без знания контекста они останутся просто руинами — красивыми, но безмолвными. Я же помогу сложить мозаику истории целиком и создать исчерпывающую картину.
Описание экскурсии

Мы пройдём туда, куда редко доходят путешественники, и осмотрим крепость изнутри, без парадного лоска. Обсудим истории тех, кто встретил войну в самом уязвимом месте — в госпиталях, — и тех, кто пытался их защитить.

Что вы увидите

  • Единственный подвесной мост Бреста. Он заменил довоенный автомобильный мост — стратегический объект, за который шли ожесточённые бои
  • Пороховой погреб 19 века. Мрачное, аутентичное место, где можно ощутить мощь и холод настоящей крепостной стены
  • Панораму с развилки Мухавца. Отсюда открывается неожиданный ракурс: все известные монументы видны как на ладони, но вы смотрите на них из «тыла» истории
  • Кольцевую казарму и Холмские ворота с их южной, непарадной стороны
  • Госпитальный морг и руины Бернардинского монастыря. К началу войны в его стенах размещался военный госпиталь
  • Южные ворота. Самые красивые и самые безлюдные ворота крепости, скрытые вдали от проторённых дорог

О чём вы узнаете

  • Что было на этом острове задолго до войны
  • Какая обстановка царила на границе в последние мирные дни
  • О чём думали и что чувствовали командиры, солдаты, их семьи
  • Почему командный состав армии, принявшей первый удар, вскоре после начала войны попал под жернова репрессий
  • Что происходило в ту роковую ночь с ранеными, больными и медсёстрами, которые первыми оказались под шквальным огнём
  • Как персонал, жертвуя собой, пытался спасти беспомощных пациентов

У меня с собой большой архив фотографий: довоенные снимки мирного гарнизона, немецкая фотохроника штурма. Вы сможете сравнить прошлое и настоящее, стоя на том самом месте, где они сделаны.

Организационные детали

Большая часть экскурсии будет проходить по грунтовым дорогам: обязательно нужна удобная обувь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе главной парковки Брестской крепости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 5261 туриста
Я родился и вырос в Бресте. Закончил исторический факультет Брестского государственного университета. Чем больше узнаю свой город, тем больше хочется его изучать. И он постоянно дает для этого новые возможности. В какой-то момент понял, что хочу делиться своими знаниями с путешественниками. Этим и продолжаю заниматься по сей день.

Отзывы и рейтинг

Огромное спасибо Олегу за потрясающую экскурсию! Невозможно описать словами полученные эмоции!

Несмотря на дождь и местами ливень, слушать его было настолько интересно, что совершенно незаметно прошло запланированное время и плюс еще
час и не хотелось завершать встречу.

Материал подан настолько понятно, интересно и увлекательно, что возникало ощущение, что Олег лично пережил все, о чем рассказывал. На любые вопросы отвечал мгновенно, без запинки и раздумий, а это говорит о том, что его знания гораздо шире того, что входит в стандартную программу экскурсии.

Неожиданным сюрпризом стало то, что маршрут не был в самой крепости, а вышел за его предел - об этом мы узнали уже на месте, но в итоге оказалось, что это намного интереснее, мы узнали множество увлекательных моментом, в том числе Олег показал нам место, то самое дерево с которого начинался фильм Брестская крепость, рассказал несколько деталей о съемках самого фильма, в которых он кстати сам принимал участие. Рассказывал о местах, деталях, проводил нас в бункер, и всего этого конечно в самой крепости никто вам не расскажет. Экскурсия оказалась даже интереснее и эмоциональнее чем мы себе представляли и чем было описано в описании!

Особенно хочу отметить, что рассказы Олега настолько тронули, что местами на глазах наворачивались слезы, это говорит о настоящем таланте, заинтересованности экскурсовода - а не просто донести факты прописанные в книгах, а пробудить настоящие глубокие чувства.

От всей души благодарю и рекомендую Олега как исключительного специалиста!

Экскурсия нам очень понравилась, столько информации, интересные факты, материал преподносится доступным языком, а главное Максим все рассказывает только с точки зрения истории, без искажения, что сегодня особенно ценно! Человек болеет своим делом!
Отоичный гид! Показал Брестскую крепость со всех сторон. Чувствуется увлеченность историей и погруженность в детали. Отлично удерживает внимание детей. Спасибо!!!
