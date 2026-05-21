Для многих история Брестской крепости ограничивается Главным монументом. Но есть и другая её часть — тихая, почти заброшенная. Там вы попадёте в места, которые вряд ли отыщете сами. А если и отыщете, то без знания контекста они останутся просто руинами — красивыми, но безмолвными. Я же помогу сложить мозаику истории целиком и создать исчерпывающую картину.
Описание экскурсии
Мы пройдём туда, куда редко доходят путешественники, и осмотрим крепость изнутри, без парадного лоска. Обсудим истории тех, кто встретил войну в самом уязвимом месте — в госпиталях, — и тех, кто пытался их защитить.
Что вы увидите
- Единственный подвесной мост Бреста. Он заменил довоенный автомобильный мост — стратегический объект, за который шли ожесточённые бои
- Пороховой погреб 19 века. Мрачное, аутентичное место, где можно ощутить мощь и холод настоящей крепостной стены
- Панораму с развилки Мухавца. Отсюда открывается неожиданный ракурс: все известные монументы видны как на ладони, но вы смотрите на них из «тыла» истории
- Кольцевую казарму и Холмские ворота с их южной, непарадной стороны
- Госпитальный морг и руины Бернардинского монастыря. К началу войны в его стенах размещался военный госпиталь
- Южные ворота. Самые красивые и самые безлюдные ворота крепости, скрытые вдали от проторённых дорог
О чём вы узнаете
- Что было на этом острове задолго до войны
- Какая обстановка царила на границе в последние мирные дни
- О чём думали и что чувствовали командиры, солдаты, их семьи
- Почему командный состав армии, принявшей первый удар, вскоре после начала войны попал под жернова репрессий
- Что происходило в ту роковую ночь с ранеными, больными и медсёстрами, которые первыми оказались под шквальным огнём
- Как персонал, жертвуя собой, пытался спасти беспомощных пациентов
У меня с собой большой архив фотографий: довоенные снимки мирного гарнизона, немецкая фотохроника штурма. Вы сможете сравнить прошлое и настоящее, стоя на том самом месте, где они сделаны.
Организационные детали
Большая часть экскурсии будет проходить по грунтовым дорогам: обязательно нужна удобная обувь.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе главной парковки Брестской крепости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Бресте
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5261 туриста
Я родился и вырос в Бресте. Закончил исторический факультет Брестского государственного университета. Чем больше узнаю свой город, тем больше хочется его изучать. И он постоянно дает для этого новые возможности. В какой-то момент понял, что хочу делиться своими знаниями с путешественниками. Этим и продолжаю заниматься по сей день.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Огромное спасибо Олегу за потрясающую экскурсию! Невозможно описать словами полученные эмоции!
Несмотря на дождь и местами ливень, слушать его было настолько интересно, что совершенно незаметно прошло запланированное время и плюс еще
Я
Экскурсия нам очень понравилась, столько информации, интересные факты, материал преподносится доступным языком, а главное Максим все рассказывает только с точки зрения истории, без искажения, что сегодня особенно ценно! Человек болеет своим делом!
А
Отоичный гид! Показал Брестскую крепость со всех сторон. Чувствуется увлеченность историей и погруженность в детали. Отлично удерживает внимание детей. Спасибо!!!
