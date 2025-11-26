Индивидуальное (только для вашей семьи) и никем неповторимое путешествие вглубь Беловежской пущи на комфортном микроавтобусе с профессиональным гидом.
Вас ждут 600-летний дуб, «Царский тракт», старинные мостики с орлами и дегустация крепкой «Пущанки» с фирменной закуской.
По пути — интересные факты о Беларуси, бонусный осмотр Каменецкой башни и возможность посетить музеи нацпарка.
Описание экскурсии
МЫ ЗАЕЗЖАЕМ ПРЯМО В ЦЕНТР БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ! У НАС ИМЕЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА! Наша профессиональная команда встретит вас в любой точке Бреста и после экскурсии с комфортом доставит обратно. Поездка пройдёт на современном микроавтобусе с кондиционером, просторным багажным отделением и детскими автокреслами для самых маленьких пассажиров. На пути к Беловежской пуще (маршрут около 60 км) вы услышите увлекательный рассказ об истории Беларуси, её становлении и развитии, о событиях, оставивших яркий след в судьбе страны.
Экскурсия по древнейшему лесу Европы
В национальном парке вы отправитесь исследовать уникальную Беловежскую пущу:
полюбуетесь живописными озёрами и ландшафтами, • увидите знаменитый 600-летний дуб и 350-летнюю сосну, • услышите удивительные истории о жизни дикой природы и приключениях охотников, • пройдёте по «Царскому тракту» и старинным мостикам, украшенным двуглавыми орлами, • продегустируете фирменный крепкий напиток «Пущанка» (50°) с фирменной закуской. Продолжительность экскурсии по территории нацпарка — около 2,5 часов. Дополнительные возможности После основной программы самостоятельно (за отдельную плату) можно посетить:.
музей природы, • археологический музей под открытым небом. Приятный бонус По пути — внешний осмотр знаменитой Каменецкой башни (Белой Вежи) и экскурсионный рассказ о её истории. Важная информация: Внимание! В обязательном порядке перед внесением предоплаты уточнить возможность проведения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Брест-Беловежская пуща-Брест
- Экскурсия по Пуще
- Дегустация
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты в музей природы и археологический музей
- Входные билеты в Каменецкую башню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ваше место нахождения
Завершение: Брест, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Внимание! В обязательном порядке перед внесением предоплаты уточнить возможность проведения
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
