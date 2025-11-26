МЫ ЗАЕЗЖАЕМ ПРЯМО В ЦЕНТР БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ! У НАС ИМЕЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА! Наша профессиональная команда встретит вас в любой точке Бреста и после экскурсии с комфортом доставит обратно. Поездка пройдёт на современном микроавтобусе с кондиционером, просторным багажным отделением и детскими автокреслами для самых маленьких пассажиров. На пути к Беловежской пуще (маршрут около 60 км) вы услышите увлекательный рассказ об истории Беларуси, её становлении и развитии, о событиях, оставивших яркий след в судьбе страны.

Экскурсия по древнейшему лесу Европы

В национальном парке вы отправитесь исследовать уникальную Беловежскую пущу:

полюбуетесь живописными озёрами и ландшафтами, • увидите знаменитый 600-летний дуб и 350-летнюю сосну, • услышите удивительные истории о жизни дикой природы и приключениях охотников, • пройдёте по «Царскому тракту» и старинным мостикам, украшенным двуглавыми орлами, • продегустируете фирменный крепкий напиток «Пущанка» (50°) с фирменной закуской. Продолжительность экскурсии по территории нацпарка — около 2,5 часов. Дополнительные возможности После основной программы самостоятельно (за отдельную плату) можно посетить:.

полюбуетесь живописными озёрами и ландшафтами, • увидите знаменитый 600-летний дуб и 350-летнюю сосну, • услышите удивительные истории о жизни дикой природы и приключениях охотников, • пройдёте по «Царскому тракту» и старинным мостикам, украшенным двуглавыми орлами, • продегустируете фирменный крепкий напиток «Пущанка» (50°) с фирменной закуской. Продолжительность экскурсии по территории нацпарка — около 2,5 часов. Дополнительные возможности После основной программы самостоятельно (за отдельную плату) можно посетить:.

музей природы, • археологический музей под открытым небом. Приятный бонус По пути — внешний осмотр знаменитой Каменецкой башни (Белой Вежи) и экскурсионный рассказ о её истории. Важная информация: Внимание! В обязательном порядке перед внесением предоплаты уточнить возможность проведения.