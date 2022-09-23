Еврейское наследие Бреста

Погулять по старинным улицам и узнать историю местной еврейской общины

В душе и облике Бреста оставили след разные народы. Мы поговорим о его еврейской общине — во все времена она играла значимую роль в жизни города. Я покажу бывшую синагогу, расскажу о судьбах некоторых посещавших ее людей и затрону тему Холокоста. А еще вы услышите невероятную историю спасения семьи Гринбергов и увидите дом, где они жили.
Еврейское наследие Бреста
Еврейское наследие Бреста
Еврейское наследие Бреста
Еврейское наследие Бреста
Еврейское наследие Бреста
Еврейское наследие Бреста
Еврейское наследие Бреста
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Описание

Что вас ожидает

Еврейский Брест: жизнь и судьбы

С 14 века еврейская община была одной из самых многочисленных в городе, порой она составляла до половины его населения. Я расскажу, как она росла и развивалась, в каких районах селились ее представители и как они жили. Какое участие принимали в местной политике, как взаимодействовали с другими культурами и религиями, с какими проблемами сталкивались и какими методами их решали.

Синагога, гетто и старинные дома

Вы увидите дома и особняки, где когда-то жили еврейские семьи. Отыщете старую синагогу, которую невозможно распознать без проводника, и услышите ее историю. Кроме того, я покажу мемориальный знак на территории бывшего гетто. Раскрою, сколько времени и по каким законам оно существовало, как охранялась его территория и как некоторым семьям все-таки удалось из него спастись.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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