👣 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
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Лучшие месяцы для экскурсии по еврейскому наследию Бреста - с мая по сентябрь. В это время года комфортнее всего проводить пешеходные экскурсии, а также можно насладиться приятной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бывшая синагога
Мемориальный знак на территории бывшего гетто
Дома и особняки еврейских семей
Описание экскурсии
Еврейский Брест: жизнь и судьбы
С 14 века еврейская община была одной из самых многочисленных в городе, порой она составляла до половины его населения. Я расскажу, как она росла и развивалась, в каких районах селились ее представители и как они жили. Какое участие принимали в местной политике, как взаимодействовали с другими культурами и религиями, с какими проблемами сталкивались и какими методами их решали.
Синагога, гетто и старинные дома
Вы увидите дома и особняки, где когда-то жили еврейские семьи. Отыщете старую синагогу, которую невозможно распознать без проводника, и услышите ее историю. Кроме того, я покажу мемориальный знак на территории бывшего гетто. Раскрою, сколько времени и по каким законам оно существовало, как охранялась его территория и как некоторым семьям все-таки удалось из него спастись.
Организационные детали
Остаток стоимости нужно будет передать гиду в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ на день проведения экскурсии
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Главпочтамт Машерова 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5948 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид и историк по образованию. И если вы решили посетить наш город — добро пожаловать! Я с огромным удовольствием вас с ним познакомлю. Можно читать дальшеуменьшить
сказать, что мне очень повезло, так как моё главное увлечение в жизни стало моей работой. Тексты своих экскурсий я разрабатываю так, чтобы интересно было всем участникам группы: тем, кто хорошо знает историю, и тем, у кого в знаниях есть пробелы. Скучать во время экскурсии и считать время до её окончания, могу уверить, не будет никто!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина
Татьяна, спасибо!! это было так тепло, так трепетно! . Как будто оказалась в моем детстве. Оно прошло не в Белоруси, но, в местечке, входившем когда- то в черту оседлости. очень рекомендую эту прогулку, дружескую, уютную всем! не оолько тем, кому важно помнить и чувствовать свои корни, а и тем, кто хочет знать и понимать живую историю, думать, и чувствовать!
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Т
Татьяна
Очень интересная экскурсия. Прекрасное изложение материала. Татьяна, спасибо большое!
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Оксана
Изумительная экскурсия. Интересно, познавательно, душевно. Огромное спасибо Татьяне за подаренные знания и впечатления!
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Дарья
10 звезд из 5 очаровательной Татьяне! Великолепная экскурсия, наполненная историями до мурашек (буквально). Несколько раз захватывало дух от невероятных поворотов судьбы и жизненных случайностей героев этого маршрута. Ощущение после экскурсии как читать дальшеуменьшить
будто посмотрела несколько фильмов. Татьяна — очень приятная девушка, эрудированная, с большой любовью рассказывающая об удивительной жизни брестчан и их потомков. Рекомендую всем эту экскурсию и сама обязательно вернусь к Татьяне на новые маршруты!
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Н
Наталья
Очень рекомендую данную экскурсию с экскурсоводом Татьяной. Рассказ эмоциональный, интересный, слушала, будто документальный фильм смотрела! Татьяна так много знает и старалась успеть всё до нас донести. Не было ни одной минуты в тишине! Нам очень понравилось, огромное спасибо!
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Елена
Очень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одном дыхании, увидела с Татьяной места с которыми точно не познакомишься при самостоятельной прогулке. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть и услышать не стандартную обзору.