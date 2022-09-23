С 14 века еврейская община была одной из самых многочисленных в городе, порой она составляла до половины его населения. Я расскажу, как она росла и развивалась, в каких районах селились ее представители и как они жили. Какое участие принимали в местной политике, как взаимодействовали с другими культурами и религиями, с какими проблемами сталкивались и какими методами их решали.
Вы увидите дома и особняки, где когда-то жили еврейские семьи. Отыщете старую синагогу, которую невозможно распознать без проводника, и услышите ее историю. Кроме того, я покажу мемориальный знак на территории бывшего гетто. Раскрою, сколько времени и по каким законам оно существовало, как охранялась его территория и как некоторым семьям все-таки удалось из него спастись.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.