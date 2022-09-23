В душе и облике Бреста оставили след разные народы. Мы поговорим о его еврейской общине — во все времена она играла значимую роль в жизни города. Я покажу бывшую синагогу, расскажу о судьбах некоторых посещавших ее людей и затрону тему Холокоста. А еще вы услышите невероятную историю спасения семьи Гринбергов и увидите дом, где они жили.

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Описание

Что вас ожидает

Еврейский Брест: жизнь и судьбы

С 14 века еврейская община была одной из самых многочисленных в городе, порой она составляла до половины его населения. Я расскажу, как она росла и развивалась, в каких районах селились ее представители и как они жили. Какое участие принимали в местной политике, как взаимодействовали с другими культурами и религиями, с какими проблемами сталкивались и какими методами их решали.

Синагога, гетто и старинные дома

Вы увидите дома и особняки, где когда-то жили еврейские семьи. Отыщете старую синагогу, которую невозможно распознать без проводника, и услышите ее историю. Кроме того, я покажу мемориальный знак на территории бывшего гетто. Раскрою, сколько времени и по каким законам оно существовало, как охранялась его территория и как некоторым семьям все-таки удалось из него спастись.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.