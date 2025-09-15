Любимый уютный Брест… Неспешная прогулка по центру откроет вам его тайны и забытые факты, познакомит с архитектурой, заведёт в старые дворики, вернёт в ушедшие времена. Ближе к заходу солнца вы встретитесь со знаменитым фонарщиком, посмотрите, как он зажигает огни и загадаете желание — вернуться в этот прекрасный город. Жду вас в гости!

Описание экскурсии

Я познакомлю вас с родным городом! Работа в архивах позволила мне изучить много уникальных фактов. Как историку, мне всегда интересно искать новую информацию, а как гиду — делиться ею.

Вы узнаете об основных периодах в жизни Бреста — от времён создания и до сегодняшнего дня. Услышите легенду о Берестье, временах Великого Литовского княжества, периоде в составе Российской империи и многом другом.

Исследуем и непарадную сторону — старые еврейские кварталы. Увидим первый СПА-салон, аптеку Гринберга и вдовью церковь. Постараемся найти спрятанную синагогу и выясним, где стоял первый телеграф.

В конце познакомимся с легендой города — фонарщиком и посмотрим на церемонию зажжения фонарей. Останется время — зайдём на чашечку кофе, обсудим, что ещё посмотреть в Бресте и какие сувениры купить.

Итак, в нашей программе:

Исторический центр Бреста и квартал улицы Леваневского

Бывшая мужская Алексеевская гимназия и Зимний сад

Свято-Николаевская церковь — памятник моряком-участникам русско-японской войны

Костёл Воздвижения Святого Креста — один из старейших и красивейших в области

Аллея литературных фонарей и улица Советская — брестский Арбат

Организационные детали

Экскурсию можно провести и днём (без церемонии зажжения фонарей, но с рассказами о фонарщике) — подробности и время начала уточняйте в переписке.