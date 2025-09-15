Я познакомлю вас с родным городом! Работа в архивах позволила мне изучить много уникальных фактов. Как историку, мне всегда интересно искать новую информацию, а как гиду — делиться ею.
Вы узнаете об основных периодах в жизни Бреста — от времён создания и до сегодняшнего дня. Услышите легенду о Берестье, временах Великого Литовского княжества, периоде в составе Российской империи и многом другом.
Исследуем и непарадную сторону — старые еврейские кварталы. Увидим первый СПА-салон, аптеку Гринберга и вдовью церковь. Постараемся найти спрятанную синагогу и выясним, где стоял первый телеграф.
В конце познакомимся с легендой города — фонарщиком и посмотрим на церемонию зажжения фонарей. Останется время — зайдём на чашечку кофе, обсудим, что ещё посмотреть в Бресте и какие сувениры купить.
Итак, в нашей программе:
Исторический центр Бреста и квартал улицы Леваневского
Бывшая мужская Алексеевская гимназия и Зимний сад
Свято-Николаевская церковь — памятник моряком-участникам русско-японской войны
Костёл Воздвижения Святого Креста — один из старейших и красивейших в области
Аллея литературных фонарей и улица Советская — брестский Арбат
Организационные детали
Экскурсию можно провести и днём (без церемонии зажжения фонарей, но с рассказами о фонарщике) — подробности и время начала уточняйте в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 461 туриста
Я родилась и училась в любимом Бресте. Историк, переводчик, человек, влюблённый в своё дело. Работаю экскурсоводом более 10 лет. Ещё одна любимая работа — переводчик. Одно другому не мешает, наоборот, читать дальше
дополняет. Часто ищу информацию в иностранных источниках и сама люблю путешествовать. В моей копилке почти 20 стран, думаю, будет и больше. Всё, чему учусь, с радостью отдаю другим. Рада новым знакомствам и новым людям. Жду на своих экскурсиях!
С
Сергей
15 сен 2025
Хочется отметить прекрасное знание города, коммуникативные способности Натальи и любовь к городу! Прекрасные познания в области архитектуры и истории города! Прекрасный гид! Всем рекомендую!
Дата посещения: 2 сентября 2025
М
Марина
3 сен 2025
Остались очень довольны .Экскурсия очень интересная. Наталье , огромное спасибо!
Дата посещения: 3 сентября 2025
М
Максим
2 ноя 2025
лучший гид, с удовольствием провели 2,5 часа
Л
Людмила
1 ноя 2025
Большое спасибо Наталье за чудесную и познавательную прогулку! Отдельно хочется отметить профессионализм и готовность предоставить разностороннюю дополнительную информацию. И отдельная благодарность за рекомендацию кафе УОзера, потрясающе вкусно!
П
Павел
29 окт 2025
Всё прошло просто замечательно. Супруга и дети в восторге. Меня впечатлило влияние европейских культур на облик города. Спасибо большое!
К
Ксения
29 окт 2025
Замечательная экскурсия! Прогулялись по улочкам и двориками Бреста, увиделись с фонарщиком и узнали про архитектуру города и историю домов. Даже не заметили как пролетело время. Спасибо большое Наталье за экскурсию и увлекательную беседу!
Светлана
26 окт 2025
Экскурсия прошла великолепно! Узнали очень много интересных фактов про Брест, однозначно влюбились и теперь обязательно вернемся снова❤️ Спасибо огромное Наталье за прекрасный вечер!
Е
Екатерина
26 окт 2025
Наталья - отличный гид, рассказала нам много интересного! Даже «организовала отдельный доступ» для загадывания желания к фонарщику!))) Спасибо вам, рекомендуем!)
Н
Наталья
19 окт 2025
Экскурсию "Вечерние улицы Бреста" нам проводила Наталья. Все путешествие по городу прошло на одном дыхании, мы узнали много интересного. Увлекательная экскурсия, проведена очень тепло и с тонким чувством юмора. Видно, читать дальше
что экскурсовод любит свой город, знает его историю и с живым интересом рассказывает о нём. Брест очень понравился. Благодаря Наталье, мы прониклись духом этого замечательного города со своим собственным фонарщиком! Спасибо большое Наталье. Всем рекомендуем эту экскурсию!
Л
Любовь
17 окт 2025
Экскурсия супер! Экскурсовода Наталью очень рекомендуем! Влюбились в Брест 🫶🫶🫶
А
Андрей
14 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Наталья знает и любит свой город, ее рассказ для нас - замечательное знакомство с Брестом. Очень понравилось.
Н
Наталия
8 окт 2025
Потрясающая экскурсия!! Очень интересный рассказ про город, очень понравилось знакомство с фонарщиком!! Отдельное спасибо экскурсоводу за терпение (дети немного капризничали) Советую всем, всё было 100 из 100!!
Д
Дмитрий
5 окт 2025
Было очень интересно и познавательно, плюс спасибо за рекомендацию очень хорошего кафе!
Р
Рута
29 сен 2025
Организовывала экскурсию для подростков. Выбрала Наталью. И не ошиблась. Наталья не просто отлично владеет информацией, но и прекрасно умеет донести ее до слушателей. Ребята (а подростки те ещё любители слушать) сами потом сказали, что с Натальей ьыло ОЧЕНЬ интересно. Ну и восхитительный бонус в виде эксклюзивного общения с Виктором Петровичем оказался очень неожиданным и приятным. Спасибо Вам, Наталья!
Сергей
29 сен 2025
Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. По нашей просьбе, Наталья провела экскурсию днём. Наталья прекрасный гид. Хорошее изложение материала, при возникновении вопросов отвечает сразу и полно. Это было первое посещение Бреста, с Натальей мы узнали много интересного, прошли по старым дворам. Получили некоторые лайфаки, для самостоятельной прогулки по Бресту. Нам очень понравилось!