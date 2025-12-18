Как насчёт отправиться из Бреста в прошлое и прикоснуться к древним тайнам? На пешей прогулке вас ждут многовековые замки и костёлы, легенды и удивительная атмосфера Гродно — города, где прошлое соседствует с современностью.

Переезд и знакомство с городом

Комфортабельный трансфер из Бреста в Гродно на микроавтобусе с кондиционером и просторным багажным отделением.

Пешая обзорная экскурсия

С профессиональным гидом вы прогуляетесь по историческому центру и увидите:

Замковую гору — место, где расположены Старый и Новый замки, свидетели событий прошедших веков

Пожарную каланчу — в 11:59 здесь раздаётся сигнал гродненского трубача

Гродненскую хоральную синагогу 16 века — одну из старейших в Восточной Европе

Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь с удивительной историей основания

Драматический театр и Бернардинский костёл — архитектурные символы города

Табачную фабрику Шерешевского — промышленного гиганта конца 19 века

Дом купца Муравьёва — с легендами о подземельях и тайных ходах

Фарный костёл — барочный шедевр с чудотворной иконой Матери Божьей Конгрегатской

Еврейское гетто — напоминание о трагических страницах 20 века

Каложскую церковь — древнейший храм города с более чем 800-летней историей

Свободное время

После экскурсии у вас будет 3 часа для самостоятельных прогулок, отдыха и фотографий.

Ориентировочный тайминг

3,5 часа — переезд из Бреста в Гродно

3 часа — обзорная экскурсия по городу

3 часа — свободное время в Гродно

3,5 часа — обратный путь в Брест

Организационные детали