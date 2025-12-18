Как насчёт отправиться из Бреста в прошлое и прикоснуться к древним тайнам? На пешей прогулке вас ждут многовековые замки и костёлы, легенды и удивительная атмосфера Гродно — города, где прошлое соседствует с современностью.
Описание экскурсии
Переезд и знакомство с городом
Комфортабельный трансфер из Бреста в Гродно на микроавтобусе с кондиционером и просторным багажным отделением.
Пешая обзорная экскурсия
С профессиональным гидом вы прогуляетесь по историческому центру и увидите:
- Замковую гору — место, где расположены Старый и Новый замки, свидетели событий прошедших веков
- Пожарную каланчу — в 11:59 здесь раздаётся сигнал гродненского трубача
- Гродненскую хоральную синагогу 16 века — одну из старейших в Восточной Европе
- Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь с удивительной историей основания
- Драматический театр и Бернардинский костёл — архитектурные символы города
- Табачную фабрику Шерешевского — промышленного гиганта конца 19 века
- Дом купца Муравьёва — с легендами о подземельях и тайных ходах
- Фарный костёл — барочный шедевр с чудотворной иконой Матери Божьей Конгрегатской
- Еврейское гетто — напоминание о трагических страницах 20 века
- Каложскую церковь — древнейший храм города с более чем 800-летней историей
Свободное время
После экскурсии у вас будет 3 часа для самостоятельных прогулок, отдыха и фотографий.
Ориентировочный тайминг
3,5 часа — переезд из Бреста в Гродно
3 часа — обзорная экскурсия по городу
3 часа — свободное время в Гродно
3,5 часа — обратный путь в Брест
Организационные детали
- Транспорт: микроавтобус RENAULT Trafic Long
- Детские автокресла и бустеры предоставляются бесплатно — по запросу
- Входные билеты в музеи и объекты оплачиваются отдельно (по желанию в свободное время)
- Экскурсию проводит лицензированный гид из Гродно
- В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 151 туриста
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма. В
Входит в следующие категории Бреста
