Беловежская пуща — заповедный массив, где легко потеряться без проводника. Мы отправимся в короткое путешествие, чтобы успеть увидеть главное: музей природы, вольеры с зубрами и другими животными, а также Каменецкую башню. По дороге вы услышите историю пущи — от королевских охот до включения в списки ЮНЕСКО и подписания Беловежского соглашения.

Описание экскурсии

Дорожная экскурсия

По пути я расскажу о Бресте, Беловежской пуще и пущанских животных. Выясним, сколько зубров сейчас живет в Беловежской пуще, как в разные периоды её охраняли, уничтожали и восстанавливали. Обсудим, когда и почему пущу внесли в список ЮНЕСКО, где подписывалось знаменитое Беловежское соглашение и как появилась песня «Беловежская пуща».

Музей природы

Мы пройдём три зала музея, вы узнаете о жизни и повадках животных, королевских охотах и быте коренных жителей пущи.

Вольеры с животными

Их протяжённость — около 1 км. В условиях, близких к естественным, обитают зубры, волки, лошади, кабаны, олени и другие представители пущанской фауны.

Каменецкая башня

В Каменце осмотрим башню, которой около 750 лет, но она прекрасно сохранилась. Вы узнаете, кто и зачем её построил, какие эпохи она пережила и в чём её архитектурная особенность.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе, бустер бесплатно, детское автомобильное кресло за доплату — 15 бел. руб.

В стоимость входит экскурсия в дороге, вокруг Каменецкой башни и в музее природы, информационное сопровождение в вольерах. Время на обед не предусмотрено

Дополнительные расходы