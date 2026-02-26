Мои заказы

Лайт-путешествие в Беловежскую пущу - из Бреста

Обойти Каменецкую башню и посмотреть на зубров
Беловежская пуща — заповедный массив, где легко потеряться без проводника.

Мы отправимся в короткое путешествие, чтобы успеть увидеть главное: музей природы, вольеры с зубрами и другими животными, а также Каменецкую башню.

По дороге вы услышите историю пущи — от королевских охот до включения в списки ЮНЕСКО и подписания Беловежского соглашения.
Описание экскурсии

Дорожная экскурсия

По пути я расскажу о Бресте, Беловежской пуще и пущанских животных. Выясним, сколько зубров сейчас живет в Беловежской пуще, как в разные периоды её охраняли, уничтожали и восстанавливали. Обсудим, когда и почему пущу внесли в список ЮНЕСКО, где подписывалось знаменитое Беловежское соглашение и как появилась песня «Беловежская пуща».

Музей природы

Мы пройдём три зала музея, вы узнаете о жизни и повадках животных, королевских охотах и быте коренных жителей пущи.

Вольеры с животными

Их протяжённость — около 1 км. В условиях, близких к естественным, обитают зубры, волки, лошади, кабаны, олени и другие представители пущанской фауны.

Каменецкая башня

В Каменце осмотрим башню, которой около 750 лет, но она прекрасно сохранилась. Вы узнаете, кто и зачем её построил, какие эпохи она пережила и в чём её архитектурная особенность.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе, бустер бесплатно, детское автомобильное кресло за доплату — 15 бел. руб.
  • В стоимость входит экскурсия в дороге, вокруг Каменецкой башни и в музее природы, информационное сопровождение в вольерах. Время на обед не предусмотрено
  • Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
  • Экскурсию можно провести для группы до 8 человек: если вас больше 5, за каждого дополнительного участника доплата 1000 ₽
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вольеры: взрослый — 10 бел. руб., детский — 7 бел. руб.
  • Музей природы: взрослый — 10 бел. руб., детский — 7 бел. руб.
    Дошкольники бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 2594 туристов
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.

