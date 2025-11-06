Брест, отметивший тысячелетие, привлекает своими достопримечательностями. На экскурсии посетите Памятник Тысячелетия, аллею кованых фонарей и старинные площади. Путешествие продолжится в Беловежской пуще, где обитают зубры. По дороге откроются исторические Чернавчицы и Каменец с древними храмами. В пуще ждут прогулки вдоль вольеров, музей природы и традиционные блюда. Это уникальная возможность погрузиться в историю и природу Брестской области
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические памятники Бреста
- 🌳 Природа Беловежской пущи
- 🦌 Встреча с зубрами
- 🏰 Древние сооружения Каменца
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🥞 Дегустация местных блюд
Что можно увидеть
- Памятник Тысячелетия
- Аллея кованых фонарей
- Костёл Святой Троицы
- Каменецкая башня
- Свято-Симеоновский храм
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Административный центр Бреста
- Современные района города
- Железнодорожный вокзал
Затем отправимся в Беловежскую пущу — старейший лес на европейском континенте и место обитания самой большой популяции зубров в мире. Находится в 60 км от Бреста.
По дороге в пущу:
- Мы посетим деревню Чернавчицы, принадлежавшую роду Радзивилов
- Увидим костёл Святой Троицы 16 века и деревянную церковь Параскевы Пятницы 19 века
- Проедем по небольшим населённым пунктам Брестской области, у каждого из которых — своя легенда
- Остановимся в городке Каменец, где находится самое древнее оборонительное сооружение Беларуси — Каменецкая башня 13 века, а также Свято-Симеоновский храм с иконостасом из морёного дуба, которому более 100 лет
В Беловежской пуще:
- Мы прогуляемся вдоль вольеров с зубром, медведем, волками
- Отправимся к небольшому озеру, где я расскажу об уникальном лесном массиве и его обитателях
- Отведаем пущанских блинов или традиционных драников
- Посетим Музей природы, где хранятся уникальные предметы и фотографии разных периодов истории Беловежской пущи
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Renault Grand Scenic
- По пуще будем гулять пешком — маршрут займёт около 3 км, поэтому необходима удобная обувь и одежда по погоде. Можно взять угощения для животных: порезанные яблоки или морковку
- Дополнительные расходы: 12 белорусский рублей — билет в вольеры с животными, 12 белорусский рублей — вход в Музей природы
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 1167 туристов
Меня зовут Инна. Я очень люблю родной Брест, с трепетом отношусь к его истории, постоянно открываю для себя что-то новое и интересное. Всегда с радостью делюсь своими открытиями с путешественниками. С нетерпением жду нашей встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
С
Светлана
6 ноя 2025
Мы ездили на экскурсию с гидом Юля. В полном восторге! По дороге сделали три остановки, но самое главное это было конечно же в Беловежской пуще. Спасибо огромное Юленьке, и за
Н
Наталья
1 ноя 2025
Экскурсию сегодня провела с нами Юля, коллега Инны. Мы с дочкой (9 лет) в восторге. Юля за нами приехала точно в назначенное время, пока мы ехали до Пущи рассказывала про Брест много чего интересного и познавательного. В Пуще провела замечательную, суперскую экскурсию. Советую этого экскурсовода, мы с дочкой в восторге. Юля, спасибо Вам большое!!!!
И
Илья
8 окт 2025
Всей семьёй посетили экскурсию в Беловежскую пущу, и это было удивительное путешествие!
Мы отправились в путь на комфортабельном автомобиле, что сделало дорогу приятной и удобной. По прибытии в пущу нас ждал
Мы отправились в путь на комфортабельном автомобиле, что сделало дорогу приятной и удобной. По прибытии в пущу нас ждал
Елена
25 сен 2025
Гид Юлия,Человек, который горячо любит свой край и поэтому экскурсия была наполнена теплотой, любовью. Много было дано интересной, познавательной информации. Восторг от экскурсии! Мы полюбили Белоруссию ещё больше! Без условно, Рекомендуем данную экскурсию.
Андрей
22 сен 2025
Гид Юлия.
Просто ШИКАРНО!!!
Комфортно, спокойно, весь маршрут продуман до мелочей.
Приехали в Католический Храм, а он закрыт.
Юля куда то позвонила и храм открыли через пару минут!
Организованна посадка и встреча с автобуса по
Просто ШИКАРНО!!!
Комфортно, спокойно, весь маршрут продуман до мелочей.
Приехали в Католический Храм, а он закрыт.
Юля куда то позвонила и храм открыли через пару минут!
Организованна посадка и встреча с автобуса по
Владислав
16 авг 2025
Вместо Инны, экскурсию провела Юлия. Но это была достойная замена. Интересный рассказ о достопримечательностях Беларуси по пути следования в Беловежскую Пущу. За билетами на обзорную экскурсию не пришлось стоять в
Елена
18 июн 2025
Инна отличный гид! Очень любит свою страну, город и делится этим с нами! Однозначно рекомендую!
Д
Дмитрий
16 июн 2025
Были на экскурсии в Беловежская пуще с Инной 14 июня. Все очень понравилось. Инна очень приятный человек и рассказчик. Сразу наладила контакт с сыном (11 лет) и в последствии они
Елена
8 июн 2025
Посетили данную экскурсию в последний день пребывания в Беларуси и нисколько не пожалели! Каждый из членов семьи остался доволен (кто в восторге от аистов и животных, кто-то от Пущенского самогона, а кто-то от лавины информации). Инна очень приятная и спокойная экскурсовод с огромной базой знаний. С удовольствием порекомендую Инну, как гида по Бресту, своим друзьям!
