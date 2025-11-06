читать дальше

пеший маршрут протяжённостью около 3 километров до озёр. Это было отличное решение, чтобы в полной мере насладиться красотой и атмосферой этого места.

Во время прогулки мы увидели вольеры с животными, которые являются обитателями пущи. Было интересно наблюдать за ними и слушать рассказ Инны об обитателях, особенно нашему 7-и летнему сыну.

Также мы посетили Музей природы, где узнали от Инны много нового об истории и особенностях этого уникального уголка природы.

Беловежская пуща оставила у нас незабываемые впечатления.

Мы рекомендуем всем, кто интересуется природой и хочет увидеть что-то действительно удивительное, посетить данную экскурсию.