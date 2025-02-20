читать дальше

мы останавливались у других достопримечательностей. Весь день Жанна старалась спланировать так, чтобы мы максимально успели всё посмотреть в Пуще - и музей природы, и вольеры, и погулять, и на обзорную экскурсию, и поесть (при большом наплыве посетителей в новогодние праздники это было крайне непросто). Всё было отлично! А место действительно сказочное!