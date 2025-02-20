9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: наследие предков
Увлекательное путешествие по Беловежской пуще с посещением древних дубов, музеев и встречей с зубрами. Откройте для себя историю и природу
Начало: В месте вашего проживания
8 мар в 09:00
11 мар в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности
Откройте для себя Брест с его тысячелетней историей и отправьтесь в Беловежскую пущу, чтобы увидеть зубров и насладиться природой. Уникальная экскурсия ждёт вас
7 мар в 09:00
11 мар в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Едем в Беловежскую пущу - из Бреста
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Бреста в Беловежскую пущу. Откройте для себя первозданную природу и познакомьтесь с обитателями леса
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений20 февраля 2025Спасибо экскурсоводу Жанне за хорошо организованную и познавательную экскурсию! Все локации были грамотно спланированы. Программа очень интенсивная. Получили много новой интересной информации. Общение происходило легко и непринужденно. На все вопросы получали расширенные ответы. Рекомендую!
- ЕЕлена16 февраля 2025Отличная экскурсия, все очень информативно, насыщенно и непринужденно. Гид замечательный
- ДДарья12 января 2025Хочу поблагодарить Жанну за прекрасную экскурсию в Беловежскую пущу! Был интересный и легкий рассказ, по пути в Пущу и обратно
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Каменецкая башня»
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