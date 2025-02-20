Каменецкая башня – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Каменецкая башня» в Бресте, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
На машине
12 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: наследие предков
Увлекательное путешествие по Беловежской пуще с посещением древних дубов, музеев и встречей с зубрами. Откройте для себя историю и природу
Начало: В месте вашего проживания
8 мар в 09:00
11 мар в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности
Откройте для себя Брест с его тысячелетней историей и отправьтесь в Беловежскую пущу, чтобы увидеть зубров и насладиться природой. Уникальная экскурсия ждёт вас
7 мар в 09:00
11 мар в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Едем в Беловежскую пущу - из Бреста
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Едем в Беловежскую пущу - из Бреста
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Бреста в Беловежскую пущу. Откройте для себя первозданную природу и познакомьтесь с обитателями леса
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    20 февраля 2025
    Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
    Спасибо экскурсоводу Жанне за хорошо организованную и познавательную экскурсию! Все локации были грамотно спланированы. Программа очень интенсивная. Получили много новой интересной информации. Общение происходило легко и непринужденно. На все вопросы получали расширенные ответы. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 февраля 2025
    Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
    Отличная экскурсия, все очень информативно, насыщенно и непринужденно. Гид замечательный
  • Д
    Дарья
    12 января 2025
    Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
    Хочу поблагодарить Жанну за прекрасную экскурсию в Беловежскую пущу! Был интересный и легкий рассказ, по пути в Пущу и обратно
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    мы останавливались у других достопримечательностей. Весь день Жанна старалась спланировать так, чтобы мы максимально успели всё посмотреть в Пуще - и музей природы, и вольеры, и погулять, и на обзорную экскурсию, и поесть (при большом наплыве посетителей в новогодние праздники это было крайне непросто). Всё было отлично! А место действительно сказочное!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Каменецкая башня»

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  5. Железнодорожный вокзал
Сколько стоит экскурсия по Бресту в марте 2025
Сейчас в Бресте в категории "Каменецкая башня" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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