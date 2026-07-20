Что вас ожидает

Вы увидите:

Свято-Николаевскую церковь начала 20 века.

бывшую улицу Дворянскую с особняками 19 столетия.

элитную застройку 1920-х годов, где и сегодня находятся жилые квартиры.

улицу, которая когда-то была межевой и граничной, а сейчас это — центр города.

главное место прогулок для гостей нашего города и местных жителей.

уютные дворики, необычные надписи и многое другое.

И узнаете:

почему городу больше 1000 лет, а здания не старше 19 века.

зачем арки жилых домов раньше запирались.

какие люди тут жили в прошлом и как живут горожане сегодня.

кто работал без выходных, отпусков и больничных — и как это связано с фонарями.

где находится место для поцелуев.

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