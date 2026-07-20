Брест — удивительный город с тысячелетней историей, в котором почти нет зданий старше 19 века. Погуляем по историческим улицам и уютным дворикам — и вы услышите об их прошлом и настоящем. Узнаете, где нужно целоваться, зачем запирать арки домов и кто работает без выходных и больничных.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
Свято-Николаевскую церковь начала 20 века.
бывшую улицу Дворянскую с особняками 19 столетия.
элитную застройку 1920-х годов, где и сегодня находятся жилые квартиры.
улицу, которая когда-то была межевой и граничной, а сейчас это — центр города.
главное место прогулок для гостей нашего города и местных жителей.
уютные дворики, необычные надписи и многое другое.
И узнаете:
почему городу больше 1000 лет, а здания не старше 19 века.
зачем арки жилых домов раньше запирались.
какие люди тут жили в прошлом и как живут горожане сегодня.
кто работал без выходных, отпусков и больничных — и как это связано с фонарями.
где находится место для поцелуев.
Организационные детали
- Мы пройдём пешком около 3 км.
- Доплата за экскурсию на месте — в белорусских рублях по курсу на день встречи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аня — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и живу в Бресте. У меня историческое образование, я более 10 лет работаю гидом. Увлекаюсь архитектурой и люблю замечать необычное в простых и знакомых вещах. Я за живое общение и запоминающиеся факты. С радостью познакомлю вас с Брестом — уникальным городом с очень интересной историей) На экскурсиях дам путешественникам знания, понимание и впечатления, и даже местных всегда найду чем удивить!
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