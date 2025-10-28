Natalia Экскурсия понравилась, спасибо.

Светлана читать дальше по самым значимым местам Бреста, познакомила с его историей, исторические факты из жизни людей того времени. Хотя, прогулка прошла не по всему Бресту, но Юлин рассказ был достаточно ёмким, чтобы понять, узнать и уже полюбить это прекрасное место, как-будто мы побывали в каждом уголке города. Огромное Юле спасибо, что есть такие гиды, которые так красиво доносят информацию для гостей уютного Бреста. Здравсвуйте. 13 октября 2025 у нас была пешая экскурсия с Юлией "Знакомство с Брестом". Экскурсия прошла на "отлично". Два часа увлекательного путешествия по самым значительным местам города. Юлия провела нас

Светлана читать дальше Это многое говорит о мастерстве рассказчика. Второй момент: бабушка 71 год за 2 часа пешком по городу не взвыла! Очень удобный темп. Для меня же важна грамотная речь экскурсовода. Правильный академический язык Юлии - это просто бальзам для моего слуха! Хорошо поставленный голос, материал воспринимается легко и не занудно. Глубокое знание предмета, интересное поднесение исторического материала, идеальное построение маршрута. И просто очень приятный человек 🤗 За 2 часа мы обошли весь центр города, познакомились со всеми достопримечательностями, задали вопросы и получили на них развернутые полные ответы. И закончили экскурсию как раз ко времени зажигания фонарей. Рекомендую экскурсию и ее автора для разных возрастных групп 👌 Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию! 👍 Самый показательный момент: 14-летнему подростку, которому, в принципе, мало что интересно, экскурсия понравилась!

Е Елена Юлия - профессионал своего дело. Влюбиться в Брест с ней очень просто. Нескучно и с юмором об истории современной и далекой. Рекомендую.

Е Елена Благодарю гида Юлию за интерескую экскурсию по историческому центру Бреста.

А Анна Замечательный гид, рассказ был интересный и познавательный, наполненный деталями, которые делают историю живой. Дала нам ценные советы о том, что еще стоит посетить в Бресте и Брестской крепости, проявив истинное гостеприимство. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу города и его истории.

Д Денис Интересная экскурсия в доступной форме по улицам и достопримечательностям Бреста. Очень рекомендуем. Грамотный и приятный экскурсовод. Большое спасибо.

Татьяна читать дальше вопросы и получали интересные ответы. Нам показали Брест таким какой он есть, включая внутренние дворики, где есть тоже очень много всего интересного. Экскурсия у нас закончилась как раз к тому моменту как на ул. Советская происходит сказочная атмосфера в виде зажигания керосиновых фонариков. Очень приятные остались впечатления, спасибо огромное. Были на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсовод Екатерина все очень интересно рассказала, показала, все по делу. Мы параллельно задавали всякие разные

Е Евгений Все прошло отлично. Очень интересно. Рекомендую 100%

К Ксения Очень хорошая экскурсия: красивые места, познавательные истории и комфортная организация.

Павел Прекрасная экскурсия!!! Мы влюбились в город Брест. Спасибо огромное за интереснейшие истории и необычные факты👍👍👍👍👍

А Александр читать дальше возникающие по ходу экскурсии вопросы был даны обстоятельные ответы. Очень понравились экскурсы в историю. Интересно выстроен маршрут. Город действительно очень красив. Я вот, к примеру, раньше ничего не знал про закопанский архитектурный стиль. Если представится такая возможность, приеду в Брест ещё раз. Были с подругой 28 июля на обзорной пешеходной экскурсии по Бресту. Экскурсию проводила Юлия. Всё замечательно, всё очень понравилось. Очень увлекательный рассказ, непринуждённая доверительная атмосфера, хорошая эрудиция рассказчика. На все

К Ксения Экскурсия прошла великолепно! Юлия просто замечательный рассказчик, было очень интересно и увлекательно. Если бы можно было поставить 10, то поставила бы 10 звёзд! Рекомендую Юлию всем кто хочет познакомиться с Брестом!

Вероника Очень интересный рассказ, подстроенный под нашу группу - под ребёнка и место жительства. С нотками здоровой иронии и огромной любовью к городу. Приедем в Брест ещё - и обязательно будем обращаться к Юлии)



Отдельная благодарность за помощь с организацией экскурсии в крепость!