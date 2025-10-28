Мои заказы

Знакомство с Брестом

Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
В Бресте каждый вечер оживают керосиновые фонари, зажигаемые фонарщиком.

Прогулка по историческому центру раскроет тайны города: от площади Свободы до памятника Тысячелетия Бреста.

Вы увидите литературные фонари, вдохновлённые Гоголем, и узнаете, как Брест связан с древним Берестьем. Пешеходная улица Советская удивит своей атмосферой, а церковь Воздвижения Святого Креста - историей. Погрузитесь в жизнь города и его уникальные традиции
5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕯️ Увидеть керосиновые фонари
  • 🏛️ Прогуляться по площади Свободы
  • 📜 Узнать историю польских вывесок
  • 🚶‍♂️ Пройтись по улице Советской
  • ⛪ Посетить церковь Воздвижения
  • 📚 Встретить героев Гоголя
Знакомство с Брестом© Юлия
Знакомство с Брестом© Юлия
Знакомство с Брестом© Юлия
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя26
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Свободы
  • Литературные фонари
  • Площадь Ленина
  • Церковь Воздвижения Святого Креста
  • Дом-музей П.М. Машерова
  • Улица Советская
  • Памятник Тысячелетия Бреста
  • Керосиновые фонари

Описание экскурсии

  • Площадь Свободы — исторический центр Бреста
  • Литературные фонари, вдохновлённые произведениями Гоголя
  • Площадь Ленина и церковь Воздвижения Святого Креста — один из старейших католических храмов города
  • Дом-музей политического деятеля Беларуси П. М. Машерова
  • Улица Советская — главная пешеходная артерия города
  • Памятник Тысячелетия Бреста
  • Керосиновые фонари, которые ежедневно вручную зажигает знаменитый брестский фонарщик

Вы узнаете:

  • почему в Бресте не осталось зданий старше 19 века
  • откуда на фасадах польские вывески
  • как формировалась современная архитектура
  • чем живёт город сегодня
  • как Брест связан с древним Берестьем
  • почему город перенесли на новое место
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 3 км
  • Все достопримечательности мы осмотрим только снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Бресте
Провела экскурсии для 187 туристов
Меня зовую Юлия и я аттестованный гид. Рада приветствовать Вас в своём родном городе! Брест — это уникальный город, со своими особенностями, невероятной историей и ярким колоритом. Если вы готовы, давайте знакомиться с ним!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Знакомство с Брестом (Natalia)Знакомство с Брестом (Natalia)Знакомство с Брестом (Natalia)Знакомство с Брестом (Natalia)Знакомство с Брестом (Natalia)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Светлана)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Татьяна)Знакомство с Брестом (Павел)Знакомство с Брестом (Павел)Знакомство с Брестом (Ксения)Знакомство с Брестом (Ксения)Знакомство с Брестом (Ксения)
Natalia
Natalia
28 окт 2025
Экскурсия понравилась, спасибо.
Экскурсия понравилась, спасибо.Экскурсия понравилась, спасибо.Экскурсия понравилась, спасибо.Экскурсия понравилась, спасибо.Экскурсия понравилась, спасибо.
Светлана
Светлана
16 окт 2025
Здравсвуйте. 13 октября 2025 у нас была пешая экскурсия с Юлией "Знакомство с Брестом". Экскурсия прошла на "отлично". Два часа увлекательного путешествия по самым значительным местам города. Юлия провела нас
читать дальше

по самым значимым местам Бреста, познакомила с его историей, исторические факты из жизни людей того времени. Хотя, прогулка прошла не по всему Бресту, но Юлин рассказ был достаточно ёмким, чтобы понять, узнать и уже полюбить это прекрасное место, как-будто мы побывали в каждом уголке города. Огромное Юле спасибо, что есть такие гиды, которые так красиво доносят информацию для гостей уютного Бреста.

Светлана
Светлана
6 окт 2025
Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию! 👍 Самый показательный момент: 14-летнему подростку, которому, в принципе, мало что интересно, экскурсия понравилась!
читать дальше

Это многое говорит о мастерстве рассказчика. Второй момент: бабушка 71 год за 2 часа пешком по городу не взвыла! Очень удобный темп. Для меня же важна грамотная речь экскурсовода. Правильный академический язык Юлии - это просто бальзам для моего слуха! Хорошо поставленный голос, материал воспринимается легко и не занудно. Глубокое знание предмета, интересное поднесение исторического материала, идеальное построение маршрута. И просто очень приятный человек 🤗 За 2 часа мы обошли весь центр города, познакомились со всеми достопримечательностями, задали вопросы и получили на них развернутые полные ответы. И закончили экскурсию как раз ко времени зажигания фонарей. Рекомендую экскурсию и ее автора для разных возрастных групп 👌

Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию!
Е
Елена
25 сен 2025
Юлия - профессионал своего дело. Влюбиться в Брест с ней очень просто. Нескучно и с юмором об истории современной и далекой. Рекомендую.
Е
Елена
23 сен 2025
Благодарю гида Юлию за интерескую экскурсию по историческому центру Бреста.
А
Анна
1 сен 2025
Замечательный гид, рассказ был интересный и познавательный, наполненный деталями, которые делают историю живой. Дала нам ценные советы о том, что еще стоит посетить в Бресте и Брестской крепости, проявив истинное гостеприимство. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу города и его истории.
Д
Денис
29 авг 2025
Интересная экскурсия в доступной форме по улицам и достопримечательностям Бреста. Очень рекомендуем. Грамотный и приятный экскурсовод. Большое спасибо.
Татьяна
Татьяна
28 авг 2025
Были на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсовод Екатерина все очень интересно рассказала, показала, все по делу. Мы параллельно задавали всякие разные
читать дальше

вопросы и получали интересные ответы. Нам показали Брест таким какой он есть, включая внутренние дворики, где есть тоже очень много всего интересного. Экскурсия у нас закончилась как раз к тому моменту как на ул. Советская происходит сказочная атмосфера в виде зажигания керосиновых фонариков. Очень приятные остались впечатления, спасибо огромное.

Были на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсоводБыли на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсовод
Е
Евгений
23 авг 2025
Все прошло отлично. Очень интересно. Рекомендую 100%
К
Ксения
15 авг 2025
Очень хорошая экскурсия: красивые места, познавательные истории и комфортная организация.
Павел
Павел
11 авг 2025
Прекрасная экскурсия!!! Мы влюбились в город Брест. Спасибо огромное за интереснейшие истории и необычные факты👍👍👍👍👍
Прекрасная экскурсия!!! Мы влюбились в город Брест. Спасибо огромное за интереснейшие истории и необычные факты👍👍👍👍👍Прекрасная экскурсия!!! Мы влюбились в город Брест. Спасибо огромное за интереснейшие истории и необычные факты👍👍👍👍👍
А
Александр
9 авг 2025
Были с подругой 28 июля на обзорной пешеходной экскурсии по Бресту. Экскурсию проводила Юлия. Всё замечательно, всё очень понравилось. Очень увлекательный рассказ, непринуждённая доверительная атмосфера, хорошая эрудиция рассказчика. На все
читать дальше

возникающие по ходу экскурсии вопросы был даны обстоятельные ответы. Очень понравились экскурсы в историю. Интересно выстроен маршрут. Город действительно очень красив. Я вот, к примеру, раньше ничего не знал про закопанский архитектурный стиль. Если представится такая возможность, приеду в Брест ещё раз.

К
Ксения
4 авг 2025
Экскурсия прошла великолепно! Юлия просто замечательный рассказчик, было очень интересно и увлекательно. Если бы можно было поставить 10, то поставила бы 10 звёзд! Рекомендую Юлию всем кто хочет познакомиться с Брестом!
Экскурсия прошла великолепно! Юлия просто замечательный рассказчик, было очень интересно и увлекательно. Если бы можно былоЭкскурсия прошла великолепно! Юлия просто замечательный рассказчик, было очень интересно и увлекательно. Если бы можно былоЭкскурсия прошла великолепно! Юлия просто замечательный рассказчик, было очень интересно и увлекательно. Если бы можно былоЭкскурсия прошла великолепно! Юлия просто замечательный рассказчик, было очень интересно и увлекательно. Если бы можно былоЭкскурсия прошла великолепно! Юлия просто замечательный рассказчик, было очень интересно и увлекательно. Если бы можно было
Вероника
Вероника
31 июл 2025
Очень интересный рассказ, подстроенный под нашу группу - под ребёнка и место жительства. С нотками здоровой иронии и огромной любовью к городу. Приедем в Брест ещё - и обязательно будем обращаться к Юлии)

Отдельная благодарность за помощь с организацией экскурсии в крепость!
И
Ирина
29 июл 2025
Были семьёй на экскурсии "Знакомство с Брестом". Экскурсия длилась два часа, но совсем не утомительно. Посетили несколько интересных памятников, про которые даже не знали, узнали много новой информации. Для первого знакомства с городом - самое то. Наш экскурсовод Юлия - чудесная, интересно рассказывала про город, всё было замечательно. Город - чудный!

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии из Бреста

Большой Брест - на автомобиле
На машине
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Брест - на автомобиле
Откройте для себя Брест с его уникальными коваными фонарями, польскими особняками и историей. Узнайте, как город стал городом фонарей
Начало: На улице Гоголя
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Неизвестный Брест
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизвестный Брест: экскурсия по уникальным местам города
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Брест с новой стороны. Истории контрабандистов, еврейские погромы и укрытие Вольфа Мессинга ждут вас
Начало: В районе гостиницы «Интурист»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Брест - город контрастов
Пешая
1.5 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте