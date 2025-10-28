В Бресте каждый вечер оживают керосиновые фонари, зажигаемые фонарщиком.
Прогулка по историческому центру раскроет тайны города: от площади Свободы до памятника Тысячелетия Бреста.
Вы увидите литературные фонари, вдохновлённые Гоголем, и узнаете, как Брест связан с древним Берестьем. Пешеходная улица Советская удивит своей атмосферой, а церковь Воздвижения Святого Креста - историей. Погрузитесь в жизнь города и его уникальные традиции
6 причин купить эту экскурсию
- 🕯️ Увидеть керосиновые фонари
- 🏛️ Прогуляться по площади Свободы
- 📜 Узнать историю польских вывесок
- 🚶♂️ Пройтись по улице Советской
- ⛪ Посетить церковь Воздвижения
- 📚 Встретить героев Гоголя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Площадь Свободы
- Литературные фонари
- Площадь Ленина
- Церковь Воздвижения Святого Креста
- Дом-музей П.М. Машерова
- Улица Советская
- Памятник Тысячелетия Бреста
- Керосиновые фонари
Описание экскурсии
- Площадь Свободы — исторический центр Бреста
- Литературные фонари, вдохновлённые произведениями Гоголя
- Площадь Ленина и церковь Воздвижения Святого Креста — один из старейших католических храмов города
- Дом-музей политического деятеля Беларуси П. М. Машерова
- Улица Советская — главная пешеходная артерия города
- Памятник Тысячелетия Бреста
- Керосиновые фонари, которые ежедневно вручную зажигает знаменитый брестский фонарщик
Вы узнаете:
- почему в Бресте не осталось зданий старше 19 века
- откуда на фасадах польские вывески
- как формировалась современная архитектура
- чем живёт город сегодня
- как Брест связан с древним Берестьем
- почему город перенесли на новое место
- и многое другое!
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3 км
- Все достопримечательности мы осмотрим только снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — Организатор в Бресте
Провела экскурсии для 187 туристов
Меня зовую Юлия и я аттестованный гид. Рада приветствовать Вас в своём родном городе! Брест — это уникальный город, со своими особенностями, невероятной историей и ярким колоритом. Если вы готовы, давайте знакомиться с ним!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Natalia
28 окт 2025
Экскурсия понравилась, спасибо.
Светлана
16 окт 2025
Здравсвуйте. 13 октября 2025 у нас была пешая экскурсия с Юлией "Знакомство с Брестом". Экскурсия прошла на "отлично". Два часа увлекательного путешествия по самым значительным местам города. Юлия провела нас
Светлана
6 окт 2025
Сегодня Юлия знакомила нас с Брестом, очень хочется оценить нашу совместную прогулку. Смело могу рекомендовать экскурсию! 👍 Самый показательный момент: 14-летнему подростку, которому, в принципе, мало что интересно, экскурсия понравилась!
Е
Елена
25 сен 2025
Юлия - профессионал своего дело. Влюбиться в Брест с ней очень просто. Нескучно и с юмором об истории современной и далекой. Рекомендую.
Е
Елена
23 сен 2025
Благодарю гида Юлию за интерескую экскурсию по историческому центру Бреста.
А
Анна
1 сен 2025
Замечательный гид, рассказ был интересный и познавательный, наполненный деталями, которые делают историю живой. Дала нам ценные советы о том, что еще стоит посетить в Бресте и Брестской крепости, проявив истинное гостеприимство. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу города и его истории.
Д
Денис
29 авг 2025
Интересная экскурсия в доступной форме по улицам и достопримечательностям Бреста. Очень рекомендуем. Грамотный и приятный экскурсовод. Большое спасибо.
Татьяна
28 авг 2025
Были на данной экскурсии в августе 2025г. Нам все очень понравилось, ну прям очень. Наш экскурсовод Екатерина все очень интересно рассказала, показала, все по делу. Мы параллельно задавали всякие разные
Е
Евгений
23 авг 2025
Все прошло отлично. Очень интересно. Рекомендую 100%
К
Ксения
15 авг 2025
Очень хорошая экскурсия: красивые места, познавательные истории и комфортная организация.
Павел
11 авг 2025
Прекрасная экскурсия!!! Мы влюбились в город Брест. Спасибо огромное за интереснейшие истории и необычные факты👍👍👍👍👍
А
Александр
9 авг 2025
Были с подругой 28 июля на обзорной пешеходной экскурсии по Бресту. Экскурсию проводила Юлия. Всё замечательно, всё очень понравилось. Очень увлекательный рассказ, непринуждённая доверительная атмосфера, хорошая эрудиция рассказчика. На все
К
Ксения
4 авг 2025
Экскурсия прошла великолепно! Юлия просто замечательный рассказчик, было очень интересно и увлекательно. Если бы можно было поставить 10, то поставила бы 10 звёзд! Рекомендую Юлию всем кто хочет познакомиться с Брестом!
Вероника
31 июл 2025
Очень интересный рассказ, подстроенный под нашу группу - под ребёнка и место жительства. С нотками здоровой иронии и огромной любовью к городу. Приедем в Брест ещё - и обязательно будем обращаться к Юлии)
Отдельная благодарность за помощь с организацией экскурсии в крепость!
И
Ирина
29 июл 2025
Были семьёй на экскурсии "Знакомство с Брестом". Экскурсия длилась два часа, но совсем не утомительно. Посетили несколько интересных памятников, про которые даже не знали, узнали много новой информации. Для первого знакомства с городом - самое то. Наш экскурсовод Юлия - чудесная, интересно рассказывала про город, всё было замечательно. Город - чудный!
