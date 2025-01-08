Аллея кованых фонарей – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Аллея кованых фонарей» в Бресте, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Сегодня в 15:00
Завтра в 17:00
5000 за всё до 6 чел.
Брест - город контрастов
Пешая
65 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
4000 за всё до 6 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
Совместить обзорную экскурсию по городу с путешествием в заповедные места обитания зубров
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 января 2025
    Брест - город контрастов
    Замечательная экскурсия, остались очень довольны. Время пролетело незаметно за легкой прогулкой и очень интересным рассказом. Большое спасибо!!! Красивый город, захотелось вернуться сюда летом!
    Замечательная экскурсия, остались очень довольны. Время пролетело незаметно за легкой прогулкой и очень интересным рассказом. Большое спасибо!!!
  • А
    Анна
    8 января 2025
    Брест - город контрастов
    Интересная экскурсия. Красивый город. Спасибо!
  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Брест: выйти из сумрака веков
    Отличная экскурсия. Благодарим Юрия за насыщенный познавательный материал и его интересную подачу. Отдельное спасибо Екатерине, за помощь в организации переноса зкскурсии.
  • Н
    Надежда
    2 января 2025
    Брест: выйти из сумрака веков
    Индивидуальная экскурсия 31 декабря была комфортной и интересной, много истории, легенд и хороший маршрут. Деликатная подача информации. Хотелось бы больше
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    посещения скрытых двориков разве что. Позитивный профессиональный гид. Ещё приятно, что нам предложили более удобное время даже без просьбы и помогли без толпы сфотографироваться с фонарщиком и загадать желание)

  • А
    Анна
    15 декабря 2024
    Брест - город контрастов
    Все прошло отлично.
  • Д
    Диана
    28 ноября 2024
    Брест: выйти из сумрака веков
    25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна, очень приятная и умная
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    девушка, знающая историю города и влюбленная в него, судя по тому, как она рассказывала его нелегкую судьбу, очень сопереживательна ко многим событиям города- что не оставило равнодушными и нас! Спасибо огромное организаторам и в частности Ане за этот познавательный и теплый день! Особенно за кафе «Перфект» и самые вкусные в моей жизни сосиски в тесте:))

    25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Аллея кованых фонарей»

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  3. Брест, Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
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  2. Брестская Крепость
  3. Беловежская пуща
  4. Железнодорожный вокзал
Сколько стоит экскурсия по Бресту в январе 2025
Сейчас в Бресте в категории "Аллея кованых фонарей" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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