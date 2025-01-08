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девушка, знающая историю города и влюбленная в него, судя по тому, как она рассказывала его нелегкую судьбу, очень сопереживательна ко многим событиям города- что не оставило равнодушными и нас! Спасибо огромное организаторам и в частности Ане за этот познавательный и теплый день! Особенно за кафе «Перфект» и самые вкусные в моей жизни сосиски в тесте:))