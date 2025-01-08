Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Старому Бресту
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
25 мар в 10:00
7300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Вдохновиться пейзажами главного заповедника Беларуси и открыть прошлое города и окрестностей
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
29 мар в 10:00
31 мар в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 13 чел.
Брест на перекрёстке культур
Погрузитесь в историю Бреста, города на перекрёстке культур. Узнайте о судьбах жителей и насладитесь атмосферой старинных улиц
Начало: На улице Пушкинской
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
27 апр в 15:00
7 июн в 15:00
1100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюда8 января 2025Отличная экскурсия, спасибо Татьяне. Приятно провести время с человеком который знает историю города и умеет интересно преподнести материал. Рекомендуем, как специалиста и интересного рассказчика!!!
- ЮЮрий12 ноября 2024Очень клиенториентированный экскурсовод с огромной базой знаний!)
- ААнастасия3 ноября 2024Восторг!) Огромное спасибо 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Свято-Николаевская братская церковь»
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