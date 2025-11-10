Мои заказы

Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи

Беловежская пуща — одна из самых главных достопримечательностей Беларуси, недалеко от Бреста. Хочу представить вашему вниманию индивидуальный тур для группы до 22 человек.

Он будет состоять не только из посещения различных
читать дальше

достопримечательностей Национального парка Беловежская пуща, но и проживания в белорусской агроусадьбе Беловежская гостевая с питанием (национальная кухня, напитки), посещением русской бани, мастера по дереву экстра-класса. Вы полностью окунётесь в атмосферу тепла и гостеприимства белорусской глубинки.

Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? В рамках данной индивидуальной экскурсии вы отправитесь в Национальный парк «Беловежская Пуща», за­не­сён­ный в спи­сок ми­ро­во­го куль­тур­но­го и при­род­но­го на­сле­дия ЮНЕСКО и являющийся одним из старейших заповедников в мире. Здесь рас­тёт са­мая вы­со­кая ель Европы, здесь оби­та­ют мощ­ные зуб­ры, здесь уди­ви­тель­ное разнообразие ми­ра живот­ных. По приезде в Пущу вы посетите музей природы, который по своему оформлению и богатству коллекций является одним из крупнейших и лучших музеев Республики Беларусь. По окончании знакомства с музеем вы отправитесь на прогулку по лесному зоопарку — демонстрационным вольерам с дикими животными. Среди обитателей вольеров вы найдёте грациозных оленей и косуль, осторожную рысь, волков и медведей, лисицу и диких кабанов, некоторые виды хищных птиц. Здесь также живут даниэли, пятнистые олени, енотовидные собаки, страусы, а также любитель детворы — маленький пони. Но самым известным обитателем вольеров, конечно, является легендарный беловежский зубр — современник мамонтов. При желании можем заказать обзорную поездку по Пуще, во время которой вы проедете 50 километров по национальному парку, любуясь пейзажами реликтового леса. В поездке три остановки: у царского мостика конца XIX века, у огромного дуба, обхватить который под силу лишь шестерым, и в музее народного быта и старинных технологий. Вы познакомитесь с крестьянским бытом белорусов конца XIX-начала XX веков, прогуляетесь по подворью, где обитают домашние животные и птицы, а также узнаете о традициях пущанского самогоноварения и сможете продегустировать знаменитую «Пущанку». Туристы с детьми могут заменить эту часть программы на поход в гости к Деду Морозу, который круглый год встречает гостей у себя в резиденции в сердце Пущи. «Поместье белорусского Деда Мороза» — одно из самых красивых мест «проживания» Деда Мороза, которых сейчас немало в мире. Вечером в агроусадьбе проведём приятный ужин с блюдами национальной кухни, баней. Также посетим Каменецкую башню под названием «Белая Вежа» — один из главных символов Беларуси, уникальный памятник оборонного зодчества. Высота башни — 30 метров, а толщина стен — 2,5 метра.

По согласованию.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Беловежская Пуща
  • Са­мая вы­со­кая ель Ев­ро­пы
  • Музей природы
  • Резиденция белорусского Деда мороза
  • Лесной зоопарк
  • Каменецкая башня («Белая Вежа»)
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Проживание в агроусадьбе (2 дня)
  • Завтрак и ужин (национальная кухня)
  • Баня
Что не входит в цену
  • Билеты в Беловежской Пуще и Белой Веже
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Брест
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии из Бреста

По Беловежской пуще - на байдарках
На байдарках
3.5 часа
11 отзывов
Водная прогулка
По Беловежской пуще - на байдарках
Путешествие по реке Лесная в Беловежской пуще подарит вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой и тишиной, исследуя заповедные места
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
1250 ₽ за человека
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
На машине
9 часов
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
По Беловежской пуще - на велосипедах
На велосипеде
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на велосипедах
Индивидуальная велопрогулка по Беловежской пуще позволит вам самостоятельно выбрать маршрут и темп. Подходит для всех возрастов и групп
Начало: В агрогородке Каменюки
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
189 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте