Беловежская пуща — одна из самых главных достопримечательностей Беларуси, недалеко от Бреста. Хочу представить вашему вниманию индивидуальный тур для группы до 22 человек.
Он будет состоять не только из посещения различных
Он будет состоять не только из посещения различных
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В рамках данной индивидуальной экскурсии вы отправитесь в Национальный парк «Беловежская Пуща», занесённый в список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО и являющийся одним из старейших заповедников в мире. Здесь растёт самая высокая ель Европы, здесь обитают мощные зубры, здесь удивительное разнообразие мира животных. По приезде в Пущу вы посетите музей природы, который по своему оформлению и богатству коллекций является одним из крупнейших и лучших музеев Республики Беларусь. По окончании знакомства с музеем вы отправитесь на прогулку по лесному зоопарку — демонстрационным вольерам с дикими животными. Среди обитателей вольеров вы найдёте грациозных оленей и косуль, осторожную рысь, волков и медведей, лисицу и диких кабанов, некоторые виды хищных птиц. Здесь также живут даниэли, пятнистые олени, енотовидные собаки, страусы, а также любитель детворы — маленький пони. Но самым известным обитателем вольеров, конечно, является легендарный беловежский зубр — современник мамонтов. При желании можем заказать обзорную поездку по Пуще, во время которой вы проедете 50 километров по национальному парку, любуясь пейзажами реликтового леса. В поездке три остановки: у царского мостика конца XIX века, у огромного дуба, обхватить который под силу лишь шестерым, и в музее народного быта и старинных технологий. Вы познакомитесь с крестьянским бытом белорусов конца XIX-начала XX веков, прогуляетесь по подворью, где обитают домашние животные и птицы, а также узнаете о традициях пущанского самогоноварения и сможете продегустировать знаменитую «Пущанку». Туристы с детьми могут заменить эту часть программы на поход в гости к Деду Морозу, который круглый год встречает гостей у себя в резиденции в сердце Пущи. «Поместье белорусского Деда Мороза» — одно из самых красивых мест «проживания» Деда Мороза, которых сейчас немало в мире. Вечером в агроусадьбе проведём приятный ужин с блюдами национальной кухни, баней. Также посетим Каменецкую башню под названием «Белая Вежа» — один из главных символов Беларуси, уникальный памятник оборонного зодчества. Высота башни — 30 метров, а толщина стен — 2,5 метра.
По согласованию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беловежская Пуща
- Самая высокая ель Европы
- Музей природы
- Резиденция белорусского Деда мороза
- Лесной зоопарк
- Каменецкая башня («Белая Вежа»)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание в агроусадьбе (2 дня)
- Завтрак и ужин (национальная кухня)
- Баня
Что не входит в цену
- Билеты в Беловежской Пуще и Белой Веже
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Брест
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Водная прогулка
По Беловежской пуще - на байдарках
Путешествие по реке Лесная в Беловежской пуще подарит вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой и тишиной, исследуя заповедные места
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на велосипедах
Индивидуальная велопрогулка по Беловежской пуще позволит вам самостоятельно выбрать маршрут и темп. Подходит для всех возрастов и групп
Начало: В агрогородке Каменюки
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
189 ₽ за человека