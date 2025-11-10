Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Ирина Ваш гид в Бресте
Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 6 часов
Размер группы 1-20 человек

Описание экскурсии Что вас ждёт? В рамках данной индивидуальной экскурсии вы отправитесь в Национальный парк «Беловежская Пуща», за­не­сён­ный в спи­сок ми­ро­во­го куль­тур­но­го и при­род­но­го на­сле­дия ЮНЕСКО и являющийся одним из старейших заповедников в мире. Здесь рас­тёт са­мая вы­со­кая ель Европы, здесь оби­та­ют мощ­ные зуб­ры, здесь уди­ви­тель­ное разнообразие ми­ра живот­ных. По приезде в Пущу вы посетите музей природы, который по своему оформлению и богатству коллекций является одним из крупнейших и лучших музеев Республики Беларусь. По окончании знакомства с музеем вы отправитесь на прогулку по лесному зоопарку — демонстрационным вольерам с дикими животными. Среди обитателей вольеров вы найдёте грациозных оленей и косуль, осторожную рысь, волков и медведей, лисицу и диких кабанов, некоторые виды хищных птиц. Здесь также живут даниэли, пятнистые олени, енотовидные собаки, страусы, а также любитель детворы — маленький пони. Но самым известным обитателем вольеров, конечно, является легендарный беловежский зубр — современник мамонтов. При желании можем заказать обзорную поездку по Пуще, во время которой вы проедете 50 километров по национальному парку, любуясь пейзажами реликтового леса. В поездке три остановки: у царского мостика конца XIX века, у огромного дуба, обхватить который под силу лишь шестерым, и в музее народного быта и старинных технологий. Вы познакомитесь с крестьянским бытом белорусов конца XIX-начала XX веков, прогуляетесь по подворью, где обитают домашние животные и птицы, а также узнаете о традициях пущанского самогоноварения и сможете продегустировать знаменитую «Пущанку». Туристы с детьми могут заменить эту часть программы на поход в гости к Деду Морозу, который круглый год встречает гостей у себя в резиденции в сердце Пущи. «Поместье белорусского Деда Мороза» — одно из самых красивых мест «проживания» Деда Мороза, которых сейчас немало в мире. Вечером в агроусадьбе проведём приятный ужин с блюдами национальной кухни, баней. Также посетим Каменецкую башню под названием «Белая Вежа» — один из главных символов Беларуси, уникальный памятник оборонного зодчества. Высота башни — 30 метров, а толщина стен — 2,5 метра.

