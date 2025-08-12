Мои заказы

Экскурсии от Ж/Д вокзала Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Бресте, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
На машине
7 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
28 сен в 10:00
1 окт в 10:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
6 часов
Индивидуальная
Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 Br за человека
От замков до пивных бокалов: незабываемое путешествие
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
От замков до пивных бокалов: незабываемое путешествие
Начало: Место встречи по договоренности (место вашего прож...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
850 Br за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Великолепная экскурсия! Чувствуется, что гид любит свое дело, историю, город и удивительное место - Беловежскую пущу. Находились по прекрасному лесу,
    читать дальше

    познакомились и покормили обитателей вольеров, надышались чудеснейшим воздухом. Куча эмоций и впечатлений от увиденного и услышанного. Время пролетело незаметно. Больше вам спасибо, Игорь! Рекомендую.

  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Нам очень запомнилась эта поездка!
    Во-первых, огромное спасибо Игорю за то, что не отказался скорректировать под нас программу. Мы смогли ознакомиться
    читать дальше

    с достопримечательностиями, которые не были заявлены.
    Во-вторых,прогулка получилась замечательной, отдохнули душой и телом. Тишина, пение птиц и красота вокруг – то, что нужно для перезагрузки. Нас очень удивили аисты, ранее не приходилось с ними сталкиваться. Одним из самых запоминающихся моментов стало кормление волков. Никогда не придавали особого значения данным животным, но увидев их так билзко, изменили свое мнение. Вкусное мороженое тоже нельзя не отметить! Игорь знал информации по любой локации, которую мы проезжали.
    В-третьих, Игорь как взял ответственность за своих туристов в начале дня, так и не бросил нас! Когда у нас возникли трудности с возращением в Минск, оказал нам содействие. Благодаря Игорю мы смогли еще ознамиться с Барановичами, совершив незапланировальное и эктримальное путешествие! Если бы Игорь не помог, то еще неизвестно, сколько бы мы проверили на автовокзале (всем, кто планирует поездку в Брест не рекомендуем пользоваться автобусами вообще никогда).
    Однозначно рекомендуем выбирать Игоря в качестве своего гид, Вы не пожалеете!

    Нам очень запомнилась эта поездка!Нам очень запомнилась эта поездка!Нам очень запомнилась эта поездка!Нам очень запомнилась эта поездка!Нам очень запомнилась эта поездка!Нам очень запомнилась эта поездка!Нам очень запомнилась эта поездка!Нам очень запомнилась эта поездка!Нам очень запомнилась эта поездка!
  • Л
    Лилия
    28 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Очень познавательная и интересная поездка! Замечательно провели время! Спасибо большое Игорю за прекрасную организацию экскурсии, комфортную поездку и полученную информацию!
  • А
    Анастасия
    28 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Отличная экскурсия для всей семьи. По дороге в пущу Игорь рассказал нам много интересных исторических и не только фактов про
    читать дальше

    эти края. Видели много аистов. В вольерах покормили животных (экскурсовод взял все угощение с собой) не знаю другого места, где можно угостить волка мясом), впечатляет! Ну и конечно зубры! Всем понравилось!

  • И
    Ирина
    27 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Были на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегда восхищает в людях. Прекрасно
    читать дальше

    знает историю родного края - его прошлое, его настоящее. Рассказывает увлекательно, вовлекает в разговор и детей, и взрослых. Нам было с ним комфортно совершить небольшое путешествие из Бреста в Беловежскую пущу. Кстати, по пути в пущу заехали в небольшой городок Каменец, где посмотрели на Каменецкую башню и церковь Симеона Столпника - конечно же услышали удивительные истории об этих уникальных объектах. Большое спасибо Игорю за возможность узнать больше о Беларуси и о Брестской земле.

    Были на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегдаБыли на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегда
  • И
    Иванова
    19 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Очень подробная и интересная экскурсия. Готовы забрать прямо от дома. Комфортная машина для путешествия. Отзывчивый и приятный экскурсовод, готов остановиться в любом месте и рассказать детали о нем. Любит свой край и очень трепетно рассказывает о его особенностях.
  • М
    Марианна
    18 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Спасибо огромное Игорю за интереснейшую экскурсию. Вся семья восторге. Нагулялись по лесу, покормили животных, узнали много интересных фактов о Белоруссии и Беловежской пуще.
  • О
    Ольга
    17 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Великолепная экскурсия! Интересно было всем, и взрослым и подростку. Игорь Анатольевич с огромной любовью рассказывал о своем крае. Такое трепетное
    читать дальше

    отношение к этому месту передалось в этом путешествии и нам. Поездка была насыщенной, но очень приятной. Столько хороших впечатлении осталось от общения с природой и обитателями заповедника. Игорь Анатольевич знает практически все о Беловежской пуще и похоже знаком с каждым животным. Однозначно нужно ехать на эту экскурсию и именно с Игорем Анатольевичем, что бы узнать этот край и красоту этой земли. Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    9 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Хотим поблагодарить Игоря за очень интересную экскурсию и за ее превосходную организацию. Все было замечательно. Игорь очень интересно рассказал нам
    читать дальше

    и об истории и современности Беларуси и Брестской земли. Маршрут был составлен очень интересным и позволил нам не только посетить Беловежскую пущу, но и посмотреть костел, башню 13 века, деревню с аистами, усадьбу Немцевичей, удивительные городки. Для того, чтобы наше пребывание в Беловежской пуще было незабываемым, Игорь подготовил большое угощение животным, научил нас как кормить оленя, зубра, кабана, волков и других животных и рассказал о повадках и образе жизни разных животных.

  • М
    Марина
    2 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Наш гид Игорь с большой любовью нам рассказал о Белоруссии, чувствуется, что это место ему
    читать дальше

    очень дорого. Его рассказ произвел на нас большое впечатление. Благодарны Игорю за путешествие в мир природы и красоты белорусской земли. Всем рекомендую, получите массу удовольствий!

  • Ю
    Юлия
    2 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Мастер своего дела. Огромная благодарность Игорю от нашей семьи. Дети слушали,а я восхищалась. Именно такими качествами и знаниями должен обладать педагог,учитель и,конечно,гид.
  • А
    Анастасия
    1 июля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Игорь потрясающий гид! Благодаря ему этот день надолго останется в нашей памяти. Чувствуется и знание истории, и любовь к своей
    читать дальше

    стране. Поскольку мы были с сыном 9 лет, то для нас было очень важно, чтобы ему тоже было интересно. Маршрут и сама программа была составлена так, что сын не устал и был увлечен происходящем. Благодаря Игорю, хочется вернуться ещё раз в Брест. Рекомендуем на все 100%

  • О
    Ольга
    30 июня 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    29 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день".
    читать дальше

    Нашим гидом был Игорь. При знакомстве сразу возникло ощущение, что мы встретились с хорошим знакомым. Прекрасный человек и профессионал с большой буквы! Великолепный рассказчик! Его рассказ о городе, чья история насчитывает более 1000 лет. Великолепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика,, всё прекрасно. Доброжелательное отношение, терпение и такт. А с какой любовью он относится к животным! Мы конечно приготовили угощение для зубров и оленей, но не ожидали увидеть и других представителей - волков, вепря, медведей Машу и Мишу. Игорь приготовил угощение для всех! Хочу выразить Игорю огромную благодарность, за то что влюбил нас в Брест ещё больше! Я с удовольствием буду рекомендовать его своим друзьям!

    29 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не29 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не29 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не29 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не29 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не29 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не29 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не
  • О
    Ольга
    20 июня 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Выражаем благодарность Игорю за познавательную экскурсию, прекрасную организацию, доброжелательное отношение к людям и животным🙂Экскурсовод очень увлеченный, активный и положительный. Узнали много уникальных фактов о республике Беларусь и Беловежской пуще.
    Выражаем благодарность Игорю за познавательную экскурсию, прекрасную организацию, доброжелательное отношение к людям и животным🙂Экскурсовод очень увлеченный
  • Т
    Татьяна
    15 июня 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Хочу поблагодарить Игоря за очень теплые впечатления, которые остались после его экскурсии по Бресту и Беловежской пуще. Меня всегда очень
    читать дальше

    подкупает, когда человек очень любит то место, где он живет и искренне гордится людьми, которые внесли свой вклад в историю его края. Мы получили очень много информации по экономике, истории и архитектуре. Меня очень порадовало, что наш гид очень любит животных и взял вкусняшки для них. С удовольствием прогулялись по лесу и подышали целебным воздухом. Все прошло замечательно!

  • О
    Оксана
    10 июня 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Добрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во время экскурсии, забота и профессионализм гида сделали наш день незабываемым! Узнали много нового о Беларусии, прогулялись по тропе, покормили животных😉👍 Спасибо большое!
    Добрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во времяДобрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во времяДобрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во времяДобрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во времяДобрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во времяДобрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во времяДобрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во времяДобрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во время
  • Н
    Наталья
    28 мая 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Замечательная экскурсия, интересно, познавательно. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Отзыв об экскурсии 26.05.2024

    Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии, которая состоялась 26 мая. Всё получилось спонтанно: поздно вечером мы решили найти
    читать дальше

    тур с транспортным сопровождением, и уже ночью я оставила заявку на сайте. К утру получила ответ — и всё удачно сложилось!

    Нашим гидом был Игорь, и это было невероятно интересно! Он подробно рассказывал о Бресте, а по дороге в Беловежскую Пущу делился познавательными фактами о стране, местной жизни, хозяйстве и многом другом. Мы узнали столько нового! На месте покормили животных, прогулялись по Пуще — и всё это время Игорь сопровождал экскурсию увлекательными рассказами.

    За все 6 часов у меня даже не было времени заглянуть в телефон — разве что чтобы сделать фото или видео с его комментариями. Кстати, мы очень рады, что другие туристы в итоге отказались от этой экскурсии, и нам повезло попасть в плотный график Игоря!

    Мы получили ответы на все вопросы, заехали в сельский магазин, увидели храмы по дороге, аистиное гнездо и много других интересных мест. Машина комфортабельная и чистая.

    Очень рекомендую Игоря как гида — это был один из самых запоминающихся туров!

    Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024Отзыв об экскурсии 26.05.2024
  • О
    Олег
    21 мая 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Игорю огромное спасибо за великолепную экскурсию. Он, кажется, знает всё! Историю, природу, животный мир, сельское хозяйство. Кроме того, большой патриот
    читать дальше

    своей страны, где живет. За время экскурсии посмотрели Каменецкую вежу, красивейший храм Симеона Столпника, костел оборонного типа в Чернавчицах. В пуще покормили оленей, зубров и даже волков). Посетили экскурсию от заповедника. На обратном пути в Минск попросил завезти в усадьбу Немцевичей в Скоках, хотя в состав экскурсии это не входило. Игорь и тут блеснул знаниями и рассказал очень много интересного. Еще раз спасибо за прекрасно проведенное с Вами время!

    Игорю огромное спасибо за великолепную экскурсию. Он, кажется, знает всё! Историю, природу, животный мир, сельское хозяйствоИгорю огромное спасибо за великолепную экскурсию. Он, кажется, знает всё! Историю, природу, животный мир, сельское хозяйствоИгорю огромное спасибо за великолепную экскурсию. Он, кажется, знает всё! Историю, природу, животный мир, сельское хозяйствоИгорю огромное спасибо за великолепную экскурсию. Он, кажется, знает всё! Историю, природу, животный мир, сельское хозяйствоИгорю огромное спасибо за великолепную экскурсию. Он, кажется, знает всё! Историю, природу, животный мир, сельское хозяйствоИгорю огромное спасибо за великолепную экскурсию. Он, кажется, знает всё! Историю, природу, животный мир, сельское хозяйство
  • А
    Анна
    10 мая 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Спасибо огромное Игорю за экскурсию! Встретил нас с поезда и погрузил в красоту Бреста и Беловежской пущи
    Видно, что Игорь очень любит место и страну, где живет
    Вольеры с животными отдельная любовь ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
  2. Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
  3. От замков до пивных бокалов: незабываемое путешествие
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Набережная
  9. Музей обороны Брестской крепости
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в сентябре 2025
Сейчас в Бресте в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии в Бресте с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Бреста, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь