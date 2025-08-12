читать дальше

с достопримечательностиями, которые не были заявлены.

Во-вторых,прогулка получилась замечательной, отдохнули душой и телом. Тишина, пение птиц и красота вокруг – то, что нужно для перезагрузки. Нас очень удивили аисты, ранее не приходилось с ними сталкиваться. Одним из самых запоминающихся моментов стало кормление волков. Никогда не придавали особого значения данным животным, но увидев их так билзко, изменили свое мнение. Вкусное мороженое тоже нельзя не отметить! Игорь знал информации по любой локации, которую мы проезжали.

В-третьих, Игорь как взял ответственность за своих туристов в начале дня, так и не бросил нас! Когда у нас возникли трудности с возращением в Минск, оказал нам содействие. Благодаря Игорю мы смогли еще ознамиться с Барановичами, совершив незапланировальное и эктримальное путешествие! Если бы Игорь не помог, то еще неизвестно, сколько бы мы проверили на автовокзале (всем, кто планирует поездку в Брест не рекомендуем пользоваться автобусами вообще никогда).

Однозначно рекомендуем выбирать Игоря в качестве своего гид, Вы не пожалеете!