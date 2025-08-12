Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
28 сен в 10:00
1 окт в 10:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 Br за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От замков до пивных бокалов: незабываемое путешествие
Начало: Место встречи по договоренности (место вашего прож...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
850 Br за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 августа 2025Великолепная экскурсия! Чувствуется, что гид любит свое дело, историю, город и удивительное место - Беловежскую пущу. Находились по прекрасному лесу,
- ООльга3 августа 2025Нам очень запомнилась эта поездка!
Во-первых, огромное спасибо Игорю за то, что не отказался скорректировать под нас программу. Мы смогли ознакомиться
- ЛЛилия28 июля 2025Очень познавательная и интересная поездка! Замечательно провели время! Спасибо большое Игорю за прекрасную организацию экскурсии, комфортную поездку и полученную информацию!
- ААнастасия28 июля 2025Отличная экскурсия для всей семьи. По дороге в пущу Игорь рассказал нам много интересных исторических и не только фактов про
- ИИрина27 июля 2025Были на экскурсии "Красота Брестской земли" 21 июля. Игорь обладает энциклопедическими знаниями, что лично меня всегда восхищает в людях. Прекрасно
- ИИванова19 июля 2025Очень подробная и интересная экскурсия. Готовы забрать прямо от дома. Комфортная машина для путешествия. Отзывчивый и приятный экскурсовод, готов остановиться в любом месте и рассказать детали о нем. Любит свой край и очень трепетно рассказывает о его особенностях.
- ММарианна18 июля 2025Спасибо огромное Игорю за интереснейшую экскурсию. Вся семья восторге. Нагулялись по лесу, покормили животных, узнали много интересных фактов о Белоруссии и Беловежской пуще.
- ООльга17 июля 2025Великолепная экскурсия! Интересно было всем, и взрослым и подростку. Игорь Анатольевич с огромной любовью рассказывал о своем крае. Такое трепетное
- ННаталья9 июля 2025Хотим поблагодарить Игоря за очень интересную экскурсию и за ее превосходную организацию. Все было замечательно. Игорь очень интересно рассказал нам
- ММарина2 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Наш гид Игорь с большой любовью нам рассказал о Белоруссии, чувствуется, что это место ему
- ЮЮлия2 июля 2025Мастер своего дела. Огромная благодарность Игорю от нашей семьи. Дети слушали,а я восхищалась. Именно такими качествами и знаниями должен обладать педагог,учитель и,конечно,гид.
- ААнастасия1 июля 2025Игорь потрясающий гид! Благодаря ему этот день надолго останется в нашей памяти. Чувствуется и знание истории, и любовь к своей
- ООльга30 июня 202529 июня нам с подругой посчастливилось побывать на экскурсии" Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день".
- ООльга20 июня 2025Выражаем благодарность Игорю за познавательную экскурсию, прекрасную организацию, доброжелательное отношение к людям и животным🙂Экскурсовод очень увлеченный, активный и положительный. Узнали много уникальных фактов о республике Беларусь и Беловежской пуще.
- ТТатьяна15 июня 2025Хочу поблагодарить Игоря за очень теплые впечатления, которые остались после его экскурсии по Бресту и Беловежской пуще. Меня всегда очень
- ООксана10 июня 2025Добрый день! Хотим искренне поблагодарить Игоря за замечательную экскурсию в Беловежскую пущу. Интереснейший рассказ во время экскурсии, забота и профессионализм гида сделали наш день незабываемым! Узнали много нового о Беларусии, прогулялись по тропе, покормили животных😉👍 Спасибо большое!
- ННаталья28 мая 2025Замечательная экскурсия, интересно, познавательно. Спасибо большое!
- ЮЮлия26 мая 2025Отзыв об экскурсии 26.05.2024
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии, которая состоялась 26 мая. Всё получилось спонтанно: поздно вечером мы решили найти
- ООлег21 мая 2025Игорю огромное спасибо за великолепную экскурсию. Он, кажется, знает всё! Историю, природу, животный мир, сельское хозяйство. Кроме того, большой патриот
- ААнна10 мая 2025Спасибо огромное Игорю за экскурсию! Встретил нас с поезда и погрузил в красоту Бреста и Беловежской пущи
Видно, что Игорь очень любит место и страну, где живет
Вольеры с животными отдельная любовь ❤️
