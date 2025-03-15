Художественный Музей – экскурсии в Бресте

Найдено 4 экскурсии в категории «Художественный Музей» в Бресте, цены от 180 Br. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Весь Брест в одной экскурсии
На микроавтобусе
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Очарование Бреста: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по Бресту. Узнайте историю города, прогуляйтесь по довоенным улицам и проедьте вдоль границы
Начало: У памятника Тысячелетия (Советская, 48)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 17:00
26 апр в 09:00
220 Br за экскурсию
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
7 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
390 Br за экскурсию
Улицами и двориками довоенного Бреста
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Улицами и двориками довоенного Бреста
Начало: Ленина, 3
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
4 апр в 18:00
180 Br за экскурсию
Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
6 часов
Индивидуальная
Отдых в агроусадьбе и Беловежская Пуща
Индивидуальный тур в Беловежскую Пущу с проживанием в уютной агроусадьбе. Насладитесь природой, национальной кухней и уникальными достопримечательностями
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
450 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зинаида
    15 марта 2025
    В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
    Экскурсия с Инной нам очень понравилась, рассказ начала еще в Бресте, рассказывала очень ненавязчиво, но интересно. Место невероятное, животные чудесные,
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    после посещения вольеров мы побывали в музее, где Инна нам также рассказывала о фауне Пущи, очень доступно, но интересно, за что ей большое спасибо!

  • Е
    Елена
    17 февраля 2025
    В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
    Спасибо Инне, всё было чётко продумано по времени. Мы посетили несколько объектов по дороге, в Беловежской Пуще прошлись по вольерам, далее успели пообедать и поехать на обзорную экскурсию. Большой плюс - удобная машина, которая вместила нас, 5 взрослых))
  • В
    Виктория
    31 января 2025
    Весь Брест в одной экскурсии
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Нам очень понравилось. Обязательно вернёмся 😘
  • О
    Ольга
    16 июля 2023
    Улицами и двориками довоенного Бреста
    Все было шикарно. Отдыхали в мае четверо взрослых и трое детей 12 и 17 лет. Экскурсия была шикарная,гид с лёгкостью подстроилась под наши условия. Гид была вежливая и конструктивно объяснила про город. Советуем этого гида с полной уверенностью.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Улицами и двориками довоенного Бреста
    Экскурсия была очень интересная и увлекательная, рассказывали и показывали здания, при том что сравнивали с фотографиями старыми.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Художественный Музей»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Весь Брест в одной экскурсии
  2. В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
  3. Улицами и двориками довоенного Бреста
  4. Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Беловежская пуща
  3. Брестская Крепость
  4. Музей обороны Брестской крепости
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Бресту в апреле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Художественный Музей" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 450. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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