Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет составить личное впечатление о Бресте, любит неспешные пешие прогулки и ценит возможность стать частью городской атмосферы.
Я проведу вас по историческому центру и расскажу об истории этого древнего, но в то же время молодого города, его жителях и уникальных архитектурных деталях.
Я проведу вас по историческому центру и расскажу об истории этого древнего, но в то же время молодого города, его жителях и уникальных архитектурных деталях.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по кварталам старой и новой застройки, увидим Машеровский домик и здание, где когда-то находилась хоральная синагога. Затем дойдём до аллеи фонарей и Брестского Арбата.
Вы узнаете:
- почему большинство старых зданий в центре Бреста не выше двух этажей
- где можно примерить железный сапог и почувствовать дух истории
- где найти льняную рубаху, сделанную по старинным технологиям
- историю фонарщика и его «потерянной пуговки»
Организационные детали
Протяжённость маршрута 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Бресте
Всю жизнь я прожил в Бресте. Кое-что о своём родном городе я знаю и с радостью готов поделиться с вами. Факт первый — лучше Бреста нету места! А об остальном расскажу при встрече.
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Брест - на автомобиле
Откройте для себя Брест с его уникальными коваными фонарями, польскими особняками и историей. Узнайте, как город стал городом фонарей
Начало: На улице Гоголя
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Брест новогодний: знакомство с городом
Погулять по историческому центру и погрузиться в его историю
Начало: На улице Мицкевича
13 дек в 15:00
3 янв в 15:00
1000 ₽ за человека