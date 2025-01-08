2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Сегодня в 15:00
Завтра в 17:00
5000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
4000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
Совместить обзорную экскурсию по городу с путешествием в заповедные места обитания зубров
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 января 2025Замечательная экскурсия, остались очень довольны. Время пролетело незаметно за легкой прогулкой и очень интересным рассказом. Большое спасибо!!! Красивый город, захотелось вернуться сюда летом!
- ААнна8 января 2025Интересная экскурсия. Красивый город. Спасибо!
- ССветлана7 января 2025Отличная экскурсия. Благодарим Юрия за насыщенный познавательный материал и его интересную подачу. Отдельное спасибо Екатерине, за помощь в организации переноса зкскурсии.
- ННадежда2 января 2025Индивидуальная экскурсия 31 декабря была комфортной и интересной, много истории, легенд и хороший маршрут. Деликатная подача информации. Хотелось бы больше
- ААнна15 декабря 2024Все прошло отлично.
- ДДиана28 ноября 202425 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна, очень приятная и умная
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Улица Советская»
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