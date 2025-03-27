Советская улица – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Советская улица» в Бресте, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Брест - город контрастов
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
31 мар в 09:00
2 апр в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности
Откройте для себя Брест с его тысячелетней историей и отправьтесь в Беловежскую пущу, чтобы увидеть зубров и насладиться природой. Уникальная экскурсия ждёт вас
3 апр в 09:00
14 мая в 09:00
12 600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 марта 2025
    Брест - город контрастов
    Легко 👍, в удовольствие
  • Е
    Елена
    26 марта 2025
    Брест - город контрастов
    Спасибо огромное Зое Яколевне! Очень интересное знакомство с городом!
  • А
    Андрей
    25 марта 2025
    Брест - город контрастов
    Зоя очень крутой экскурсовод, даже записывали истории, которые она рассказывала)) интересно, динамично, живо Всем рекомендуем
    Зоя очень крутой экскурсовод, даже записывали истории, которые она рассказывала)) интересно, динамично, живоЗоя очень крутой экскурсовод, даже записывали истории, которые она рассказывала)) интересно, динамично, живо
  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Брест: выйти из сумрака веков
    Отличная экскурсия. Благодарим Юрия за насыщенный познавательный материал и его интересную подачу. Отдельное спасибо Екатерине, за помощь в организации переноса зкскурсии.
  • Н
    Надежда
    2 января 2025
    Брест: выйти из сумрака веков
    Индивидуальная экскурсия 31 декабря была комфортной и интересной, много истории, легенд и хороший маршрут. Деликатная подача информации. Хотелось бы больше
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    посещения скрытых двориков разве что. Позитивный профессиональный гид. Ещё приятно, что нам предложили более удобное время даже без просьбы и помогли без толпы сфотографироваться с фонарщиком и загадать желание)

  • Д
    Диана
    28 ноября 2024
    Брест: выйти из сумрака веков
    25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна, очень приятная и умная
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    девушка, знающая историю города и влюбленная в него, судя по тому, как она рассказывала его нелегкую судьбу, очень сопереживательна ко многим событиям города- что не оставило равнодушными и нас! Спасибо огромное организаторам и в частности Ане за этот познавательный и теплый день! Особенно за кафе «Перфект» и самые вкусные в моей жизни сосиски в тесте:))

    25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна25 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Советская улица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брест - город контрастов
  2. Брест: выйти из сумрака веков
  3. Беловежская пуща и достопримечательности по дороге
Какие места ещё посмотреть в Бресте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Беловежская пуща
  4. Музей обороны Брестской крепости
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Бресту в марте 2025
Сейчас в Бресте в категории "Советская улица" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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