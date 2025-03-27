Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
31 мар в 09:00
2 апр в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест, Беловежская пуща и достопримечательности
Откройте для себя Брест с его тысячелетней историей и отправьтесь в Беловежскую пущу, чтобы увидеть зубров и насладиться природой. Уникальная экскурсия ждёт вас
3 апр в 09:00
14 мая в 09:00
12 600 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 марта 2025Легко 👍, в удовольствие
- ЕЕлена26 марта 2025Спасибо огромное Зое Яколевне! Очень интересное знакомство с городом!
- ААндрей25 марта 2025Зоя очень крутой экскурсовод, даже записывали истории, которые она рассказывала)) интересно, динамично, живо Всем рекомендуем
- ССветлана7 января 2025Отличная экскурсия. Благодарим Юрия за насыщенный познавательный материал и его интересную подачу. Отдельное спасибо Екатерине, за помощь в организации переноса зкскурсии.
- ННадежда2 января 2025Индивидуальная экскурсия 31 декабря была комфортной и интересной, много истории, легенд и хороший маршрут. Деликатная подача информации. Хотелось бы больше
- ДДиана28 ноября 202425 ноя 2024 года мы были на пешей экскурсии по городу Брест. Нас сопровождала гид Анна, очень приятная и умная
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Советская улица»
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